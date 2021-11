Le TCT 2021 présentera une amélioration des résultats pour les patients avec la technologie Impella compacte, intelligente et connectée

Impella CP with SmartAssist, shown placed in the heart’s left ventricle. (Photo: Business Wire)

This three-minute video previews the Impella-related clinical science and data that will be presented at TCT 2021.

This three-minute video previews the Impella-related clinical science and data that will be presented at TCT 2021.

DANVERS, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Des données de haute qualité et les solides études cliniques soutenant l'utilisation des dispositifs d'Abiomed (NASDAQ:ABMD), à savoir les pompes cardiaques Impella, dans les ICP à haut risque, les chocs cardiogéniques et les insuffisances cardiaques droites seront présentées lors du Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2021, le symposium scientifique annuel de la Cardiovascular Research Foundation. La conférence sera à la fois virtuelle et présentielle à Orlando, en Floride, du 4 au 6 novembre.

Les pompes cardiaques Impella sont les plus petites pompes cardiaques au monde. Elles déchargent le cœur tout en fournissant une perfusion coronarienne et des organes cibles. La technologie Impella SmartAssist permet l'amélioration des résultats des patients via une veille en temps réel. Abiomed augmente les ressources limitées des hôpitaux en leur apportant une assistance continue sur site, à la demande et en ligne.

Durant tout le TCT, et à l'occasion d'un atelier de préconférence le 3 novembre, des médecins chercheurs de premier plan présenteront des données démontrant:

Que la revascularisation complète avec Impella améliore la fraction d'éjection et les résultats des patients sur le long terme.

Que les meilleures pratiques en cas de choc cardiogénique, y compris une décharge précoce avec le procédé pré-ICP d'Impella et l'utilisation précoce d'Impella RP et d'Impella 5.5 avec SmartAssist, sont associées à une amélioration de la survie et du rétablissement du cœur natif.

Durant le TCT 2021, les médecins présenteront en détail les résultats finaux de deux vastes études sur Impella -- l'étude post autorisation PROTECT III et l'étude RESTORE EF. Les résultats intermédiaires de ces deux études avaient été présentés lors du TCT 2020 et ont démontré les avantages liés à l'utilisation de pratiques modernes pour atteindre une revascularisation complète avec Impella.

Le corpus de preuves cliniques de haute qualité produit par la série d'études PROTECT comporte l'essai PROTECT II randomisé contrôlé (RCT) et l'essai en cours PROTECT IV RCT évaluant l'utilisation d'Impella chez des patients ICP à haut risque. Sur la base des données PROTECT II RCT, et des données d'autres études cliniques prospectives fiables, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé à Impella des autorisations de pré-mise sur le marché (PMA) pour les ICP à haut risque, les chocs cardiogéniques et les insuffisances cardiaques droites.

Les présentateurs du TCT passeront également en revue les preuves en monde réel et les meilleures pratiques compilées depuis l'obtention des autorisations de la FDA pour Impella. Ces preuves éclaireront l'exécution de RECOVER IV RCT sur l'utilisation d'Impella chez des patients en état de choc cardiogénique. Les preuves de monde réel comprennent des données prospectives de l'étude National Cardiogenic Shock Initiative (NCSI), l'étude J-PVAD et l'étude INOVA. Ces ensembles de données démontrent que les meilleures pratiques en situation de choc cardiogénique, y compris l'utilisation précoce d'Impella, sont associées à une amélioration des taux de survie de 71%, 77% et 82% (respectivement), comparé au taux de survie cardiogénique historique d'environ 50%.

Les participants présentiels du TCT 2021 sont invités à visiter Abiomed au TCT Industry Hub, de 8h00 à 17h30 EDT. Au Hub, les visiteurs pourront assister à des démonstrations pratiques d'Impella, découvrir les dernières technologies, parler à l'équipe dév-prod d'Abiomed, et suivre toute l'actualité des essais contrôlés randomisés en cours et planifiés d'Abiomed.

Les participants virtuels du TCT 2021 sont invités à:

Visiter www.HeartRecovery.com pour découvrir le laboratoire de cathétérisme virtuel d'Abiomed et consulter du contenu TCT vidéo en direct et à la demande. Suivre l'actualité du TCT sur Twitter @HeartRecovery et @ProtectedPCI. Retrouver le programme récapitulatif du TCT, diffusé en direct sur www.HeartRecovery.com à 18h00 EDT, le jeudi 4 novembre, et le vendredi 5 novembre. Chuck Simonton, MD, et Seth Bilazarian, MD, du bureau médical d'Abiomed, présenteront l'actualité marquante du TCT. Après la diffusion en direct, le programme sera disponible pour un visionnage à la demande.

Les participants présentiels et virtuels du TCT sont invités à prendre part à un symposium matinal le jeudi 4 novembre. Les principaux chercheurs des essais PROTECT IV RCT, RECOVER IV RCT et STEMI Door-to-Unloading RCT tiendront la communauté des médecins informée quant à la progression de ces essais. Le symposium se penchera également sur l'expérience clinique avec la nouvelle pompe cardiaque Impella ECP à 9 French. Le programme des présentations et les instructions pour les participations présentielle et virtuelle sont les suivants:

Clinical Science to Landmark Trials of Left Ventricular Unloading in High-Risk PCI and Cardiogenic Shock

Date: jeudi 4 novembre 2021

Heure: 6h30 – 7h30 EDT

Participation présentielle: Orange County Convention Center, Clinical Science Theater, niveau 1, halls A et B

Participation virtuelle: Suivez la présentation via la diffusion officielle en direct du TCT 2021

Présentateurs:

PROTECT Series Leading to PROTECT IV , Gregg Stone, MD, Mount Sinai Health System, New York City

, Gregg Stone, MD, Mount Sinai Health System, New York City Real World Evidence Leading to RECOVER IV , William O’Neill, MD, Henry Ford Hospital, Detroit

, William O’Neill, MD, Henry Ford Hospital, Detroit Door to Unload: Implications for STEMI, High-Risk PCI and Cardiogenic Shock , Navin Kapur, MD, Tufts Medical Center, Boston

, Navin Kapur, MD, Tufts Medical Center, Boston Breaking the Small-Bore Barrier: Impella ECP 9 Fr Heart Pump Clinical Experience, Amir Kaki, MD, Ascension St. John Hospital, Detroit

En conjonction avec TCT, Abiomed organise également un atelier-réunion en amont de la conférence, le 3 novembre, pour les membres de CAMP PCI. CAMP PCI (Coronary Artery & Myocardial Protected PCI) est la principale plateforme de formation des médecins en ligne et en présentiel consacrée à l'amélioration des résultats et de la qualité de vie des patients via une ICP assistée à haut risque en appliquant les meilleures pratiques, techniques et technologies disponibles pour assurer une revascularisation plus sûre, plus efficace et complète.

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Les dispositifs Impella 2.5® et Impella CP® sont approuvés par la FDA américaine pour traiter certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée et subissant des interventions coronariennes percutanées (ICP) électives et urgentes, comme la pose d'un stent ou une angioplastie par ballonnet, pour rouvrir des artères coronaires obstruées.

Impella 2.5, Impella CP, Impella CP avec SmartAssist®, Impella 5.0®, Impella LD® et Impella 5.5® avec SmartAssist® sont approuvés par la FDA américaine pour traiter les patients victimes d'une crise cardiaque ou d'une cardiomyopathie en état de choc cardiogénique. Ces dispositifs ont la capacité unique de favoriser la récupération du cœur natif et de permettre aux patients de rentrer chez eux avec leur propre cœur.

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers (Massachusetts) aux États-Unis, Abiomed, Inc. est un fournisseur leader de dispositifs médicaux qui fournissent soutien circulatoire et oxygénation. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant le flux sanguin et/ou pour fournir une oxygénation suffisante aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.abiomed.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Toute déclaration prospective est soumise à des risques et des incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques d'Abiomed déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats anticipés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.