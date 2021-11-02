華僑永亨銀行（中國）與聯易融簽署全面合作夥伴關係備忘錄

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--華僑永亨銀行（中國）受邀出席廣東-新加坡合作理事會第十二次會議。該會議在廣州和新加坡兩地以視頻形式舉行，圍繞“粵港澳大灣區合作進展與展望”和“新發展理念，新發展格局，新合作機遇”兩大主題，彙集粵新兩地政府和企業代表進行分享交流，共謀兩地合作新篇章。

在此次會議上，華僑永亨銀行（中國）與聯易融國際供應鏈（深圳）有限公司及其關聯公司組成的集團（以下簡稱 “聯易融”）簽署了全面合作夥伴關係備忘錄。華僑永亨銀行（中國）董事兼首席執行官王克先生和聯易融國際供應鏈（深圳）有限公司總經理李小剛先生共同參與了“雲簽約”儀式。

華僑永亨銀行（中國）與聯易融在2020年4月就已成功合作推出了“單一視窗”跨境購付款業務等具有創新性的金融科技產品，該服務的推出不僅提升了業務處理與流轉效率，還能讓客戶足不出戶辦理業務，從而減少疫情期間出門帶來的風險。通過本次全面合作夥伴關係備忘錄的簽署，華僑永亨銀行（中國）將與聯易融在金融科技、供應鏈融資、數字銀行等多個領域積極探討和深化合作，不斷將銀行產品和金融科技有效融合，從而為客戶提供更高效便捷、安全可靠的數位化金融服務。

聯易融國際供應鏈（深圳）有限公司及其關聯公司組成的集團（簡稱“聯易融”）成立於2016年2月。作為“粵港澳大灣區”內領先的供應鏈金融科技公司，聯易融積極探索新興技術在供應鏈場景的應用，並於2017年率先再市場上推出首個以區塊鏈技術的多級流轉平臺。運用自身的技術優勢，聯易融為供應鏈生態圈各方提供世界領先的科技解決方案。截至目前，聯易融已和560家核心企業和超過260家金融機構進行合作，服務逾12萬家中小企業。2021年4月，聯易融正式登陸港交所主機板，成為首家上市的中國供應鏈金融科技SaaS企業。

近年來，廣東與新加坡兩地在創新發展、金融服務、貿易投資、跨境合作等多領域交流合作不斷深化。華僑永亨銀行（中國）作為東南亞第二大金融集團新加坡華僑銀行的全資附屬機構，在集團的“粵港澳大灣區戰略”中發揮著重要作用。華僑永亨銀行（中國）將充分利用集團的網路優勢，結合自身的業務特色，通過和聯易融的深度合作，抓住粵新深化合作的新機遇，從而推動與客戶在數位經濟、綠色金融等方面的共同發展。