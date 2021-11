Zynga lanceert nieuwe FarmVille 3-game wereldwijd

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldleider in interactief entertainment, de wereldwijde lancering aan van FarmVille 3, de spannende nieuwe editie van zijn iconische FarmVille-franchise. Het sociale spel met landbouwsimulatie is nu officieel beschikbaar om te downloaden op iOS- en Android-apparaten over de hele wereld, evenals op de Mac M1.

Twaalf jaar – en meer dan 700 miljoen downloads – nadat de originele FarmVille in 2009 aan de wereld werd voorgesteld, brengt FarmVille 3 een nieuwe, prachtig vormgegeven wereld tot leven, vol met een rijke cast van volledig geanimeerde personages en interactieve dieren.

Terugkerend bij de franchise is de geliefde gids Marie, die de FarmVille-community en nieuwe spelers begroet terwijl ze hun huizen bouwen en uitdagingen voltooien. Ze wordt vergezeld door een nieuwe cast van boerenknechten met verschillende achtergronden en vaardigheden die spelers helpen met nieuwe elementen in het spel, waaronder nieuwe aanpasbare boerderijen en veeteelt.

Terwijl spelers naar deze nieuwe wereld ontsnappen, kunnen ze babydieren van meer dan 150 rassen adopteren, verzorgen en grootbrengen. Ze worden beloond met landbouwproducten, zoals wol en boter, voor hun opvoedingsinspanningen.

“FarmVille 3 dompelt spelers onder in een visueel verbluffend nieuwe FarmVille-ervaring doordrenkt met het gevoel van avontuur, sociale verbondenheid en boerengeest waar honderden miljoenen fans van zijn gaan houden”, zei Bernard Kim, directeur Publishing bij Zynga. “We nodigen een nieuwe generatie spelers van harte uit om kennis te maken met de heerlijke nieuwe FarmVille-personages en lieve dieren die gedijen in een prachtig landschap vol liefde en humor.”

Klik om

nieuwe spelfuncties te bekijken

Verscheidenheid aan dieren - Verzamel, fok en koester meer dan 150 dierenrassen, variërend van de belangrijkste kippen en koeien tot de exotische tijgers en donzige alpaca's

- Verzamel, fok en koester meer dan 150 dierenrassen, variërend van de belangrijkste kippen en koeien tot de exotische tijgers en donzige alpaca's Diverse boerenknechten - Maak kennis met 30 personages met handige vaardigheden, zoals bakken, vissen, houthakken en knutselen, die u zullen helpen tijdens uw traject voor het bouwen van een boerderij

- Maak kennis met 30 personages met handige vaardigheden, zoals bakken, vissen, houthakken en knutselen, die u zullen helpen tijdens uw traject voor het bouwen van een boerderij Een levende, ademende wereld - Beheers weerpatronen met dynamische in-game mechanica om uw gewas sneller te laten groeien, meer vis te vangen of meer munten te verdienen

- Beheers weerpatronen met dynamische in-game mechanica om uw gewas sneller te laten groeien, meer vis te vangen of meer munten te verdienen Pas alles aan – Kleed uw boerenknechten in seizoensoutfits zoals een pompoenkostuum voor Halloween of voeg een persoonlijk tintje toe aan uw boerderij, dierenverblijf of voertuig door te kiezen uit een overvloed aan thematische ontwerpopties, zoals een modern of Victoriaans decor

– Kleed uw boerenknechten in seizoensoutfits zoals een pompoenkostuum voor Halloween of voeg een persoonlijk tintje toe aan uw boerderij, dierenverblijf of voertuig door te kiezen uit een overvloed aan thematische ontwerpopties, zoals een modern of Victoriaans decor Sociale buurt gameplay-functies - Vorm je eigen ‘co-op’ om goederen uit te wisselen met andere spelers en samen te werken om evenementen en unieke decoraties te winnen

Vanaf vandaag ontvangen spelers die de game binnen de komende twee weken downloaden een speciale starterkit met interactieve functies om hun boerderijen aan te passen, zoals decoratieve elementen en de ‘Early Bird’-profielfoto.

FarmVille 3 is de nieuwste toevoeging aan de FarmVille-serie, waaronder: FarmVille 2: Country Escape en FarmVille 2: Tropic Escape.

Om de ondersteunende foto's en video’s voor de komende FarmVille 3 te bekijken, klikt u hier.

FarmVille 3 is nu gratis te downloaden voor iOS, Android en Mac1.

Ga voor meer informatie naar:

www.FarmVille3.com

Facebook

Instagram

Twitter

Over Zynga Inc.

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Met een enorm wereldwijd bereik in meer dan 175 landen en regio's, heeft Zynga een gevarieerde portfolio van populaire gamefranchises die meer dan vier miljard keer zijn gedownload op mobiele apparaten, waaronder CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Met Chartboost, een toonaangevend platform voor mobiel adverteren en het genereren van inkomsten, is Zynga een toonaangevend platform van de volgende generatie met de mogelijkheid om programmatische advertenties en opbrengsten op schaal te optimaliseren. Zynga is in 2007 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Californië en vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

Over FarmVille

FarmVille is in 2009 gelanceerd op Facebook en heeft een social gaming-franchise voortgebracht die wereldwijd meer dan 700 miljoen installaties heeft op Facebook, internet en mobiele platforms. Het biedt spelers de mogelijkheid om virtuele gewassen te verbouwen en samen in realtime digitale boerderijen te bouwen, FarmVille heeft zijn fans vermaakt in FarmVille 2, FarmVille2: Country Escape en FarmVille 2: Tropic Escape. FarmVille 3, een spel ontwikkeld door Zynga Helsinki, heeft tot doel het klassieke boerderijbouwgenre opnieuw uit te vinden en de moderne mechanica van mobiel gamen te demonstreren.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit bericht bevat toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot toekomstige game-evenementen en functies. Toekomstgerichte uitspraken bevatten vaak woorden als ‘zal’, ‘verwachten’, ‘plannen’, ‘van plan zijn’, en andere verklaringen in de toekomende tijd die in het algemeen toekomstgericht zijn. De verwezenlijking of het succes van de zaken zoals beschreven door dergelijke toekomstgerichte uitspraken omvatten belangrijke risico’s, onzekerheden en veronderstellingen. In dergelijke toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op informatie die ons ter beschikking stond op de datum van dit bericht, moet geen overmatig vertrouwen worden gesteld. Wij gaan geen verplichting aan om dergelijke uitspraken te actualiseren. Meer informatie over deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen is of zal in meer detail worden beschreven in onze publieke deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC"), waarvan kopieën verkrijgbaar zijn op onze website voor investeerdersrelaties op http://investor.zynga.com of de website van de SEC op www.sec.gov.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.