L’Office national du tourisme japonais lance à nouveau sa campagne mondiale « Enjoy my Japan », afin d’accueillir au Japon des visiteurs étrangers en provenance de l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Bien que le Japon n’ait pas encore rouvert ses frontières aux touristes étrangers, l’Office national du tourisme japonais (Japan National Tourism Organization, JNTO) et les nombreux lieux d’intérêt locaux du pays se préparent activement à la reprise des voyages internationaux.

Le JNTO relance sa campagne mondiale intitulée « Enjoy my Japan », initialement lancée en 2018, signalant ainsi la volonté du Japon d’atteindre son objectif particulièrement ambitieux d’accueillir 60 millions de touristes étrangers d’ici 2030.

Visant à promouvoir le Japon comme une destination appréciable pour tous les voyageurs, la campagne place l’accent sur les sept passions uniques liées aux voyages, à savoir : Nature, Plein air, Traditions, Cuisine, Art, Relaxation, et Villes. Le message clé de cette campagne est que le Japon offre non seulement des sites emblématiques tels que Tokyo ou Kyoto, mais également une multitude de destinations diverses offrant des atouts pour tous les voyageurs. Qu’ils rêvent d’explorer des cascades mystiques, ou de s’immerger, corps et esprit, dans un musée de haute technologie, le Japon saura les ravir.

Le thème de la campagne « Enjoy my Japan » (Profite de mon Japon) place l’accent sur l’interaction entre les touristes étrangers et la population locale. L’objectif de la campagne ne se limite pas à inviter les voyageurs à nouer des relations plus profondes et personnelles avec le Japon ; les Japonais locaux sont également encouragés à accueillir les touristes chaleureusement et à bras ouverts.

Le site Web actualisé de la campagne est disponible en six langues : anglais, espagnol, français, allemand, italien et russe. Sur la page d’accueil, l’attention des visiteurs sera immédiatement attirée par la barre de menu en haut de page, qui les guide vers les pages axées sur leurs passions de voyage spécifiques. Dans chaque rubrique, les visiteurs peuvent découvrir des récits intéressants et des astuces de voyage utiles, accompagnés d’illustrations éclatantes sur les nombreuses destinations et activités.

Les visiteurs pourront ainsi y puiser de nombreuses idées, parmi lesquelles le JNTO a sélectionné quelques propositions sortant des sentiers battus.

L’automne et l’hiver sont des saisons parfaites pour apprécier la Nature au Japon. Nichée sur les hauteurs de la préfecture de Gifu, la région de Hida Osaka compte plus de 200 cascades. Que vous débutiez en randonnée et soyez en quête d’un parcours tranquille aux couleurs automnales jusqu’aux cascades, ou que vous soyez adepte de l’aventure et cherchiez à explorer des cascades gelées en hiver, vous trouverez à coup sûr une excursion guidée répondant aux centres d’intérêts et niveau d’expérience qui sont les vôtres.

Les grandes Villes du Japon ont beaucoup à offrir, qu’il s’agisse de leurs panoramas, des possibilités de shopping, ou de l’art. Sans compter que de nombreux visiteurs n’ont vraisemblablement jamais entendu parler de l’immense « temple » souterrain bâti pour protéger la métropole de Tokyo contre les inondations. Bien que le Japon connaisse fréquemment des catastrophes naturelles, le pays est également très équipé pour protéger sa population contre ces événements. Le « Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel », situé dans la préfecture de Saitama, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des innovations japonaises de pointe, permettant de prévenir les catastrophes naturelles, et séduira sans aucun doute les amateurs d’architecture urbaine.

Les amateurs d’Art, en particulier la génération du millénaire et la génération Z, connaissent peut-être les expositions TeamLab organisées à Tokyo, qui offrent des expériences immersives dans l’univers des merveilles en 3D. Les contenus et concepts de ces expositions sont saisonniers, et évoluent constamment. Récemment, TeamLab Planets à Toyosu a commencé à proposer des nouilles véganes à emporter, sur une place en extérieur. Son plat phare s’appelle « Flower Vegan Ramen », en hommage à l’esthétique délicate et colorée de l’exposition « Floating Flower Garden ».

Intégrant des films courts et captivants qui couvrent chaque thème de voyage, la campagne renouvelée « Enjoy my Japan » entend séduire le cœur et attiser les passions de tous les voyageurs étrangers.

Films courts soulignant chaque passion de voyage :

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.