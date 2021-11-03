Tech Data在亞太區擴大HPE GreenLake服務分銷

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司Tech Data今天宣佈，公司將在亞太地區與慧與科技公司(Hewlett Packard Enterprise, HPE)合作，擴大HPE GreenLake雲端服務在該地區的分銷，使合作夥伴能夠獲得一系列強大的雲端服務，進而協助客戶處理極具挑戰性的業務成果。Tech Data是一家歷史悠久的HPE分銷商，初期將專注於在新加坡和香港擴大HPE GreenLake分銷模式。

Tech Data Advanced Solutions現代資料中心與分析副總裁Bennett Wong先生表示：「IDC的研究結果顯示，對雲端體驗的需求已經加速成長，整個市場都需要更高的敏捷性和靈活性來應付季節性和可擴充性問題。HPE GreenLake邊緣到雲端平臺以簡化的IT作業和整個邊緣到雲端環境的單一視圖而達成這一目標。與我們的卓越中心(CoE)一起，Tech Data能夠與第三方合作，在所有解決方案中提供標準化、一致的HPE GreenLake部署。」

HPE GreenLake邊緣到雲端平臺為客戶提供推動數位轉型的強大基礎。它可以在現場、邊緣或託管設施中運行，並將雲端的簡單性和敏捷性與混合IT帶來的治理、法規遵循和能見度結合。HPE GreenLake平臺提供一系列加速創新的雲端服務，包括運算、核心支付系統、資料保護、電子病例、人機互動(HCI)、聯網、風險管理、SAP HANA、儲存和虛擬桌面基礎架構(VDI)等雲端服務。

HPE亞太區合作夥伴銷售主管Huey Lih Heng表示：「我們很高興能與Tech Data在亞太地區合作。作為一家通路導向型企業，我們的分銷商在執行公司策略方面扮演舉足輕重的角色。他們是深受雙方共同的合作夥伴信賴的顧問。隨著Tech Data加入成為HPE GreenLake雲端服務的策略性分銷合作夥伴，我們可以讓整個地區的更多合作夥伴和客戶按照自己的步調和實際要求，在任何地點輕易存取並提供雲端體驗。」

40多年來，Tech Data有幸與HPE始終保持合作關係，為多個國家的HPE經銷商打造創新型通路銷售解決方案。

關於Tech Data

Tech Data是TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司，也是IT生態系統的全球一流分銷商和解決方案聚合商。作為創新合作夥伴，我們在逾100個國家協助超過15萬家客戶充分利用科技投資的價值、展示業務成果並開啟成長機會。TD SYNNEX總部位於佛羅里達州克利爾沃特和加州弗里蒙特，公司的2.2萬名員工致力於整合1,500多家一流科技供應商的優質IT產品、服務和解決方案。我們的邊緣到雲端產品組合立足於一些高速成長的科技領域，包括雲端、網路安全、大數據/分析、物聯網、行動和一切即服務。TD SYNNEX致力於服務客戶和社區，我們相信，我們能夠為員工和社會帶來正向影響，立志成為備受尊敬的企業公民。我們希望成為IT生態系統人才首選的多元化和包容性雇主。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.TDSYNNEX.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上關注我們。

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