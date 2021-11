Lancement de Drive&Stake, première plateforme permettant à tous les acteurs de la mobilité de tirer parti des données générées par les véhicules

VIENNE--(BUSINESS WIRE)--Drive&Stake, une solution décentralisée, évolutive et de bout en bout pour la création de plateformes automatisées de données de mobilité, promeut l'échange des données dans l'ensemble du secteur et permet aux acteurs de la mobilité d'obtenir des perspectives éclairées grâce à une analyse des données en temps réel.

Au cours de ces dernières décennies, l'idée conventionnelle de la voiture individuelle comme principal outil de mobilité s'est déplacée vers celle de véhicules de covoiturage, d'autopartage et de conduite autonome. Dès lors, les véhicules sont devenus des hubs ambulants de données, générant et traitant de vastes volumes d'informations. Les données générées ont le potentiel de devenir un élément clé pour le déploiement de modèles et services commerciaux disruptifs axés sur les données.

Toutefois, l'infrastructure actuelle a une communication limitée avec les protocoles tiers, laissant les données inexploitées et compartimentées. Dès lors, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) se trouvent devant un choix cornélien: ouvrir l'accès à leurs données, ou conserver les bénéfices découlant d'un contrôle exclusif de celles-ci. Les fournisseurs de services, comme les compagnies d'assurance ou les sociétés de gestion de flotte, dépendent de processus d'analyse tiers, alors que les conducteurs n'ont aucun contrôle sur les données produits et leur utilisation potentielle.

Drive&Stake relève ces défis et permet à tous les participants de l'écosystème mobile de partager, accéder et tirer parti des données générées par les véhicules.

Les fournisseurs de services peuvent toucher une clientèle plus vaste, fournir une expérience client optimisée, réaliser le règlement du passif en temps réel et développer de nouveaux produits et fonctionnalités. Les OEM peuvent améliorer les processus commerciaux et accéder aux données des utilisateurs d'une manière transparente et vérifiable, alors que les conducteurs - en plus d'autres services à coût réduit - peuvent profiter d'une expérience client personnalisée et collecter des tokens-récompense pour le staking, la consommation de services tiers, le swapping et l'échange en devises fiat.

RIDDLE&CODE, le chef de file européen des interfaces blockchain, pourvoit Drive&Stake en pile informatique flexible et en approche logicielle libérant le potentiel des données, d'une manière sécurisée et confidentielle, et tokénise les données produites en les rattachant à des objets en monde réel. Ocean Protocol permet l'échange et la monétisation de données et de services basés sur les données, résolvant ainsi le dilemme entre les avantages d'utiliser les données privées et les risques de les exposer. Les experts d'EFS Consulting transforment les données en cas d'utilisation tangibles dans le cadre d'une étroite collaboration avec les fabricants de véhicules, les fournisseurs de services de mobilité, et les compagnies d'assurance et énergétiques. ELOOP a déjà déployé avec succès un cas d'utilisation, qui enregistre les économies de CO2 et la consommation des véhicules électriques.

"RIDDLE&CODE a mis au point la divulgation d'intérêt public confidentielle (Confidential PID), qui permet l'extraction sécurisée des données générées par les véhicules et qui contrôle comment ces données seront accédées et utilisées", déclare Thomas Fürstner, fondateur et responsable de la technologie chez RIDDLE&CODE. "Cette approche novatrice est le fruit d'importants efforts de développement pour d'autres secteurs, comme la fintech et l'énergie, dans lesquels RIDDLE&CODE a déployé avec succès diverses technologies de cryptage et d'informatique de confiance."

"La curiosité à l'égard des nouvelles technologies est dans l'ADN même d'EFS Consulting. Nous sommes ravis de canaliser cette curiosité au côté de notre partenaire RIDDLE&CODE", déclare Christian Schaupp, directeur général d'EFS Consulting. "Drive&Stake est un projet qui réinvente l'expérience des véhicules connectés, et nous sommes fiers d'en faire partie. En collaboration avec RIDDLE&CODE et d'autres partenaires de premier plan, nous créons de nouveaux modèles et services commerciaux décentralisés basés sur des données de mobilité tokénisées."

"RIDDLE&CODE est un pionnier de la blockchain, à l'avant-garde de l'utilisation de dispositifs IdO éprouvés, vérifiables et intégrés à la blockchain", déclare Bruce Pon, PDG d'Ocean Protocol. "Les données Drive&Stake seront un atout précieux pour l'Ocean Market et nous sommes ravis de créer ensemble une nouvelle économie des données."

"En tant que société qui s'engage à accélérer l'économie du partage, ELOOP est ravi de faire partie de Drive&Stake. Aujourd'hui, nous déployons un premier cas d'utilisation, qui enregistre les économies de CO2 et la consommation des véhicules électriques, et nous sommes impatients de tester et développer d'autres cas d'utilisation au sein de l'écosystème Drive&Stake", déclare Leroy Hofer, PDG d'ELOOP.

Drive&Stake soutient une variété de cas d'utilisation, y compris le paiement en voiture, le parking en réseau pour le covoiturage, l'incitation des modèles de mobilité, les batteries électriques durables et la traçabilité de la chaîne logistique. D'autres cas d'utilisation peuvent être développés et déployés.

Les entreprises voulant découvrir les solutions de mobilité disruptives et produire de la valeur à partir de données générées par des véhicules peuvent contacter RIDDLE&CODE pour savoir comment rejoindre Drive&Stake.

À propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE est le chef de file européen des solutions d'interface blockchain. La société développe des piles informatiques et logicielles qui allient la sécurité des cartes intelligentes à la blockchain et à l'Internet des Objets (IdO). Au côté de ses clients et partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent Daimler, BMW, Wien Energie et le leader néerlandais du courtage crypto LiteBit, RIDDLE&CODE propose de nouveaux modèles commerciaux aux secteurs de la fintech, de l'énergie, de la mobilité et des matériaux.

Plus d'informations sur: www.riddleandcode.com

À propos d'EFS Consulting

EFS Consulting a été créé pour élaborer des stratégies de plateforme modulaire au sein de l'industrie automobile. Avec des bureaux à Vienne et Shanghai, la société de conseil dépasse aujourd'hui le secteur automobile grâce à des domaines de compétences couvrant tous les aspects du cycle de vie d'un produit technique. EFS permet à ses clients du monde entier de fournir de meilleures solutions de produit, de production et de marché.

Plus d'informations: www.efs.consulting

À propos d'ELOOP

ELOOP est une startup d'autopartage basée à Vienne axée sur les solutions de mobilité verte et la protection environnementale. La société ambitionne de changer notre façon de nous déplacer en ville pour faire passer la vitesse supérieure à l'économie du partage. Avec la puissance de la blockchain, ELOOP a tokénisé les revenus de sa flotte Tesla et les partagent avec tous les porteurs de jetons ELOOP ONE. La flotte d'ELOOP se compose exclusivement de véhicules électriques Tesla.

Plus d'informations sur: eloop.at/en

À propos d'Ocean Protocol

Ocean Protocol est une passerelle de services de données vers les écosystèmes crypto qui utilise des jetons de données, ou datatokens. Chaque datatoken est un jeton ERC20 fongible permettant d'accéder à un service de données spécifique. Les contrats intelligents Ocean, bibliothèques Ocean et solutions front end basées sur Ocean simplifient la publication des services de données (déployer et frapper des datatokens) et consommer des services de données (dépenser des datatokens). Ocean fournit ainsi un contrôle d'accès décentralisé. L'Ocean Protocol Foundation a attribué 20 millions de jetons Ocean à des initiatives de financement, notamment le Data Economy Challenge.

Plus d'informations sur: oceanprotocol.com

