NuScale e Nuclearelectrica formano un sodalizio per promuovere la tecnologia nucleare pulita in Romania

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Conference on Climate Change, COP26), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Romania Klaus Iohannis hanno annunciato quest’oggi che NuScale Power e l’azienda rumena S.N. Nuclearelectrica S.A. intendono collaborare alla costruzione di un impianto a mini-reattore modulare (small modular reactor, SMR), il primo del suo genere, in Romania introducendo la più recente tra le tecnologie nucleari civili in una regione critica d’Europa. La suddetta collaborazione si basa su un accordo intergovernativo stipulato tra il Dipartimento dell’Energia statunitense e il Ministero dell’Energia rumeno.

Mentre leader mondiali, funzionari governativi, organizzazioni non governative e scienziati si riuniscono a Glasgow, Scozia, per spingere verso una maggiore ambizione climatica globale nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) di quest’anno, NuScale Power, il primo e solo mini-reattore modulare il cui design è stato approvato dalla commissione degli Stati Uniti preposta alla regolamentazione del settore nucleare (U.S. Nuclear Regulatory Commission), e Nuclearelectrica, il produttore di energia nucleare rumeno, collaboreranno per promuovere la tecnologia nucleare pulita in Romania. Questa partnership potrebbe potenzialmente fare della Romania il primo Paese ad implementare mini-reattori modulari in Europa.

Per festeggiare l’annuncio, convocheremo una conferenza stampa che verrà trasmessa in diretta sui canali di social media di entrambe NuScale e Nuclearelectrica giovedì 4 novembre 2021 a partire dalle 12:45 (GMT).

Il ministro per l’Energia rumeno Virgil Popescu, il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di NuScale John Hopkins, l’amministratore delegato di Nuclearelectrica Cosmin Ghita e il funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Justin Friedman saranno tra i relatori all’evento a cui parteciperanno anche altri funzionari dei governi statunitense e rumeno.

La collaborazione tra Nuclearelectrica e NuScale giunge in un momento cruciale, mentre i massimi responsabili decisionali di governi di tutto il mondo evidenziano l’urgenza di accelerare il passaggio all’energia pulita. I mini-reattori modulari di NuScale possono sostenere gli obiettivi climatici internazionali per mitigare le ripercussioni più gravi dei cambiamenti climatici e, al contempo, accrescere la prosperità globale.

Nel 2019 NuScale e Nuclearelectrica hanno firmato un memorandum d’intesa per valutare lo sviluppo, il rilascio di licenze e la costruzione di un SMR NuScale in Romania.

Nell’agosto del 2020 NuScale ha scritto una pagina di storia quale il primo e unico SMR il cui design è stato approvato dalla commissione degli Stati Uniti preposta alla regolamentazione del settore nucleare; un passo cruciale verso la costruzione e distribuzione della tecnologia per SMR. L’azienda procede a un ritmo sostenuto verso la commercializzazione della sua tecnologia per SMR, tra cui le attività relative allo sviluppo della catena di approvvigionamento, design della centrale standard, pianificazione delle consegne per la centrale, piani di avvio e messa in funzione.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power ha sviluppato una nuova centrale nucleare con reattore modulare ad acqua leggera per la produzione di energia per l’erogazione di elettricità, il riscaldamento distrettuale, la desalinizzazione, la produzione d’idrogeno e altre applicazioni per termo-processi. Il rivoluzionario design di questo mini-reattore modulare (small modular reactor, SMR) esibisce un modulo di alimentazione NuScale Power Module™ interamente realizzato in fabbrica che è in grado di generare 77 MW di elettricità impiegando una versione più sicura, più piccola e scalabile della tecnologia per reattori ad acqua pressurizzata. Il design scalabile di NuScale - centrali che possono ospitare fino a 4, 6 o 12 moduli di alimentazione individuali - offre i vantaggi dell’energia a zero emissioni di carbonio e riduce gli oneri finanziari associati alle centrali nucleari da gigawatt. L’investitore di maggioranza in NuScale è Fluor Corporation, una società di servizi per la gestione della progettazione, dell’approvvigionamento e della costruzione di portata globale operante nel settore dell’energia nucleare commerciale da 70 anni.

NuScale, con sede generale a Portland, Oregon, possiede uffici a Corvallis, Oregon, Rockville, Maryland, Charlotte, Carolina del Nord, Richland, Washington e Londra, Regno Unito. Seguiteci su Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power e Instagram: nuscale_power. Visitate il sito di NuScale Power.

Informazioni su Nuclearelectrica

“Nuclearelectrica” S.A. è l’azienda nazionale rumena per la produzione di energia elettrica, calore e combustibile nucleare che vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore. L’azienda opera sotto l’autorità del Ministero dell’Energia rumeno, con una partecipazione azionaria dello Stato dell’82,49% e di altri azionisti nella misura del 17,50%, dopo la sua quotazione in borsa nel 2013.

La centrale nucleare di Cernavoda gestisce due unità nucleari CANDU, che sono le due delle unità più produttive tra le oltre 400 centrali nucleari esistenti nel mondo, un’unità di produzione di combustibile nucleare e sta per raggiungere un ciclo di combustibile integrato attraverso l'acquisizione di una linea di trasformazione del concentrato di uranio a sostegno dei progetti di investimento a lungo termine dell’azienda. Nuclearelectrica svolge un ruolo centrale a livello nazionale, contribuendo un quantitativo di energia nucleare corrispondente ad oltre il 18% della produzione di energia totale e il 33% dell'energia senza CO2 prodotta in Romania.

www.nuclearelectrica.ro

https://www.facebook.com/search/top?q=nuclearelectrica%20oficial

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.