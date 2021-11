Cleanhill Partners kondigt samenwerking aan met CleanJoule om groei van duurzame vliegtuigbrandstof te stimuleren

SALT LAKE CITY & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cleanhill Partners, een private equity-onderneming die investeringen nastreeft in de energietransitiesector die bijdragen aan decarbonisatie, heeft een samenwerking aangekondigd met CleanJoule LLC, 's werelds toonaangevende producent van hoogwaardige duurzame vliegtuigbrandstoffen. De deal voorziet CleanJoule van de financiële, strategische en operationele middelen om de commercialisering van zijn technologie te versnellen en bevordert zo de zinvolle inspanningen om de klimaatverandering te vertragen en de energietekorten aan te pakken die naar verwachting de luchtvaartindustrie in de komende 30 jaar zullen ontwrichten. De investering volgt op de samenwerking van Cleanhill met KORE Power, Inc., de vooraanstaande, in de VS gevestigde ontwikkelaar van batterijceltechnologie voor de sectoren elektrisch vervoer en energieopslag.

"Aangezien het koolstofvrij maken van de luchtvaartsector een enorme technologische uitdaging blijft en een toenemende ecologische noodzaak vormt, zijn we verheugd om samen te kunnen werken met Cleanhill en onze gedeelde visie op het creëren van kosteneffectieve oplossingen voor schone energie die vandaag kunnen worden ingezet, te bevorderen," aldus Dr. Mukund Karanjikar, CEO van CleanJoule. "Na het voortouw te hebben genomen bij het ontwikkelen van de meest milieuvriendelijke en commercieel levensvatbare duurzame vliegtuigbrandstof in de industrie, is CleanJoule nu zeer goed gepositioneerd om de acceptatie ervan aanzienlijk uit te breiden en de termijnen voor het bereiken van een groenere wereldwijde luchtvaartindustrie te verkorten."

Dr. Karanjikar, die eerder innovatiegerichte functies bekleedde bij Technology Holding LLC en Chevron, heeft meer dan een decennium besteed aan het ontwikkelen van de CleanJoule SAF-technologie, samen met Dr. Ashok Joshi, een wereldwijd erkende high-tech ondernemer. Gevalideerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Amerikaanse ministerie van Energie, zet het gepatenteerde productieproces van CleanJoule biomassa om in een superieur SAF-molecuul samen met een bio-afgeleid rubberbijproduct. Dit levert het enige koolstofnegatieve, olievrije, hoogwaardige SAF met 100 procent 'drop-in' op die zonder wijziging kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan commerciële luchtvaartmotoren.

De mede-oprichters en Managing Partners van Cleanhill, Ash Upadhyaya en Rakesh Wilson, zullen toetreden tot de Raad van Bestuur van CleanJoule. Ze hebben eerder leidinggevende posities bekleed bij respectievelijk KKR en Apollo en brengen tientallen jaren ervaring met investeren in de energiewaardeketen met zich mee.

"Cleanhill is lasergericht op samenwerking met bedrijven zoals CleanJoule die grootschalige decarbonisatie-uitdagingen oplossen met tijdige, commercieel haalbare benaderingen," aldus Upadhyaya en Wilson. "Door CleanJoule snel op te schalen in samenwerking met onze industriële partners, zullen we inspanningen leveren die van vitaal belang zijn voor het klimaat en de wereldeconomie."

Kirkland & Ellis LLP trad op als juridisch adviseur van Cleanhill Partners.

Over CleanJoule

CleanJoule is 's werelds toonaangevende innovator van hoofgwaardige SAF, opgericht door een gepassioneerde en creatieve groep ingenieurs, wetenschappers en visionairs gericht op vliegtuigbrandstoffen, met als doel een duurzame planeet te creëren, de wereldwijde koolstofemissies te verminderen en uiteindelijk de klimaatverandering te bestrijden. Dankzij de zeer innovatieve technologie van CleanJoule kan het bestaande energie uit biomassa benutten en omzetten in vliegtuigbrandstof met superieure prestaties en biorubber dat kan worden gebruikt in verschillende consumenten- en commerciële producten. Ga voor meer informatie naar www.cleanjoule.com.

Over Cleanhill Partners

Cleanhill Partners is een private equity-onderneming die investeringen nastreeft in de energietransitiesector die bijdragen aan decarbonisatie. Het bedrijf investeert in schaalbare bedrijven met inzicht in omzet, winst en cashflowgroei en maakt daarbij optimaal gebruik van zijn thesisgestuurde aanpak en operationele expertise om de waarde van elk van onze investeringen te vergroten. Het bedrijf heeft kantoren in New York en Houston. Ga voor meer informatie naar www.cleanhillpartners.com.

