私人基礎設施開發集團選用穆迪ESG解決方案事業部的Climate on Demand工具

倫敦--(BUSINESS WIRE)--穆迪ESG解決方案事業部(Moody's ESG Solutions)今天宣佈，私人基礎設施開發集團(Private Infrastructure Development Group, PIDG)已選擇穆迪的Climate on Demand評分工具來評估其投資專案的氣候曝險。

PIDG動員私人投資參與撒哈拉以南非洲、南亞和東南亞的永續和包容性基礎設施。它將利用穆迪的資料來篩選潛在的新投資專案，根據它們的精確位置來判斷暴露於氣候災害的風險，並評估其現有投資組合中資產的實體氣候曝險。PIDG的投資團隊和專案發起人還將利用這些資料，為盡職調查和氣候風險管理及緩解措施提供資訊。

PIDG永續發展影響主管Marco Serena表示：「我們需要確保新的基礎設施能夠適應不斷變化的氣候，特別是在容易受影響的國家。我們期待利用穆迪的資料，與專案發起人和被投資公司合作，更深入地瞭解投資在其生命週期中可能面臨的風險，並支援提高對氣候變遷影響的韌性——不僅是對資產本身，而且對使用基礎設施的社區也是如此。」

穆迪的Climate on Demand工具就資產暴露於實體氣候的風險（包括洪水、熱傷害、颶風和颱風、海平面上升、水資源短缺和山林大火）提供前瞻性的觀點。它可以對世界上任何地方在2030-2040這十年內暴露於氣候危害的風險進行評分，也支持用戶檢查特定的風險驅動因素和研究基本指標，進而瞭解每種危害的不同風險層面。

穆迪氣候解決方案全球負責人Emilie Mazzacurati表示：「將暴露於實體氣候災害的風險納入融資和發展，對於確保基礎設施資產的長期可用性至關重要，並有助於為制定有針對性的韌性措施提供資訊。我們很高興PIDG能選擇使用我們的Climate on Demand工具，作為其推動氣候韌性投資的關鍵努力的一部分。」

如欲瞭解有關穆迪氣候解決方案的更多資訊，請造訪：https://esg.moodys.io/climate-solutions。

關於穆迪ESG解決方案事業部

穆迪ESG解決方案事業部是穆迪公司(Moody's Corporation)的業務部門，服務全球對ESG和氣候洞察不斷成長的需求。該部門利用穆迪在ESG、氣候風險與永續金融領域的資料和專長，並與穆迪投資者服務和穆迪分析保持一致，以提供全面的ESG與氣候風險解決方案綜合套件，其中包括ESG評分、分析、永續性評等和永續財務審閱者/驗證者服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://esg.moodys.io/solutions#solutions。

關於私人基礎設施開發集團

私人基礎設施開發集團(PIDG)是一家創新型基礎設施專案開發商和投資者，動員私人資本參與撒哈拉以南非洲、南亞和東南亞的永續和包容性基礎設施。PIDG投資在向淨零排放過渡的過程中促進社會經濟發展，對抗貧困，並為達成永續發展目標(SDG)貢獻力量。PIDG秉持其關於機會、責任、安全、誠信和影響的價值觀來實現其雄心壯志。自2002年以來，PIDG為171個基礎設施專案提供資金支援，使約2.17億人得以使用新的或改進後的基礎設施。PIDG得到英國、荷蘭、瑞士、澳洲、瑞典和德國政府以及國際金融公司(IFC)的資金支援。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.pidg.org。

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