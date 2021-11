Zynga lança o novo jogo FarmVille 3 mundialmente

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial em entretenimento interativo, anunciou hoje o lançamento mundial de FarmVille 3, a mais nova edição de sua emblemática franquia FarmVille. O jogo social que simula atividades de uma fazenda já está disponível mundialmente para download em dispositivos iOS e Android, além de Mac M1.

Doze anos e mais de 700 milhões de downloads depois do lançamento mundial do FarmVille original em 2009, FarmVille 3 dá vida a um mundo repleto de beleza e um rico elenco de personagens animados e animais interativos.

A adorada guia Marie retorna à franquia para receber de volta a comunidade de FarmVille e cumprimentar os novos jogadores enquanto constroem suas propriedades e concluem desafios. Ela estará ao lado de um elenco inédito de agricultores com diferentes experiências e habilidades que vão ajudar os jogadores com novos elementos do jogo, inclusive novas fazendas personalizáveis e a criação de gado.

À medida que entram nesse mundo novo, os jogadores podem adotar, criar e alimentar filhotes de mais 150 espécies e ser recompensados por seus esforços de criação com produtos da fazenda como lã e manteiga.

“FarmVille 3 envolve os jogadores com uma nova experiência visualmente deslumbrante de FarmVille repleta do clima de aventura, conexão social e espírito agricultor que centenas de milhões de fãs passaram a adorar”, comentou Bernard Kim, presidente editorial da Zynga. “Convidamos calorosamente uma nova geração de jogadores a conhecerem os adoráveis novos personagens e animais de FarmVille que prosperam em uma paisagem rural deslumbrante e cheia de sentimento e humor.”

Clique para assistir

Novos recursos do jogo

Diversos animais. Colecione, crie e alimente mais de 150 espécies de animais que vão desde produtivas galinhas e vacas até tigres exóticos e alpacas fofinhas.

Colecione, crie e alimente mais de 150 espécies de animais que vão desde produtivas galinhas e vacas até tigres exóticos e alpacas fofinhas. Diferentes agricultores. Conheça 30 personagens com habilidades práticas — como culinária, pesca, corte de lenha e artesanato — que vão ajudar você na construção de sua fazenda.

Conheça 30 personagens com habilidades práticas — como culinária, pesca, corte de lenha e artesanato — que vão ajudar você na construção de sua fazenda. Um mundo natural e vibrante. Controle padrões climáticos com mecânicas dinâmicas no jogo para acelerar seus cultivos, aumentar o rendimento da pesca ou ganhar mais moedas.

Controle padrões climáticos com mecânicas dinâmicas no jogo para acelerar seus cultivos, aumentar o rendimento da pesca ou ganhar mais moedas. Personalize tudo. Vista seus agricultores com roupas da estação como uma fantasia de abóbora para o Halloween ou dê um toque pessoal a sua fazenda, estábulo ou veículo escolhendo entre várias opções de designs temáticos como decoração moderna ou vitoriana.

Vista seus agricultores com roupas da estação como uma fantasia de abóbora para o Halloween ou dê um toque pessoal a sua fazenda, estábulo ou veículo escolhendo entre várias opções de designs temáticos como decoração moderna ou vitoriana. Recursos de jogabilidade social agradáveis. Forme sua própria “cooperativa” para trocar produtos com outros jogadores e cooperar para vencer eventos e obter decorações únicas.

A partir de hoje, os jogadores que baixarem o título nas próximas duas semanas vão receber um kit de início especial com recursos interativos para ajudar a personalizar suas fazendas, como elementos decorativos e a foto de “Early Bird” (adotante inicial) no perfil.

FarmVille 3 é o mais recente acréscimo à série FarmVille, que inclui FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape.

Para ver imagens e vídeos de FarmVille 3, clique aqui.

FarmVille 3 já pode ser baixado gratuitamente em dispositivos iOS, Android e Mac M1.

Sobre FarmVille

Lançado no Facebook em 2009, FarmVille gerou uma franquia de jogos sociais que obteve mais de 700 milhões de instalações em todo o mundo no Facebook, na web e em plataformas móveis. Oferecendo aos jogadores a capacidade de administrar cultivos virtuais e construir fazendas digitais de modo coletivo e em tempo real, FarmVille entreteve seus fãs nos títulos FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. O FarmVille 3, um jogo desenvolvido pela Zynga Helsinki, busca reinventar o gênero clássico de construção de fazendas e apresentar a moderna mecânica de jogos móveis.

