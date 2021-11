Zilliant kondigt nieuwe klant Elektro-Material AG aan

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, marktleider in intelligente B2B prijsoptimalisatie, prijsmanagement en verkoopbegeleiding software, heeft vandaag bekendgemaakt Elektro-Material AG, onderdeel van de Rexel Group en vooraanstaand distributeur van elektrische onderdelen en benodigdheden, als nieuwe klant te hebben geworven. Het bedrijf zal gebruikmaken van Price Manager™, Deal Manager™ en de nieuw aangekondigde Real-Time Pricing Engine™van Zilliant.

“Het Zilliant-team viel al vroeg in ons selectieproces op met hun prijsexpertise en consultatieve aanpak”, zegt Kathrin Gasser, Elektro-Material Pricing en BPM Leader. “Daarnaast gaf het vermogen om onze eigen prijsbepalingsmodellen te integreren in hun flexibele, schaalbare en alerte Zilliant IQ Platform™ ons het vertrouwen dat dit de beste oplossing was voor de unieke dynamiek van ons bedrijf.”

Elektro-Material AG zal de volgende oplossingen gebruiken om de intelligent commerce te versterken:

Price Manager™ zal grotere controle en flexibiliteit bieden om de output van Elektro-Material AG interne prijsoptimalisatiemodel te beheren, zodat het bedrijf sneller kan reageren als de marktomstandigheden veranderen.

Deal Manager™ zal verkopers een centrale plaats bieden om prijsaanbevelingen te bekijken, alsmede om deal- en prijsovereenkomsten met klanten op een intelligente en werkbare manier te beheren.

Real-Time Pricing Engine™ zal real-time prijsbepaling leveren op Elektro-Material AG e-commerce website en online klanten real-time van prijzen voorzien.

“We zijn verheugd Elektro-Material AG als nieuwe klant te verwelkomen”, verklaart Greg Peters, President en Chief Executive Officer van Zilliant. “Klanten helpen met het bepalen van prijzen in traditionele en digitale kanalen is iets waarover we zeer gepassioneerd zijn; we kijken uit naar vele jaren van gedeeld succes.”

Ga voor meer informatie over de toonaangevende prijsbeheer- en optimalisatie software van Zilliant naar:

www.zilliant.com/2021_idc_marketscape_report/

MindShare Europe | Parijs, Frankrijk | 30 november

MindShare Europe 2021 ontwikkelt zich tot één van de belangrijkste evenementen van het jaar voor bedrijfsdirecties die erop gericht zijn hun verschuiving naar digitale handel te versnellen en winstgevende groei te verbeteren.

Ontmoet ons persoonlijk om te weten waarom Zilliant een leider in de IDC MarketScape wordt genoemd: Worldwide B2B Price Optimization and Management Applications 2021 Vendor Assessment (doc # US46742021, september 2021). Registreer u nu om verhalen van klanten te horen en onze toonaangevende prijsbepalingsoplossingen in werking te zien.

Over Elektro-Material AG

Met meer dan 250.000 kwaliteitsproducten en een volledig dienstenpakket biedt EM de sector elektrische installaties het beste totaalaanbod op de markt, volgens het "all-in-one supplier"-principe. Het motto "Efficiency. Mastery" is en blijft altijd de belofte van EM om klanttevredenheid te garanderen, vandaag en in de toekomst.

Sinds 2006 is Elektro-Material AG onderdeel van de Rexel group, de wereldwijd marktleidende groothandelaar in elektrische onderdelen en componenten, met meer dan 2100 filialen in 35 landen en in totaal 28.000 werknemers, met een omzet van EUR 13,5 miljard in 2015. Meer informatie over de Rexel group vindt u hier: https://www.elektro-material.ch

Over Zilliant

Zilliant verstrekt intelligent commerce voor B2B-bedrijven door hun commerciële strategieën te verbinden met effectieve uitvoering. Ons toonaangevende prijsbeheer en onze optimalisatie- en verkoopbegeleidingssoftware maakt winstgevende groei mogelijk door de manier te veranderen waarop onze klanten gegevens gebruiken om prijzen te bepalen en te verkopen in traditionele en digitale kanalen. Zilliant's datawetenschap, cloud-native software en passie voor klantensucces levert de hoogste ROI, de snelste time-to-value en de hoogste klanttevredenheid. Lees meer over hoe Zilliant helpt “power intelligent commerce” op www.zilliant.com.

