Verallia a placé avec succès sa nouvelle émission d’obligations « Sustainability-Linked »1

Verallia (Paris:VRLA) a annoncé aujourd’hui avoir arrêté les termes financiers de sa nouvelle émission d’obligations Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d’euros avec une échéance de 10 ans et un coupon de 1,875%. Avec cette seconde émission d’obligations Sustainability-Linked en moins d’un an, Verallia confirme son leadership en termes de développement durable dans le secteur de l’emballage en verre en Europe et la perception très favorable de la qualité de son crédit par les investisseurs

Michel Giannuzzi, Président - Directeur Général : « Nous sommes fiers de cette seconde émission d’obligations Sustainability-Linked qui est pleinement alignée avec la stratégie et les ambitions ESG du Groupe. La transaction, sursouscrite plus de 2,5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs envers la solidité financière, la stratégie et la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs de développement durable. »

Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement d’une partie de la dette existante du Groupe. Cette opération emblématique permettra à Verallia (i) d’allonger la maturité moyenne de son endettement, (ii) poursuivre la diversification de ses sources de financement et (iii) renforcer la visibilité de son engagement dans le développement durable.

Les obligations Sustainability-Linked sont totalement en cohérence avec les ambitions ESG de Verallia et leur structuration est en ligne avec les Sustainability-Linked Bond Principles de l’ICMA. Dans sa Second Party Opinion, V.E. indique que la documentation cadre des financements liés au développement durable de Verallia (i.e Sustainability-Linked Financing Framework) est alignée avec les Sustainability-Linked Bond Principles 2020. V.E. qualifie à la fois la pertinence et l’ambition des deux indicateurs clés de performance comme avancées, la plus haute notation sur son échelle. Le Sustainability-Linked Financing Framework et la Second Party Opinion sont disponibles sur le lien suivant .

Le taux d’intérêt applicable aux obligations dépendra également de l’atteinte des deux objectifs de performance de développement durable (i.e Sustainability Performance Targets - SPTs) suivants :

- SPT 1 : Réduire les émissions annuelles de CO 2 de Verallia (scope 1 and 2) à 2 625kt CO 2 pour l’année 2025 (réduction de 15% par rapport aux émissions de CO 2 de 2019), et

- SPT 2 : Atteindre un taux d’utilisation de calcin externe de 59% dans ses productions d’ici 2025 (augmentation de +10 pts par rapport à 2019).

Ceci est en ligne avec le plan de Verallia pour 2030 visant à réduire ses émissions de CO 2 scope 1 et 2 et augmenter le taux d’utilisation de calcin externe dans ses productions. Cette démarche est en ligne avec les objectifs de Paris COP 21 visant à limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle et a été validée par la Science Based Targets Initiative.

BNP Paribas, Santander Corporate & Investment Banking et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Coordinateurs globaux sur cette émission obligataire. Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, La Banque Postale et Raiffeisen Bank International ont agi en tant que Teneurs de livre associés.

À propos de Verallia - Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde.

Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable. Pour plus information : www.verallia.com.

