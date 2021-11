Andersen Global renforce sa plateforme en Afrique en intégrant un cabinet fiscal basé en Namibie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit le renforcement de sa plateforme en Afrique, en concluant un accord de collaboration avec Windhoek Accounting and Taxation, cabinet basé en Namibie.

Fondé en 2015, Windhoek Accounting and Taxation fournit des capacités multiservices dans les domaines de la fiscalité, de la paie, de la comptabilité, du conseil aux entreprises, de l’enregistrement des entreprises, de la propriété intellectuelle et des services d’immigration. Dirigé par l’associé directeur Julius David et basé à Windhoek, le cabinet fournit des services aux particuliers et aux entreprises exerçant leurs activités en Namibie ainsi qu’à l’étranger.

« Notre objectif principal consiste à aider nos clients à réussir grâce à des solutions transparentes et de qualité », a déclaré Julius. « Les cabinets membres et les cabinets collaborateurs d’Andersen Global possèdent une expérience vaste et approfondie dans leurs juridictions respectives, et nous sommes impatients de collaborer avec eux pour offrir à nos clients les ressources et l’expertise d’un cabinet mondial. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté : « Les connaissances approfondies de Julius et de son équipe concernant les réglementations locales, ainsi que leur engagement consistant à fournir aux clients des services de premier ordre, renforcent notre plateforme existante en Namibie, en ajoutant des capacités fiscales complémentaires aux capacités juridiques de nos cabinets collaborateurs existants sur le marché. Cet ajout important nous permet de conserver notre implantation dans le pays, et nous positionne idéalement pour une expansion future dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 9 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 323 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.