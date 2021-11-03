SPARK Microsystems擴大亞太區UWB經銷商網路

蒙特婁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於下一代超寬頻(UWB)的無晶圓半導體公司SPARK Microsystems今天宣布，兩家亞太經銷商已加入該公司不斷擴大的銷售和支援網路。時訊捷通訊(Skysoon)將成為SPARK Microsystems在中國大陸的代理商，而益登科技(Edom)將成為其在臺灣、大中華區、印度、韓國、日本和東南亞的代理商。在此公告發布前不久，SPARK Microsystems宣布擴大了歐洲、中東和非洲的銷售與支援網路。

SPARK Microsystems亞太資深銷售總監Geo Hsiao表示：「SPARK Microsystems瞭解服務亞太區域客戶的必要性。我們在亞太區建立的經銷商網路能夠確保客戶在這個持續快速成長的市場上獲得銷售和支援資源。」

SPARK Microsystems執行長Fares Mubarak補充道：「亞太區消費電子領域是SPARK Microsystems產品在擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、音訊、遊戲和工業物聯網等產業普及的主要市場機會。我們認為，透過經銷商和合作夥伴參與並建立我們在亞太區的社群關係具有巨大的價值。這次的網路擴展證明了這一點，我們仍然致力於在區域層面上提供強有力的當地語系化支援。」

SPARK Microsystems系列低功耗UWB無線收發器IC支援新一類短程無線連接應用，包括遊戲週邊設備和AR/VR耳機、智慧家庭設備和無電池物聯網感測器。UWB無線收發器支援不間斷、豐富的資料串流以及精確的測距和定位，相較於藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy)或ZigBee，其能效、延遲和傳輸量均有大幅改善。SPARK的UWB技術大幅延長了電子設備的電池壽命，與能量收集技術搭配使用時，可以實現感測器等無線設備的無電池作業。

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關於SPARK Microsystems

SPARK Microsystems是一家無晶圓廠半導體公司，引領高效能個人區域網路和物聯網連接設備的超低功耗無線通訊發展。憑藉其專利技術，SPARK Microsystems正在推出下一代超寬頻無線收發器，該收發器可大幅改善功耗、延遲、測距和定位，並提供高於同類技術的資料速率。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.molex.com。

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