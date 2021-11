Norvège : TotalEnergies, Iberdrola et Norsk Havvind s'associent pour développer l'éolien en mer

STAVANGER, Norvège & PARIS & MADRID--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), Iberdrola et Norsk Havvind s’associent pour répondre à l’appel d’offres des autorités norvégiennes portant sur le développement de projets éoliens offshore, posés et flottants, d’une capacité totale de 4,5 GW sur deux sites au sud du pays.

Le consortium entend dans son offre s’appuyer sur l’expertise technique éprouvée de ses membres dans l’éolien en mer tant posé que flottant, ainsi que sur leur connaissance approfondie des enjeux, des territoires et des parties prenantes en Norvège. En particulier, le consortium, s’attachera, en cas de succès, à favoriser le renforcement des compétences industrielles locales et le bon développement de la filière norvégienne de l’éolien en mer.

« Investir dans des projets énergétiques en Norvège et en mer du Nord est au cœur de l’histoire de TotalEnergies depuis plusieurs décennies, en particulier pour développer l’industrie offshore. En tant que compagnie multi-énergies mondiale, TotalEnergies est donc ravi d’unir ses forces à celles d’Iberdrola et Norsk Havvind pour mettre en valeur l’important potentiel éolien offshore de la Norvège » a déclaré Olivier Terneaud, directeur de l’éolien en mer chez TotalEnergies. « La transition énergétique s’accélère et la Norvège qui bénéficie de ressources de vent de classe mondiale constitue une région idéale où investir dans les nouvelles énergies. »

« Cet accord en Norvège s'inscrit dans la stratégie d'Iberdrola visant à consolider sa position de première entreprise d'énergie renouvelable au monde et s'appuie sur les précédentes opérations et investissements réalisés par l'entreprise dans l'éolien offshore ces dernières années. Nous voyons un fort potentiel à long terme pour les projets éoliens en mer sur le marché norvégien et nous sommes déterminés à renforcer les compétences et la filière industrielle dans ce secteur en mer du Nord », a déclaré David Rowland, directeur du développement commercial de l'éolien en mer chez Iberdrola.

« Nous sommes déterminés à agir ensemble avec nos partenaires Iberdrola et TotalEnergies pour le développement de la filière de l'éolien en mer en Norvège, réduire les émissions et créer de nouveaux emplois locaux » a déclaré Peder Sortland, PDG de Norsk Havvind.

TotalEnergies et l’éolien en mer

TotalEnergies développe d’ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 6 gigawatts, dont 2/3 d'éolien fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projet Seagreen, Outer Dowsing, Erebus), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), et en France (projet Eolmed). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d’offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Danemark et en Norvège.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. A fin septembre 2021, la capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

À propos d'Iberdrola

Iberdrola est l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde, leader dans le domaine des énergies renouvelables, qui est le fer de lance de la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone. Le groupe fournit de l'énergie à près de 100 millions de personnes dans des dizaines de pays. Il exerce ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, des réseaux et du commerce en Europe (Espagne, Royaume-Uni, Portugal, France, Allemagne, Italie et Grèce), aux États-Unis, au Brésil, au Mexique et en Australie, et, en tant que plateforme de croissance, il est présent sur des marchés tels que le Japon, l'Irlande, la Suède et la Pologne, entre autres.

Avec un effectif de plus de 37 000 personnes et des actifs de plus de 122,5 milliards d'euros, elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 33 milliards d'euros et un bénéfice net de plus de 3,6 milliards d'euros. L'entreprise contribue à soutenir 400 000 emplois le long de sa chaîne d'approvisionnement, avec des achats annuels de 14 milliards d'euros. Référence en matière de lutte contre le changement climatique, elle a consacré plus de 120 milliards d'euros au cours des deux dernières décennies à la construction d'un modèle énergétique durable, fondé sur des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) solides.

À propos de Norsk Havvind

Norsk Havvind est un développeur de projet indépendant nouvellement créé pour l'éolien offshore. La société est détenue majoritairement par Valinor. Valinor, par le biais de sa filiale Norsk Vind, a été le principal développeur privé de parcs éoliens terrestres en Norvège. Valinor a également investi dans des sociétés de technologie de pointe en phase de démarrage afin de mettre en place des solutions pour demain. La société Zaptec AS, désormais cotée en bourse, en est un exemple.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.