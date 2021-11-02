Energy Vault宣布与DG Fuels签署储能协议，提供1.6GWh的储能容量，以支持可持续航空燃料项目

瑞士卢加诺和加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--致力于使用专有技术来开发电网规模级可持续储能解决方案的公司Energy Vault, Inc.（简称“Energy Vault”）今日宣布，公司已经与DG Fuels LLC（简称“DG Fuels”）签署一份储能系统协议，后者是可再生氢气与生物源合成可持续航空燃料(SAF)以及柴油领域新兴的领军企业。

根据这一协议，Energy Vault同意提供1.6吉瓦小时的储能容量，在多个项目中为DG Fuels提供支持，其中位于路易斯安那州的首个项目预计将达到500兆瓦小时(MWh)。紧随该首个项目之后的是位于大不列颠哥伦比亚省和俄亥俄州的其他项目。DG Fuels已开发出一种碳转化燃料生产流程，其目标是达到93%的碳转化效率，此举将减少生产SAF所需的原材料，并降低生产成本。

DG Fuels将部署Energy Vault的重力储能系统，为公司提供绿色电力和光伏太阳能，并打造可再生能源以满足绿色氢气生产的需求量。可再生电力将被用于为HydrogenPro水电解提供电力，从而生产氢气和氧气原料。

Energy Vault先进的重力储能解决方案基于抽水蓄能发电技术可靠的物理和机械工程基本原理构建，但是利用定制的复合储能块或“移动储能块”来替代水，在这种情况下，储能容量不会随着时间的推移而损耗。复合储能块可使用当地采购的低成本材料进行制作，包括从建筑工地挖出的土壤，同时还可以利用废料，例如矿山尾渣、煤碳燃烧残留物（煤灰）以及来自于报废风能涡轮机叶片的玻璃纤维。

此外，Energy Vault系统旨在尽可能地减少环境和供应链风险，这是DG Fuels在进行最终选择时考虑的一项关键因素。这些系统通过先进的计算机控制和机器视觉软件实现自动化操作，可在协调充放电周期的同时，满足广泛的储能时长需求，最少2小时，最高可持续12小时或以上。

Energy Vault预计，该协议将通过三个项目带来高达5.2亿美元的营收，其中第一个有望在2022年中期启用。

Energy Vault联合创始人兼首席执行官Robert Piconi评论道：“我们十分自豪能与DG Fuels及其合作伙伴联手，以经济实惠的方式实现全天候的可再生电力供应，并助力 DG Fuels执行计划，以向航空业高效提供绿色燃料。我们的储能系统旨在充分利用当地材料，并促进当地就业，从而扩大DG Fuels部署方案的可持续性效益。这些项目将发挥极其重要的作用，不仅能够减少我们对化石燃料的依赖，同时还将进一步推进我们国家的脱碳目标。”

DG Fuels首席执行官Michael C. Darcy表示：“我们十分高兴能与Rob及Energy Vault团队合作，共同部署其创新的储能系统，以充分满足我们对可靠、经济实惠、安全的可持续储能的需求。Energy Vault的系统将在我们的技术和供应商生态系统中发挥至关重要的作用，能够让我们高效地向运输行业提供SAF。”

关于Energy Vault

Energy Vault打造的可持续储能解决方案正在变革全球公用事业规模级别的储能方法以提升电网恢复力。我们专有的能源管理系统软件和重力储能技术旨在帮助电站、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减其平准化能源成本，同时维持电力的可靠性。Energy Vault使用的环保材料，以及该公司整合废料并对其进行有益再利用的能力，正在加速整个世界向循环经济以及完全可再生能源的未来转变。如需了解更多信息，请访问www.energyvault.com。

Energy Vault此前宣布签署了与Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)的业务合并协议。Energy Vault有望借此在2022年第一季度成为在纽交所上市的公司，但需取决于惯例成交条件。

关于 DG Fuels

DG Fuels正在打造全生命周期零二氧化碳排放合成燃料系统，它使用的是高效能碳转化技术，效率高达93%。DG Fuels的技术不需要开发新引擎或扩建氢气运输与储存基础设施。DG Fuels的创新技术通过电解水制氢，并生产飞机用生物质碳取代燃料，这种燃料未来还可能会用于机车、船舶和卡车。

DG Fuels为终端用户带来意义重大的价值主张，包括有意义的环保效益，以及从根本上解决可持续性目标的能力。如果获得成功，DG Fuels的碳效率解决方案将整合电力和燃料的所有关键要素，并为其客户提供SAF。如需了解更多信息，请访问www.dgfuels.com。

关于Novus Capital Corporation II

Novus 在2021年2月的首次公开募股中筹集了约2.875亿美元，其证券在纽约证券交易所交易，股票代码为“NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS”。Novus Capital是一家特种目的收购公司，组建目的是为实现与一家或多家公司或实体的合并、换股、资产收购、股票购买、资本结构调整、重组或其他类似的业务组合。Novus Capital由Robert J. Laikin、Jeff Foster、Hersch Klaff、Larry Paulson、Heather Goodman、Ron Sznaider和Vince Donargo领导，他们拥有丰富的实践经验，利用对大多数高科技公司已拥有的丰富数据资产和知识产权的深刻理解，帮助高科技公司优化其现有和新的增长计划。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述构成《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预计”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、 “旨在”以及类似的对未来事件或趋势的预测和暗示性表达，或者并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测、与Energy Vault业务推出和部署时间相关的预期和时间安排，包括与DG Fuels签署的协议和相关项目、与对该协议创收情况的期许、该协议的完成、拟定的EVx和Energy Vault Resiliency Center (EVRC)平台的特色和设计，以及制作“移动储能块”所需的当地采购低成本材料的可用性，客户增长和其他业务里程碑、拟议业务合并和PIPE投资（“拟议交易”）的潜在收益，以及与拟议交易时间安排相关的预期。

这些陈述基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指明），以及Energy Vault和Novus管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，投资者不应也不得将其视为担保、保证、预测或者事实或概率的最终陈述加以依赖。实际事件和情况难以预测或无法预测，会与假设不同。许多实际事件和情况都超出了Energy Vault和Novus的控制范围。

这些前瞻性陈述受一些风险和不确定性的影响，其中包括国内外商业、市场、金融、政治和法律条件的变化；协议方无法成功或及时完成拟议交易，包括未获得或未及时获得监管部门批准的风险，或发生可能对合并后的公司或交易的预期收益产生不利影响的意外情况，或无法获得Novus或Energy Vault股东的批准；未能实现交易的预期收益；与Energy Vault预计财务信息的不确定性有关的风险；与Energy Vault的业务推出和预期业务发展里程碑的时间安排有关的风险；与Energy Vault客户无法或不愿按照销售协议执行的风险；与Energy Vault无法获取或维持绩效关联的风险；与Energy Vault以次级债务形式获得部分偿付的风险；与Energy Vault执行其宣布的与DG Fuels协议而导致的影响销售价格的时机延迟有关的风险；对可再生能源的需求；商业化和销售其解决方案的能力；与潜在客户沟通最终合同安排的能力，包括所宣布协议中构想的与DG Fuels签署的购买和销售协议；竞争技术的影响；获得充足材料供应的能力；新冠疫情的影响；全球经济状况；遵循安装计划的能力；建造与许可延期以及相关成本的增加；与交付给DG Fuels的系统性能相关的风险；竞争对Energy Vault未来业务的影响；Novus公众股东要求赎回的金额；以及与“风险因素”标题项下业务合并相关的Form S-4上的注册声明和Novus注册声明、Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报中“风险因素”部分，以及已提交或将要提交给SEC的其他文件中讨论的那些因素。

有关拟议业务合并的重要信息及查找渠道

本新闻稿针对拟议的Novus和Energy Vault合并交易。Novus已向SEC提交Form S-4注册声明，其中包括Novus初步的委托书/招股说明书和一些相关文件，用于在股东会议上批准拟议的业务合并及相关事项。建议Novus的投资者和证券持有人仔细、完整阅读委托书/招股说明书、其修订内容以及提交给SEC的其他文件，因为这些资料将包含关于Energy Vault、Novus和业务合并的重要信息。最终委托书将在业务合并投票登记日之前邮寄给Novus的股东。在注册声明和其它包含每个公司重要信息的文件提交给SEC之后，投资者和债券持有人可在SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件的副本。本新闻稿提及的网站所载的信息或可能通过该网站访问的信息，不通过引用纳入本新闻稿，也不属于本新闻稿的一部分。

代理权征集的参与者

Novus及其董事和高管可被视为公司股东就业务合并征集代理权的参与者。Energy Vault及其董事和高管也可被视为此类征集的参与者。通过阅读Novus截至2020年12月31日财年的Form 10-K年报和截至2021年6月30日六个月Form 10-Q季报的委托书/招股说明书及其他提交给SEC的与业务合并相关的文件和资料，证券持有人可以获得此代理权征集中Novus部分高管和董事的名字、隶属关系及利益的更多详细信息。有关Novus公司代理权征集参与者利益的信息将在与业务合并相关的委托书/招股说明书中列出。在某些情况下，代理权征集参与者的利益可能与其股东的利益不同。

非要约或要约邀请

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成任何投票或同意的征集，若在任何州或司法管辖区，依照其证券法在登记或资格审批之前此类要约、征求或出售属非法行为，则不得在此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

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