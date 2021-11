Zynga lancia in tutto il mondo il nuovo gioco FarmVille 3

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Quest’oggi, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato il lancio su scala mondiale di FarmVille 3, l’entusiasmante nuova edizione della sua iconica serie FarmVille. Il gioco social di simulazione ambientato in fattoria può essere ora scaricato sui dispositivi iOS e Android di tutto il mondo, così come sui Mac M1.

A dodici anni dall’introduzione, nel 2009, della prima versione di FarmVille , che a tutt’oggi conta più di 700 milioni di download, FarmVille 3 dà vita a un nuovo mondo splendidamente realizzato corredato di un ricco cast di personaggi completamente animati e animali interattivi.

Ritroviamo una beniamina della serie, la guida Marie, che accoglierà nuovamente la community di FarmVille e saluterà i nuovi giocatori mentre realizzano le loro fattorie e completano le loro sfide. A lei si unirà un nuovo cast di braccianti con storie e abilità diverse che assisteranno i giocatori con nuovi elementi in-game, tra cui nuove fattorie e allevamenti animali personalizzabili.

Addentrandosi in questo nuovo mondo, i giocatori possono adottare, nutrire e allevare cuccioli di animali di oltre 150 specie diverse e ricevere premi nella forma di beni agricoli, come lana e burro, per il loro impegno.

“FarmVille 3 immerge i giocatori in una nuova incantevole esperienza visiva del mondo di FarmVille pervasa di quel senso di avventura, di connessione social e di spirito bucolico di cui centinaia di milioni di fan si sono invaghiti in passato”, ha dichiarato Bernard Kim, presidente del comparto publishing di Zynga. “Invitiamo caldamente una nuova generazione di giocatori a fare la conoscenza dei deliziosi nuovi personaggi di FarmVille e degli adorabili animali che prosperano in una meravigliosa campagna piena di cuore e humor.”

Fare clic per guardare

Nuove caratteristiche del gioco

Varietà di animali : si potranno collezionare, allevare e nutrire più di 150 specie di animali, dalle classiche mucche e galline alle esotiche tigri fino agli alpaca dal morbido vello

: si potranno collezionare, allevare e nutrire più di 150 specie di animali, dalle classiche mucche e galline alle esotiche tigri fino agli alpaca dal morbido vello Braccianti diversi : 30 personaggi dotati di utili abilità pratiche come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare oggetti per aiutare i giocatori nel loro percorso di costruzione della fattoria

: 30 personaggi dotati di utili abilità pratiche come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare oggetti per aiutare i giocatori nel loro percorso di costruzione della fattoria Un mondo vivo e vitale : sarà possibile controllare le condizioni climatiche grazie a dinamiche meccaniche in-game che consentono di accelerare la crescita del proprio orto, di catturare più pesci e di guadagnare un maggior numero di monete

: sarà possibile controllare le condizioni climatiche grazie a dinamiche meccaniche in-game che consentono di accelerare la crescita del proprio orto, di catturare più pesci e di guadagnare un maggior numero di monete Tutto è personalizzabile : dall’abbigliamento dei braccianti con abiti stagionali come un costume da zucca in occasione della festa di Halloween all’aggiunta di un tocco personale alla propria fattoria, stalla o al proprio veicolo potendo scegliere tra infinite opzioni di design a tema, come ad esempio uno stile moderno o classico vittoriano

: dall’abbigliamento dei braccianti con abiti stagionali come un costume da zucca in occasione della festa di Halloween all’aggiunta di un tocco personale alla propria fattoria, stalla o al proprio veicolo potendo scegliere tra infinite opzioni di design a tema, come ad esempio uno stile moderno o classico vittoriano Funzionalità di gioco social di buon vicinato: si potranno formare cooperative per scambiare beni con gli altri giocatori e collaborare per vincere eventi e decorazioni esclusive

A partire da oggi, i giocatori che scaricano il gioco entro le prossime due settimane riceveranno uno speciale starter kit che contiene funzionalità interattive per aiutarli a personalizzare le loro fattorie, come elementi decorativi e l’immagine “Early Bird” del profilo di gioco.

FarmVille 3 è l’ultimo nato della serie FarmVille che include FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape.

Per visualizzare l’istantanea a supporto e le risorse video FarmVille 3 fare clic qui.

FarmVille 3 è da oggi disponibile per iOS, Android e Mac M1 nella versione scaricabile gratuita.

Per ulteriori informazioni, visitare

www.FarmVille3.com

Facebook

Instagram

Twitter

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 nazioni e regioni, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari franchise di gioco, che sono stati scaricati oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, piattaforma di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili tra le maggiori, Zynga è una piattaforma di prossima generazione leader del settore in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti in scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga ha sedi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su FarmVille

Lanciato su Facebook nel 2009, FarmVille ha dato vita a una serie di videogiochi social che ha attirato più di 700 milioni di installazioni in tutto il mondo su Facebook, il Web e le piattaforme per dispositivi mobili. Offrendo ai giocatori la possibilità di coltivare raccolti virtuali e costruire fattorie digitali insieme in tempo reale, FarmVille ha divertito i suoi fan con FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. FarmVille 3, un gioco sviluppato da Zynga Helsinki, punta a reinventare il genere classico di costruzione di una fattoria e dimostrare le meccaniche moderne del gaming per dispositivi mobili.

DICHIARAZIONI DI PREVISIONE

Il presente messaggio contiene delle dichiarazioni di previsione concernenti eventi e funzionalità di gioco futuri. Le dichiarazioni di previsione contengono spesso termini come “volere”, “prevedere”, “pianificato”, “intendere” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni di previsione. La concretizzazione o il buon esito di quanto menzionato in tali dichiarazioni di previsione comportano rischi, incertezze e presupposti significativi. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni previsionali, che sono basate sulle informazioni che ci risultano disponibili alla data odierna. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti sono o saranno descritti in termini più particolareggiati nei documenti pubblici da noi depositati presso la Commissione titoli e borsa USA (“SEC”), di cui si possono ottenere copie visitando il nostro sito dedicato alle relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

