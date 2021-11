NuScale et Nuclearelectrica s’associent pour faire progresser la technologie nucléaire propre en Roumanie

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le président américain Joe Biden et le président roumain Klaus Iohannis ont indiqué aujourd’hui que NuScale Power et la société roumaine S.N. Nuclearelectrica S.A. prévoyaient de construire une centrale à petit réacteur modulaire (small modular reactor, SMR) « première en son genre » en Roumanie en partenariat avec la société américaine NuScale Power, apportant la toute dernière technologie nucléaire civile à une région critique de l’Europe. Cette coopération s’appuie sur l’accord intergouvernemental signé par le Département de l’Énergie des États-Unis et le ministère roumain de l’Énergie.

Alors que les dirigeants mondiaux, des responsables gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des scientifiques se réunissent à Glasgow, en Écosse, pour rehausser l’ambition climatique mondiale dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), NuScale Power, le premier et l'unique petit réacteur modulaire à recevoir une approbation de conception de la part de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, et Nuclearelectrica, le producteur roumain d’énergie nucléaire, ont choisi de s’associer pour faire avancer la technologie nucléaire propre en Roumanie. Grâce à ce partenariat, la Roumanie disposera désormais du potentiel nécessaire pour accueillir le premier déploiement de SMR en Europe.

Pour fêter cette annonce, nous avons prévu un événement presse qui sera partagé en direct sur les réseaux sociaux de NuScale et de Nuclearelectrica, le jeudi 4 novembre 2021, et qui démarrera à 12h45 GMT.

Le ministre roumain de l’Énergie Virgil Popescu, le président et chef de la direction de NuScale Power John Hopkins, le président-directeur général de Nuclearelectrica Cosmin Ghita et Justin Friedman du département d’État américain prononceront une allocution lors de l’événement. D’autres responsables gouvernementaux américains et roumains seront également présents.

Le partenariat entre Nuclearelectrica et NuScale intervient à un moment charnière, à l’heure où de hauts responsables gouvernementaux du monde entier sont en train de discuter de l’urgence d’accélérer la transition vers les énergies propres. Les SMR de NuScale peuvent soutenir les objectifs climatiques internationaux et atténuer les pires impacts du changement climatique tout en renforçant la prospérité mondiale.

En 2019, NuScale et Nuclearelectrica avaient signé un protocole d’accord en vue d’évaluer le développement, la délivrance de permis et la construction d’un SMR NuScale en Roumanie.

En août 2020, NuScale est entré dans l’histoire en tant que premier et seul SMR à recevoir une approbation de conception de la part de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis - une étape cruciale vers la construction et le déploiement de cette technologie SMR. NuScale continue de maintenir une forte dynamique de programme visant la commercialisation de sa technologie SMR, et incluant le développement de la chaîne logistique, la conception d’usine standard, la planification des activités de livraison de l’usine, et les plans de démarrage et de mise en service.

À propos de NuScale Power

NuScale Power a développé une nouvelle centrale nucléaire modulaire à réacteur à eau légère, destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène et d’autres applications de traitement de la chaleur. Cette conception révolutionnaire de petit réacteur modulaire (Small Modular Reactor, SMR) comprend un NuScale Power Module™ entièrement fabriqué en usine, capable de générer 77 MW d’électricité en utilisant une version plus sûre, plus petite et évolutive de la technologie de réacteur à eau sous pression. Puisque les centrales peuvent accueillir jusqu’à quatre, six ou 12 modules d’alimentation individuels, la conception évolutive de NuScale offre les avantages d’une énergie sans carbone et réduit les engagements financiers associés à des installations nucléaires de la taille d’un gigawatt. L’investisseur majoritaire dans NuScale est Fluor Corporation, une entreprise mondiale d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, comptant 70 années d’expérience dans le secteur de l’énergie nucléaire commerciale.

Le siège social de NuScale est situé à Portland, dans l’Oregon, et ses bureaux sont répartis entre Corvallis dans l’Oregon, Rockville dans le Maryland, Charlotte en Caroline du Nord, Richland dans l’État de Washington, et Londres au Royaume-Uni. Suivez-nous sur Twitter : @NuScale_Power, Facebook : NuScale Power, LLC, LinkedIn : NuScale Power, et Instagram : Nuscale_power. Consultez le site Internet de NuScale Power.

À propos de Nuclearelectrica

L’entreprise nationale « Nuclearelectrica » S.A., la société nationale roumaine de production d’électricité, de chaleur et de combustible nucléaire, compte plus de 25 années d’expérience d’exploitation. La société opère sous l’autorité du ministère roumain de l’Énergie, l’État détenant 82,49 % des actions et les autres actionnaires 17,5 %, après introduction de la société en bourse en 2013.

Cernavoda NPP Branch exploite deux réacteurs nucléaires CANDU, qui font partie des réacteurs les plus performants parmi ceux des plus de 400 centrales nucléaires à travers le monde, ainsi qu’une usine de combustible nucléaire, et est en voie de réaliser un cycle du combustible intégré en acquérant une ligne de traitement de concentré d’uranium pour accompagner les projets d’investissement à long terme de l’entreprise. Nuclearelectrica joue un rôle majeur au niveau national, contribuant à plus de 18 % de l’énergie nucléaire dans la production totale d’énergie et à 33 % de la production totale d’énergie sans CO2 en Roumanie.

www.nuclearelectrica.ro

https://www.facebook.com/search/top?q=nuclearelectrica%20oficial

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.