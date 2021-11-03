Andersen Global攜手納米比亞稅務公司鞏固非洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於納米比亞的Windhoek Accounting and Taxation達成合作協定，繼續鞏固其非洲平臺。

Windhoek Accounting and Taxation於2015年成立，提供涵蓋稅務、薪資、簿記、業務諮詢、商業登記、智慧財產權和移民等領域的全方位服務。公司總部位於溫荷克，由管理合夥人Julius David領導，為在納米比亞乃至全球發展業務的人士和企業提供服務。

Julius表示：「我們的主要使命是以無縫、優質解決方案協助客戶取得成功。Andersen Global的成員公司和合作公司在各自業務領域擁有豐富且深厚的經驗，我們期待與他們合作，將該全球組織的資源和專長帶給我們的客戶。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Julius及其團隊精通當地法規，致力於為客戶提供一流服務，其稅務專長可與我們在當地市場上已具備法律業務處理能力的現有合作公司相輔相成，強化我們在納米比亞的現有平臺。此項重要合作鞏固了我們在納米比亞的立足點，讓我們有足夠能力在非洲地區進一步擴張業務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾323個地點發展業務。

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