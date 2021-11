Andersen Global versterkt platform in Afrika met in Namibië gevestigd belastingadviesfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global gaat door met het versterken van hun Afrikaanse platform nu de organisatie een samenwerkingsovereenkomst sluit met het in Namibië gevestigde Windhoek Accounting and Taxation.

Windhoek Accounting and Taxation is opgericht in 2015 en biedt volledige dienstverleningsmogelijkheden op het gebied van belasting, payroll, boekhouding, bedrijfsadvies, bedrijfsregistratie, intellectuele eigendom en immigratiediensten. Het kantoor dat geleid wordt door managing partner Julius David, is gevestigd in Windhoek, biedt diensten aan personen en bedrijven met activiteiten in Namibië en het buitenland.

“Ons belangrijkste doel is om klanten te helpen succes te boeken door hen naadloze, kwalitatief goede oplossingen te bieden”, aldus Julius. “De aangesloten en samenwerkende firma's van Andersen Global hebben een brede kern en een grote verscheidenheid aan ervaring in hun respectievelijke rechtsgebieden en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken om de middelen en ervaring van een groot kantoor voor onze klanten beschikbaar te maken.”

Mark Vorzatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen voegde eraan toe, “Julius en de uitgebreide kennis van lokale regelgeving van zijn team en hun inzet om klanten te voorzien van de allerbeste service versterkt ons bestaande platform in Namibië door de toevoeging van aanvullende bekwaamheden op belastinggebied aan onze bij de samenwerkende firma's aanwezige juridische bekwaamheden in de markt. Deze belangrijke toevoeging handhaaft onze zekere positie in het land en positioneert ons voor verdere uitbreiding in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 9.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 323 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

