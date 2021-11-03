Tech Data在亚太区扩大HPE GreenLake服务分销

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司Tech Data今天宣布，公司将在亚太区与慧与科技公司(Hewlett Packard Enterprise, HPE)合作，扩大HPE GreenLake云服务在该地区的分销，使合作伙伴能够获得一系列强大的云服务，进而帮助客户应对极具挑战性的业务成果。Tech Data是一家历史悠久的HPE分销商，初期将专注于在新加坡和香港扩大HPE GreenLake分销模式。

Tech Data Advanced Solutions现代数据中心与分析副总裁Bennett Wong先生表示：“IDC的研究结果显示，对云体验的需求已经加速，整个市场都需要更高的敏捷性和灵活性来应对季节性和可扩展性问题。HPE GreenLake边缘到云平台通过简化的IT运营和整个边缘到云环境的单一视图而实现这一目标。Tech Data与我们的卓越中心(CoE)合作，能够与第三方在所有解决方案中共同提供标准化、一致的HPE GreenLake部署。”

HPE GreenLake边缘到云平台为客户提供推动数字化转型的强大基础。它可以在现场、边缘或托管设施中运行，并将云的简单性和敏捷性与混合IT带来的治理、合规性和可见性相结合。HPE GreenLake平台提供一系列加速创新的云服务，包括计算、核心支付系统、数据保护、电子病例、人机交互(HCI)、联网、风险管理、SAP HANA、存储和虚拟桌面基础架构(VDI)等云服务。

HPE亚太区合作伙伴销售主管Huey Lih Heng表示：“我们很高兴能与Tech Data在亚太区合作。作为一家渠道导向型企业，我们的分销商在执行公司战略方面发挥着举足轻重的作用。他们是深受双方共同的合作伙伴信赖的顾问。随着Tech Data加入成为HPE GreenLake云服务的战略分销合作伙伴，我们可以让整个地区的更多合作伙伴和客户按照自己的节奏和实际要求，在任何地点轻松获得并提供云体验。”

40多年来，Tech Data有幸与HPE始终保持合作关系，为多个国家的HPE经销商打造创新型渠道销售解决方案。

关于Tech Data

Tech Data是TD SYNNEX (NYSE: SNX)旗下公司，也是IT生态系统的全球领先分销商和解决方案聚合商。作为创新合作伙伴，我们在逾100个国家帮助超过15万家客户充分利用技术投资的价值、展示业务成果并释放增长机会。TD SYNNEX总部位于佛罗里达州克利尔沃特和加州弗里蒙特，公司的2.2万名员工致力于整合1,500多家一流技术供应商的优质IT产品、服务和解决方案。我们的边缘到云产品组合立足于一些高速增长的科技细分领域，包括云、网络安全、大数据/分析、物联网、移动和一切即服务。TD SYNNEX致力于服务客户和社区，我们相信，我们能够为公司员工和社会带来积极影响，立志成为备受尊敬的企业公民。我们希望成为IT生态系统人才首选的多元化和包容性雇主。如需了解更多信息，请访问www.TDSYNNEX.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。