Energy Vault宣布與DG Fuels簽署儲能協議，提供1.6GWh的儲能容量，以支援永續航空燃料專案

瑞士盧加諾和加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--致力於使用專有技術來開發電網規模級永續儲能解決方案的公司Energy Vault, Inc.（簡稱Energy Vault）今日宣布，公司已經與DG Fuels LLC（簡稱DG Fuels）簽署一份儲能系統協議，後者是可再生氫氣與生物源合成永續航空燃料(SAF)以及柴油領域新興的領軍企業。

根據這項協議，Energy Vault同意提供1.6百萬度的儲能容量，在多個專案中為DG Fuels提供支援，其中位於路易斯安那州的第一個專案預計將達到500千瓩小時(MWh)。緊隨該第一個專案之後的是位於大不列顛哥倫比亞省和俄亥俄州的其他專案。DG Fuels已開發出一種碳轉化燃料生產流程，其目標是達到93%的碳轉化效率，此舉將減少生產SAF所需的原材料，並降低生產成本。

DG Fuels將部署Energy Vault的重力儲能系統，為公司提供綠色電力和太陽能光電，並打造可再生能源以滿足綠色氫氣生產的需求量。可再生電力將被用於為HydrogenPro水電解提供電力，從而生產氫氣和氧氣原料。

Energy Vault先進的重力儲能解決方案採用抽水蓄能發電技術可靠的物理和機械工程基本原理建構，但是利用客製化的複合儲能塊或「行動儲能塊」來替代水，在這種情況下，儲能容量不會隨著時間的演變而損耗。複合儲能塊可使用當地採購的低成本材料進行製作，包括從建築工地挖出的土壤，同時還可以利用廢料，例如尾礦、煤碳燃燒殘留物（煤灰）以及來自於報廢風力渦輪機葉片的玻璃纖維。

此外，Energy Vault系統旨在盡可能地減少環境和供應鏈風險，這是DG Fuels在進行最終選擇時考慮的一項關鍵因素。這些系統透過先進的電腦控制和機器視覺軟體實現自動化操作，可在協調充放電週期的同時，滿足廣泛的儲能時間需求，最少2小時，最高可持續12小時或以上。

Energy Vault預計，該協議將透過三個專案帶來高達5.2億美元的營收，其中第一個有望在2022年中期啟用。

Energy Vault共同創辦人兼執行長Robert Piconi評論道：「我們十分自豪能與DG Fuels及其合作夥伴聯手，以經濟實惠的方式實現全天候的可再生電力供應，並幫助 DG Fuels執行計畫，以向航空業高效率提供綠色燃料。我們的儲能系統旨在充分利用當地材料，並促進當地就業，從而擴大DG Fuels部署方案的永續性效益。這些專案將發揮極其重要的作用，不僅能夠減少我們對石化燃料的依賴，同時還將進一步推動我們國家的脫碳目標。」

DG Fuels執行長Michael C. Darcy表示：「我們十分高興能與Rob及Energy Vault團隊合作，共同部署其創新的儲能系統，以充分滿足我們對可靠、經濟實惠、安全的永續儲能的需求。Energy Vault的系統將在我們的技術和供應商生態系統中發揮至關重要的作用，能夠讓我們高效率地向運輸業提供SAF。」

關於Energy Vault

Energy Vault打造的永續儲能解決方案正在變革全球公用事業規模級別的儲能方法以提升電網恢復力。我們專有的能源管理系統軟體和重力儲能技術旨在幫助電站、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減其均化能源成本，同時維持電力的可靠性。Energy Vault使用的環保材料，以及該公司整合廢料並對其進行有益再利用的能力，正在加速整個世界向循環經濟以及完全可再生能源的未來轉變。如需瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

Energy Vault之前宣布簽署了與Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)的業務合併協議。Energy Vault有望借此在2022年第一季成為在紐約證券交易所上市的公司，但需取決於特別成交條件。

關於 DG Fuels

DG Fuels正在打造全生命週期零二氧化碳排放合成燃料系統，它使用的是高效能碳轉化技術，效率高達93%。DG Fuels的技術不需要開發新引擎或擴建氫氣運輸與儲存基礎建設。DG Fuels的創新技術透過電解水製氫，並生產飛機用生物質碳取代燃料，這種燃料未來還可能會用於機車、船舶和卡車。

DG Fuels為終端使用者帶來意義重大的價值主張，包括有意義的環保效益，以及從根本上解決永續性目標的能力。如果獲得成功，DG Fuels的碳效率解決方案將整合電力和燃料的所有關鍵要素，並為其客戶提供SAF。如需瞭解更多資訊，請造訪www.dgfuels.com。

關於Novus Capital Corporation II

Novus 在2021年2月的首次公開募股中募集了約2.875億美元，其證券在紐約證券交易所交易，股票代碼為「NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS」。Novus Capital是一家特種目的收購公司，組建目的是為實現與一家或多家公司或實體的合併、換股、資產收購、股票購買、資本結構調整、重整或其他類似的業務組合。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo領導，他們擁有豐富的實務經驗，利用對大多數高科技公司已擁有的豐富資料資產和智慧財產權的深刻理解，幫助高科技公司最佳化其現有和新的成長計畫。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些非歷史事實的陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨諸如「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「預計」、「應該」、「會」、「計畫」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、 「旨在」以及類似的對未來事件或趨勢的預測和暗示性表達，或者並非對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於財務和業績指標的估計和預測、市場機會預測、與Energy Vault業務推出和部署時間相關的預期和時間安排，包括與DG Fuels簽署的協議和相關專案、與對該協議創收情況的期許、該協議的完成、擬定的EVx和Energy Vault Resiliency Center (EVRC)平臺的特色和設計，以及製作「行動儲能塊」所需的當地採購低成本材料的可用性，客戶成長和其他業務里程碑、擬議業務合併和PIPE投資（「擬議交易」）的潛在收益，以及與擬議交易時間安排相關的預期。

這些陳述根據各種假設（無論是否在本新聞稿中指明），以及Energy Vault和Novus管理階層的當前預期，並非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供說明之用，投資人不應也不得將其視為擔保、保證、預測或者事實或概率的最終陳述加以依賴。實際事件和情況難以預測或無法預測，會與假設不同。許多實際事件和情況都超出了Energy Vault和Novus的控制範圍。

這些前瞻性陳述受一些風險和不確定性的影響，其中包括國內外商業、市場、金融、政治和法律條件的變化；協議方無法成功或及時完成擬議交易，包括未獲得或未及時獲得主管機關核准的風險，或發生可能對合併後的公司或交易的預期收益產生不利影響的意外情況，或無法獲得Novus或Energy Vault股東的核准；未能實現交易的預期收益；與Energy Vault預計財務資訊的不確定性有關的風險；與Energy Vault的業務推出和預期業務發展里程碑的時間安排有關的風險；與Energy Vault客戶無法或不願按照銷售協議執行的風險；與Energy Vault無法獲得或維持績效關聯的風險；與Energy Vault以次級債務形式獲得部分償付的風險；與Energy Vault執行其宣布的與DG Fuels協議而導致的影響銷售價格的時機延遲有關的風險；對可再生能源的需求；商業化和銷售其解決方案的能力；與潛在客戶溝通最終合約安排的能力，包括所宣布協議中構想的與DG Fuels簽署的購買和銷售協議；競爭技術的影響；獲得充足材料供應的能力；新冠疫情的影響；全球經濟狀況；遵循安裝計畫的能力；建造與許可延期以及相關成本的增加；與交付給DG Fuels的系統性能相關的風險；競爭對Energy Vault未來業務的影響；Novus公眾股東要求贖回的金額；以及與「風險因素」標題項下業務合併相關的Form S-4上的註冊聲明和Novus註冊聲明、Novus截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年報中「風險因素」部分，以及已提交或將要提交給SEC的其他文件中討論的那些因素。

有關擬議業務合併的重要資訊及查找管道

本新聞稿針對擬議的Novus和Energy Vault合併交易。Novus已向SEC提交Form S-4註冊聲明，其中包括Novus初步的委託書/公開說明書和一些相關文件，用於在股東會議上核准擬議的業務合併及相關事項。建議Novus的投資人和證券持有人仔細、完整閱讀委託書/公開說明書、其修訂內容以及提交給SEC的其他文件，因為這些資料將包含關於Energy Vault、Novus和業務合併的重要資訊。最終委託書將在業務合併投票登記日之前郵寄給Novus的股東。在註冊聲明和其它包含每個公司重要資訊的文件提交給SEC之後，投資人和債券持有人可在SEC網站www.sec.gov免費索取這些文件的副本。本新聞稿提及的網站所載的資訊或可能透過該網站存取的資訊，不透過引用納入本新聞稿，也不屬於本新聞稿的一部分。

代理權徵集的參與者

Novus及其董事和高階主管可被視為公司股東就業務合併徵集代理權的參與者。Energy Vault及其董事和高階主管也可被視為此類徵集的參與者。透過閱讀Novus截至2020年12月31日會計年度的Form 10-K年報和截至2021年6月30日六個月Form 10-Q季報的委託書/公開說明書及其他提交給SEC的與業務合併相關的文件和資料，證券持有人可以獲得此代理權徵集中Novus部分高階主管和董事的名字、隸屬關係及利益的更多詳細資訊。有關Novus公司代理權徵集參與者利益的資訊將在與業務合併相關的委託書/公開說明書中列出。在某些情況下，代理權徵集參與者的利益可能與其股東的利益不同。

非要約或要約邀請

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成任何投票或同意的徵集，若在任何州或司法管轄區，依照其證券法在登記或資格審核之前此類要約、徵求或出售屬非法行為，則不得在此等州或司法管轄區出售任何此類證券。

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