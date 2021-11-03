SPARK Microsystems扩大亚太区UWB分销商网络

蒙特利尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--专注于下一代超宽带(UWB)的无晶圆半导体公司SPARK Microsystems今天宣布，两家亚太分销商已加入该公司不断扩大的销售和支持网络。时讯捷通讯(Skysoon)将成为SPARK Microsystems在中国大陆的代理商，而益登科技(Edom)将成为其在台湾、大中华区、印度、韩国、日本和东南亚的代理商。在此公告发布前不久，SPARK Microsystems宣布推出并扩大了欧洲、中东和非洲的销售和支持网络。

SPARK Microsystems亚太高级销售总监Geo Hsiao表示：“SPARK Microsystems了解服务亚太区域客户的必要性。我们在亚太区建立的分销商网络能够确保客户在该持续快速增长的市场上获得销售和支持资源。”

SPARK Microsystems首席执行官Fares Mubarak补充道：“亚太区消费电子领域是SPARK Microsystems产品在增强现实/虚拟现实(AR/VR)、音频、游戏和工业物联网等行业普及的主要市场机会。我们认为，通过分销商和合作伙伴参与并建立我们在亚太区的社区关系有着巨大的价值。这次的网络扩展证明了这一点，我们仍然致力于在区域层面上提供强有力的本地化支持。”

SPARK Microsystems系列低功耗UWB无线收发器IC支持新一类短程无线连接应用，包括游戏外围设备和AR/VR耳机、智能家居设备和无电池物联网传感器。UWB无线收发器支持不间断、丰富的数据流以及精确的测距和定位，相比于蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)或ZigBee，其能效、延迟和传输量均有大幅改善。SPARK的UWB技术大幅延长了电子设备的电池寿命，与能量收集技术搭配使用时，可以实现传感器等无线设备的无电池运行。

资源

关于SPARK Microsystems

SPARK Microsystems是一家无晶圆厂半导体公司，引领面向高性能个人区域网络和物联网连接设备的超低功耗无线通信发展。凭借其专利技术，SPARK Microsystems正在推出下一代超宽带无线收发器，该收发器可大幅改善功耗、延迟、测距和定位，并提供高于同类技术的数据速率。如需了解更多信息，请访问http://www.molex.com。

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