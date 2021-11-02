私人基础设施开发集团选用穆迪ESG解决方案事业部的Climate on Demand工具

伦敦--(BUSINESS WIRE)--穆迪ESG解决方案事业部(Moody's ESG Solutions)今天宣布，私人基础设施开发集团(Private Infrastructure Development Group, PIDG)已选择穆迪的Climate on Demand评分工具来评估其投资项目的气候风险敞口。

PIDG动员私人资本参与撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚的可持续和包容性基础设施。它将利用穆迪的数据来筛选潜在的新投资项目，根据它们的准确位置来判断暴露于气候灾害的风险，并评估其现有投资组合中资产的自然气候风险敞口。PIDG的投资团队和项目发起人还将利用这些数据为尽职调查和气候风险管理及缓解措施提供信息。

PIDG可持续发展影响主管Marco Serena表示：“ 我们需要确保新的基础设施能够适应不断变化的气候，特别是在容易受影响的国家。我们期待着利用穆迪的数据与项目发起人和被投资公司合作，更深入地了解投资在其生命周期中可能面临的风险，并支持提高对气候变化影响的抗御力——不仅是对资产本身，而且对使用基础设施的社区也是如此。”

穆迪的Climate on Demand工具就资产暴露于自然气候的风险（包括洪水、高温胁迫、飓风和台风、海平面上升、水资源短缺和山林大火）提供前瞻性的观点。它可以对世界上任何地方在2030-2040这十年内暴露于气候危害的风险进行评分，也支持用户检查特定的风险驱动因素和研究基本指标，进而了解每种危害的不同风险维度。

穆迪气候解决方案全球负责人Emilie Mazzacurati表示：“ 将暴露于自然气候灾害的风险纳入融资和发展，对于确保基础设施资产的长期可用性至关重要，并有助于为制定有针对性的恢复措施提供信息。我们很高兴PIDG能选择使用我们的Climate on Demand工具，作为其推动气候抗御力投资的关键努力的一部分。”

如需了解有关穆迪气候解决方案的更多信息，请访问：https://esg.moodys.io/climate-solutions。

关于穆迪ESG解决方案事业部

穆迪ESG解决方案事业部是穆迪公司(Moody's Corporation)的一个业务部门，服务于全球对ESG和气候洞察不断增长的需求。该部门利用穆迪在ESG、气候风险与可持续金融领域的数据和专长，并与穆迪投资者服务和穆迪分析保持一致，以提供一个全面的ESG与气候风险解决方案综合套件，其中包括ESG评分、分析、可持续性评级和可持续财务审阅者/验证者服务。如需了解更多信息，请访问https://esg.moodys.io/solutions#solutions。

关于私人基础设施开发集团

私人基础设施开发集团(PIDG)是一家创新型基础设施项目开发商和投资者，其动员私人资本参与撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚的可持续和包容性基础设施。PIDG投资在向净零排放过渡的过程中促进社会经济发展，与贫困作斗争，并为实现可持续发展目标(SDG)做出贡献。PIDG秉持其关于机会、责任、安全、诚信和影响的价值观来实现其雄心壮志。自2002年以来，PIDG为171个基础设施项目提供了资金支持，使约2.17亿人得以使用新的或改进后的基础设施。PIDG得到了英国、荷兰、瑞士、澳大利亚、瑞典和德国政府以及国际金融公司(IFC)的资金支持。如需了解更多信息，请访问www.pidg.org。

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