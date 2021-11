NuScale en Nuclearelectrica werken samen om schone nucleaire technologie in Roemenië te bevorderen

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP26) benadrukten de Amerikaanse president van de Verenigde Staten Joe Biden en de Roemeense president Klaus Iohannis vandaag dat NuScale Power en het Roemeense SN Nuclearelectrica SA van plan zijn om een ‘zeer unieke’ kleine modulaire reactorfabriek (small modular reactor, SMR) in Roemenië in samenwerking met U.S. NuScale Power, waardoor de nieuwste civiele nucleaire technologie naar een cruciaal deel van Europa wordt gebracht. Deze samenwerking bouwt voort op de intergouvernementele overeenkomst die is ondertekend door het Amerikaanse ministerie van Energie en het Roemeense ministerie van Energie.

Terwijl wereldleiders, regeringsfunctionarissen, niet-gouvernementele organisaties en wetenschappers bijeenkomen in Glasgow, Schotland, om de wereldwijde klimaatambitie te verhogen tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26), gaan NuScale Power, de eerste en enige kleine modulaire reactor die ontwerpgoedkeuring heeft gekregen van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission en Nuclearelectrica, de Roemeense producent van kernenergie, samenwerken aan geavanceerde schone nucleaire technologie in Roemenië. Na het partnerschap heeft Roemenië het potentieel om de eerste inzet van SMR’s in Europa te huisvesten.

Om deze aankondiging te vieren, houden we een persevenement dat live op zowel de socialmediakanalen van NuScale en Nuclearelectrica worden gedeeld op donderdag 4 november 2021, vanaf 12.45 uur GMT.

De Roemeense minister van Energie, Virgil Popescu, voorzitter en Chief Executive Officer van NuScale Power, John Hopkins, Chief Executive Officer van Nuclearelectrica, Cosmin Ghita en Justin Friedman van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, geven tijdens het evenement commentaar. Er zullen ook andere regeringsfunctionarissen uit de Verenigde Staten en Roemenië aanwezig zijn.

De samenwerking tussen Nuclearelectrica en NuScale komt op een cruciaal moment, aangezien senior beleidsmakers van de overheid van over de hele wereld de urgentie bespreken om de transitie naar schone energie te versnellen. De SMR’s van NuScale kunnen internationale klimaatdoelen ondersteunen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te verzachten en tegelijkertijd de wereldwijde welvaart te versterken.

In 2019 ondertekenden NuScale en Nuclearelectrica een memorandum van overeenstemming (memorandum of understanding, MOU) om de ontwikkeling, licentieverlening en bouw van een NuScale SMR in Roemenië te evalueren.

In augustus 2020 schreef NuScale geschiedenis als de eerste en enige SMR die ontwerpgoedkeuring ontving van de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission. Een cruciale stap in de richting van de constructie en implementatie van deze SMR-technologie. Het programma van het bedrijf behoudt een krachtig elan richting commercialisatie van zijn SMR-technologie, inclusief ontwikkeling van de toeleveringsketen, standaard centrale-ontwerp, planning van opleveringsactiviteiten voor de centrale, en plannen voor de opstart en inbedrijfstelling van de centrale.

Over NuScale Power

NuScale Power heeft een nucleaire energiecentrale met nieuwe modulaire lichte waterreactor ontwikkeld om energie te leveren voor stroomopwekking, stadsverwarming, waterontzilting, waterstofproductie en andere proceswarmtetoepassingen. In het ontwerp van deze baanbrekende kleine modulaire reactor (SMR) is een NuScale Power Module™ opgenomen. Deze is volledig in de fabriek vervaardigd en in staat om 77 MW aan elektriciteit te genereren met behulp van een veiligere, kleinere en schaalbare versie van drukwaterreactor-technologie. Het schaalbare ontwerp van NuScale – energiecentrales die tot vier, zes of 12 individuele energiemodules kan omvatten – biedt de voordelen van koolstofvrije energie en vermindert de financiële verplichtingen die zijn verbonden aan nucleaire faciliteiten van gigawatt-omvang. De meerderheidsinvesteerder in NuScale is Fluor Corporation, een mondiaal engineering-, aanbestedings- en constructiebedrijf met 70 jaar ervaring op het gebied van commerciële nucleaire energie.

Het hoofdkwartier van NuScale is gevestigd in Portland, OR en het bedrijf heeft vestigingen in Corvallis, OR, Rockville, MD, Charlotte, NC, Richland, WA, en London, VK. Volg ons op Twitter: @NuScale_Power, Facebook: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power en Instagram: nuscale_power. Bezoek de website van NuScale Power.

Over Nuclearelectrica

Het nationale bedrijf ‘Nuclearelectrica’ S.A. is het nationale Roemeense bedrijf dat elektriciteit, warmte en nucleaire brandstof produceert, met meer dan 25 jaar operationele ervaring. Het bedrijf opereert onder het gezag van het Roemeense ministerie van Energie, de staat bezit 82,49% van de aandelen en andere aandeelhouders, 17,50%, na de beursnotering in 2013.

Cernavoda NPP Branch exploiteert twee kerncentrales van CANDU, die twee van de meest performante eenheden zijn van meer dan 400 kerncentrales ter wereld, een kernbrandstoffabriek en is bezig met het bereiken van een geïntegreerde brandstofcyclus door de aankoop van een verwerkingslijn voor uraniumconcentraat ter ondersteuning van de langetermijninvesteringsprojecten van het bedrijf. Nuclearelectrica speelt een belangrijke rol op nationaal niveau, met een bijdrage van meer dan 18% van de kernenergie aan de totale energieproductie en 33% aan de totale CO2-vrije energieproductie in Roemenië.

