Black Box et Nokia s’associent pour créer un réseau sans fil/CBRS privé OnGo® destiné à l’Industrie 4.0

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Black Box, intégrateur de solutions leader mondial, a annoncé aujourd’hui son association avec l’innovateur du secteur des communications sans fil Nokia, afin de fournir le réseau sans fil/CBRS privé OnGo® de nouvelle génération le plus complet pour l’Industrie 4.0. Ce partenariat permet à Black Box d’encourager l’innovation dans le domaine de la connectivité ainsi que l’adoption des réseaux privés, conférant au marché de la fabrication industrielle des options supérieures en matière de mise en réseau sans fil. Black Box explique que OnGo® — spectre sans fil à bande basse sous licence qui fournit aux fabricants un accès à une connectivité sans fil privée pour une fraction du coût associé à la technologie LTE — offre la simplicité du Wi-Fi, tout en fournissant une couverture LTE sécurisée et rentable pour le trafic sans fil d’entreprise et les applications IoT.

« Nokia souhaite la bienvenue à Black Box dans son programme de partenariat mondial afin de répondre à la demande croissante de réseaux de campus 4G/5G privés », a déclaré Vikas Trehan, vice-président des canaux et des alliances chez Nokia. « L'expertise approfondie de Black Box ainsi que ses relations de confiance au sein de ces réseaux de campus d’entreprise, combinées aux produits et services de classe mondiale de Nokia, contribueront à concrétiser la vision de l’Industrie 4.0. »

« Les réseaux sans fil privés et les réseaux 5G privés émergents sont voués à redéfinir l’univers de la mise en réseau sans fil au sein des entreprises. Les grands campus et sites tels que les aéroports et les grandes plateformes de logistique et de distribution repoussent les limites technologiques des normes WLAN actuelles », a déclaré Bill Holman, vice-président et directeur général des technologies 5G chez Black Box. « Grâce à notre partenariat avec Nokia, les sites de ce type peuvent désormais se libérer des limites du WLAN et bénéficier de la connectivité sans fil dont ils ont précisément besoin. »

Black Box conçoit, bâtit et gère une gamme complète de technologies sans fil destinées à soutenir les entreprises connectées, en délivrant une connectivité numérique à de multiples industries. Plusieurs fabricants de premier plan font confiance à Black Box pour les aider à intégrer l’OnGo® et la 5G à leurs réseaux sans fil existants et futurs. Grâce à la solution sans fil privée de bout en bout Nokia Digital Automation Cloud (DAC), Black Box aide les clients à exploiter pleinement le potentiel de l’Industrie 4.0.

Pour en savoir plus sur Black Box et sur les offres mondiales de services d’intégration de solutions de la société, rendez-vous sur www.blackbox.com.

À propos de Nokia

En tant que partenaire de confiance pour les réseaux critiques, nous nous engageons à promouvoir l’innovation et le leadership technologique en matière de réseaux mobiles, fixes et cloud, grâce à notre propriété intellectuelle, ainsi qu’à nos recherches sur le terme menées par les laboratoires primés Nokia Bell Labs. Nokia Digital Automation Cloud est une plateforme d’informatique de périphérie et de mise en réseau sans fil privée de bout en bout LTE/5G à hautes performances. Délivrant une connectivité sans fil sécurisée, plug and play et fiable, Nokia DAC permet à tous les cas d’utilisation industriels de tirer parti de données en temps réel afin de saisir les opportunités en matière de fabrication intelligente, de maintenance prédictive, d’opérations à distance et d’Internet des objets (IoT).

À propos de Black Box

Black Box® est un fournisseur de solutions informatiques fiables, qui délivre des solutions technologiques de pointe ainsi que des services de conseil de classe mondiale aux entreprises sur tous les continents. L’ampleur de notre portée mondiale et la richesse de notre expertise accélèrent la réussite des clients, en réunissant les individus, les idées et les technologies afin de résoudre les problématiques concrètes des entreprises du monde réel. Nos solutions d’infrastructures informatiques, nos services et nos produits délivrent une connectivité fluide et sécurisée, et permettent une collaboration utile entre les villes ou à travers le monde.

Black Box est une filiale en pleine propriété d’AGC Networks. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Black Box à l’adresse www.blackbox.com. Suivez la société sur Twitter @BlackBox_ns. Black Box® et le logo Double Diamond sont des marques déposées de BB Technologies Inc.

