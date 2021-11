Zilliant annonce l’arrivée d’Elektro-Material AG comme nouveau client

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Zilliant, le leader du secteur des logiciels de gestion et d'optimisation des prix en B2B, a annoncé aujourd'hui qu’Elektro-Material AG, filiale du groupe Rexel et l'un des principaux négoces de matériel électrique en Suisse, est désormais client. Elektro-Material va utiliser les solutions Deal Manager™, Price Manager™ ainsi que le dernièrement lancé Real-Time Pricing Engine™.

« Dès le début de notre processus de sélection, l'équipe de Zilliant est sortie du lot, grâce à son expertise en matière de tarification et son approche consultative », a déclaré Kathrin Gasser, responsable de la tarification et du BPM d'Elektro-Material. « De plus, la possibilité d'intégrer nos propres modèles d’optimisation des prix au sein de la plate-forme Zilliant IQ Platform™ nous a donné l'assurance que cette solution flexible, évolutive et agile était la meilleure pour s’adapter à la dynamique unique de notre métier. »

Pour améliorer ses performances, Elektro-Material AG utilisera les solutions suivantes :

Price Manager™ (Gestionnaire de tarification) offrira un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité pour exploiter les résultats du modèle interne d'optimisation des prix d'Elektro-Material AG, afin que la société puisse réagir plus rapidement, à mesure que les conditions de marché évoluent.

Deal Manager™ (Gestionnaire de transactions) fournira aux vendeurs une interface unique permettant de consulter les recommandations tarifaires ainsi que de gérer devis et accords, de manière intelligente et pragmatique.

Real-Time Pricing Engine™ (Moteur de tarification en temps réel) fournira des prix en temps réel sur le site de commerce électronique d'Elektro- Material AG.

« Nous sommes ravis d’accueillir Elektro-Material AG en tant que nouveau client », a confié Greg Peters, président-directeur général de Zilliant. « Aider les clients à transformer leur pricing sur les canaux traditionnels et numériques est ce qui nous passionne, et nous comptons bien sur de nombreuses années de réussite commune. »

MindShare Europe | Paris, France | 30 novembre

MindShare Europe 2021 s'annonce comme l'un des événements les plus importants de l'année pour les dirigeants d'entreprise soucieux d'accélérer leur transition vers le commerce numérique et améliorer leur rentabilité. Venez nous rejoindre en personne et découvrir pourquoi Zilliant a été nommé leader dans l'IDC MarketScape : Worldwide B2B Price Optimization and Management Applications 2021 Vendor Assessment (doc # US46742021, Septembre 2021). Inscrivez-vous dès maintenant pour entendre les témoignages de clients et consulter les solutions de pricing de pointe en action.

À propos d'Elektro-Material AG

Avec plus de 250 000 articles et une gamme complète de services, EM propose au secteur des installations électriques la meilleure offre complète actuellement disponible sur le marché, selon le principe d’une « solution de gestion fournisseur tout-en-un ». La devise « Efficacité. Expertise. » a toujours été et restera la promesse d'EM pour garantir la satisfaction de ses clients, aujourd'hui et à l'avenir.

Depuis 2006, Elektro-Material AG fait partie du groupe Rexel, premier grossiste au monde de matériel électrique comptant plus de 2 100 succursales dans 35 pays et 28 000 employés au total, dont le chiffre d'affaires a atteint 13,5 milliards EUR en 2015. Pour plus d'informations sur le groupe, cliquez ici : https://www.elektro-material.ch

À propos de Zilliant

Zilliant améliore les performances des entreprises B2B en liant leur stratégie commerciale à une exécution efficace. Notre logiciel d'optimisation des prix, de gestion de la tarification et de vente prédictive, leader sur le marché, permet une croissance rentable en transformant la façon dont nos clients utilisent les données pour définir les prix et vendre via les canaux traditionnels et numériques. Chez Zilliant, la maîtrise de la science des données, l’édition de logiciels natifs dans le Cloud et la passion pour la réussite de nos clients offrent le meilleur retour sur investissement, un taux de rentabilité plus rapide et le meilleur indice de satisfaction. Pour en savoir plus sur la façon dont Zilliant améliore les performances des entreprises B2B, veuillez consulter le site www.zilliant.com.

