Andersen Global携手纳米比亚税务公司巩固非洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于纳米比亚的Windhoek Accounting and Taxation达成合作协议，继续巩固其非洲平台。

Windhoek Accounting and Taxation于2015年成立，提供涵盖税务、薪资、簿记、业务咨询、商业登记、知识产权和移民等领域的全方位服务。公司总部位于温得和克，由管理合伙人Julius David领导，为在纳米比亚乃至全球开展业务的个人和企业提供服务。

Julius表示：“我们的主要使命是以无缝、优质解决方案帮助客户取得成功。Andersen Global的成员公司和合作公司在各自业务领域拥有丰富经验和深厚积累，我们期待与他们合作，将该全球组织的资源和专长带给我们的客户。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Julius及其团队精通当地法规，致力于为客户提供一流服务，其税务专长对于我们在当地市场上已具备法律业务处理能力的现有合作公司而言是一个良好的补充，巩固了我们在纳米比亚的现有平台。此项重要合作加强了我们在纳米比亚的立足点，让我们有足够能力在非洲地区开展进一步扩张行动。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾323个地点开展业务。

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