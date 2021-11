O governante de Xarja lança os primeiros 17 volumes do “Corpus histórico da língua árabe”

HH Ruler of Sharjah at the launch of ‘Historical Corpus of the Arabic Language’ at the Sharjah International Book Fair (Photo: AETOSWire)

XARJA, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Um feito cultural histórico para o mundo árabe foi alcançado, quando Sua Alteza Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo e Governante de Xarja, lançou os primeiros 17 volumes do Corpus Histórico da Língua Árabe - o primeiro Projeto-de-seu tipo para narrar 17 séculos de desenvolvimento na língua árabe, na presença de Sua Alteza Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Príncipe Herdeiro e Vice-Governador de Xarja.

Os volumes do Corpus foram revelados pelo governante de Xarja durante a cerimônia de abertura da 40ª edição da Feira Internacional do Livro de Xarja (SIBF) na terça-feira (2 de novembro) no Expo Center Xarja, na presença de um anfitrião de ministros árabes, presidentes de países árabes academias de línguas da região e vários estudiosos e pesquisadores árabes. Sua Majestade o Governante de Xarja também revelou o site oficial do Corpus Histórico da Língua Árabe nesta ocasião.

Em seu discurso principal, o governante de Xarja observou: “O árabe é uma das línguas vivas mais antigas. Estamos aqui para homenagear os especialistas em língua árabe que se reuniram para trabalhar durante anos para documentar as raízes e significados do alfabeto da língua árabe. Começamos a trabalhar muito e a preencher as lacunas que existiam na documentação do idioma. Finalmente, o sol nasceu neste belo Corpus, fruto dos esforços de várias instituições de língua árabe da região.”

Ele acrescentou: “O papel que este corpus detalhado terá em informar e educar alunos, pesquisadores e linguistas e até mesmo os entusiastas da linguagem cotidiana será imenso. Não estou exagerando quando digo que nenhum outro projeto chamou a minha atenção ou a atenção da comunidade linguística árabe em nossa região na medida em que este projeto atraiu. Estou acompanhando o desenvolvimento dos esforços de todos os envolvidos neste projeto, e garanto que nos próximos anos estaremos publicando vários outros volumes. Agradeço a cada um e a todos os envolvidos no sucesso deste projeto.”

O governante de Xarja falou sobre a plataforma online e os aplicativos para smartphones que foram projetados para disponibilizar digitalmente o Corpus Histórico e facilitar o acesso a esses recursos de qualquer lugar do mundo. Ele também assinou as cópias da primeira edição do Corpus Histórico da Língua Árabe na cerimônia de abertura do SIBF 2021.

Os primeiros volumes do corpus são dedicados às cinco primeiras letras árabes: o Hamza, ba, ta, tha e jeem e delineiam sua evolução ao longo do período pré-islâmico, a era islâmica de 1 AH a 132 AH, o Califado Abássida de 133 AH a 656 AH, e a era moderna de 1214 AH até hoje.

Site dedicado

O site dedicado ao Corpus Histórico da Língua Árabe oferecerá a acadêmicos, linguistas, pesquisadores e entusiastas da língua acesso aos 17 volumes do corpus de qualquer lugar do mundo.

Campeões da língua árabe de toda a região deram-se as mãos

O corpus contou com a colaboração de centenas de pesquisadores e linguistas, editores e especialistas de 10 academias de língua árabe em todo o mundo árabe, sob a supervisão da União de Academias de Língua Científica Árabe no Cairo, Egito, e com a Academia de Língua Árabe em Xarja gerenciamento do comitê executivo do projeto. O corpus conta com um banco de dados de fontes coletadas e digitalizadas nos últimos quatro anos, compreendendo 20.000 livros árabes, manuscritos, fontes e documentos históricos, incluindo inscrições antigas e achados arqueológicos.

O Corpus Histórico da Língua Árabe é dedicado a fornecer informações importantes sobre a história do léxico árabe, a raiz original de cada palavra e todas as outras palavras que são derivadas da raiz com suas mudanças vocais e fonéticas. Ele traça a história de uma determinada palavra e identifica o primeiro usuário e a evolução dessa palavra, desde a Arábia pré-islâmica até os tempos modernos. A este respeito, é diferente de qualquer outro dicionário porque cita versículos vivos do Sagrado Alcorão e Hadith do Profeta, que a paz esteja com ele.

Ele também revela o desenvolvimento de expressões idiomáticas e expressões árabes ao longo dos séculos e documenta a entrada de novas palavras na língua árabe, lista palavras que não são mais usadas e explica os motivos. Além disso, o corpus analisa o desenvolvimento das artes e ciências que se relacionam diretamente com a linguística, incluindo gramática, morfologia, filologia, fonética, retórica, rima e assim por diante.

Ele também oferece análises lexicais comparativas sobre o árabe e a influência que teve em outras línguas semíticas, como hebraico, acadiano, siríaco, abissínio e amárico. Um comitê de especialistas delineou as semelhanças e diferenças entre as palavras árabes e as palavras equivalentes nessas línguas, citando exemplos e documentando a bibliografia e os livros de referência que foram usados ​​no projeto.

Vários altos funcionários estiveram presentes durante o lançamento, incluindo Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes Unidos; Bodour Al Qasimi, presidente da International Publishers Association; Sheikha Hoor Al Qasimi, presidente da Xarja Art Foundation; Sheikh Khalid bin Issam Al Qasimi, Presidente do Departamento de Aviação Civil de Xarja; Sheikh Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, Presidente do Gabinete do Governante de Xarja; Sheikha Nawar bint Ahmed Al Qasimi, Diretor, SAF; Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais, Ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos.

O lançamento dos 17 volumes do corpus também foi testemunhado pelo Dr. Salah Fadl, presidente da Arab Language Academy no Cairo; Dr. Mamoun Wajeeh, Gerente Científico do Corpus Histórico da Língua Árabe; Dr. Abdulhamid Madkour, Secretário-Geral da União de Academias de Línguas Científicas Árabes e Secretário-Geral da Academia de Língua Árabe no Cairo.

