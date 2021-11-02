菲律賓航空改由Rimini Street為其甲骨文軟體產品提供支援服務，以促進數位化轉型

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI)今天宣布，菲律賓國內旗艦航空公司菲律賓航空(PAL)已改由Rimini Street為其Oracle E-Business Suite、Fusion Middleware和Database軟體組合提供支援服務。該航空公司改用Rimini Street服務的策略決策旨在幫助其因應商業航空業因全球疫情而面臨的挑戰。在徹底轉換其甲骨文軟體產品的全面支援服務後，該航空公司得以加速推動支援其業務成長的重要數位化創新專案，包括貨運系統的現代化改造、整合行動和遠端功能以提高效率，以及推出旅客分析功能以改善其「瞭解你的客戶」(Know Your Customer)計畫。

透過最佳化資源，促進業務成長並因應疫情

菲律賓航空成立於1941年，是東南亞歷史悠久、長期經營的航空公司，通達31個菲律賓國內目的地和全球54個國際目的地。如今，菲律賓航空在瞬息萬變的商業環境中依然顯示出極強的韌性。隨著航空旅行需求的減少，疫情造成的影響凸顯出科技在加強內部能力、改進成本效率流程和實施策略專案方面舉足輕重的作用。所有這些方面都可為企業創造價值，從而實現競爭優勢並推動成長。精簡應用程式組合是該公司為因應疫情引發的危機而採取的措施之一，旨在更好地最佳化其技術投資。這項措施促使該公司尋求協力廠商支援服務，並最終選擇Rimini Street為其任務關鍵型甲骨文軟體組合提供全面的支援解決方案，該航空公司的財務和行政、採購和人力資源職能部門均使用這些軟體組合。

菲律賓航空致力於增強自身實力，並努力成為一家更加注重以客戶為中心的航空公司。在最佳化了包括甲骨文軟體在內的技術投資後，該航空公司得以迅速調整業務，並將釋放出的大量資源投入到更具創新力的轉型專案和技術投資上面，從而為IT現代化和商業智慧計畫等業務創造價值。

菲律賓航空資訊長Wilson Go表示：「我們需要一家合作夥伴來幫助我們最佳化包括時間、資金和IT人員在內的資源，並以更具成本效益的方式改善整個公司的協作和效率。Rimini Street正是我們所需要的成熟合作夥伴。該公司回應迅速，提供一流的支援服務，並幫助我們節省了大量的支援成本，使我們得以將精力和資源集中到業務轉型工作上。」

差異化、個人化的支援服務

與所有Rimini Street客戶一樣，菲律賓航空也擁有一名專門指派的首席支援工程師。首席支援工程師在客戶的企業軟體方面擁有平均20年的豐富經驗，並擁有由功能和技術工程師組成的團隊作為強大後盾。客戶還可從Rimini Street屢獲殊榮的服務層級協定中受惠，即針對一級優先(Priority 1)重大問題和二級優先問題的回應時間分別不超過10分鐘和15分鐘。

Go繼續道：「Rimini Street為我們提供協作以及全天候的全球和本地支援，使我們的內部團隊能夠更快速、更有效率地解決問題，從而改善我們員工和客戶的整體體驗。」

Rimini Street集團副總裁兼東南亞及大中華區區域總經理Andrew Seow表示：「Rimini Street以客戶為中心、由專家主導的支援服務使組織能夠充分利用企業軟體和應用程式的價值，以最佳化流程、提高成本效率並幫助實現業務成長。在利用Rimini Street為其甲骨文系統提供的統一軟體支援服務後，菲律賓航空得以重新分配資源並讓其IT團隊享有更高的自由度，以專注於更多有助於其業務適應當前經濟環境的策略計畫。菲律賓航空已加入全球逾4,200家改用Rimini Street支援服務的組織之列，這些組織透過改換支援服務得以節省資源，並能夠將其投入於業務創新。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及經營契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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