Services financiers Innovation CIBC annonce un financement pour Shorelight

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer un nouveau financement par emprunt pour Shorelight, une plateforme de gestion des inscriptions et du rendement de Boston qui favorise la réussite d’étudiants étrangers dans les grandes universités. Shorelight prévoit d’utiliser le capital pour investir davantage dans des outils libre-service automatisés destinés aux étudiants, aux conseillers et aux universités qui utilisent sa plateforme.

Soutenue par sa technologie exclusive, Shorelight offre aux étudiants étrangers un accès aux meilleurs établissements d’enseignement aux États-Unis et les appuie tout au long de leurs études. Qu’il s’agisse du choix d’université, de leur arrivée sur le campus, de la participation en ligne à partir de leur pays d’origine, ou encore de leur cheminement vers leur diplôme et du début de leur carrière, la plateforme de gestion des inscriptions et du rendement de Shorelight favorise la réussite des étudiants à grande échelle.

« Notre mission est d’aider les universités américaines à renseigner le monde de façon à ce qu’une population étudiante plus diversifiée puisse inventer, prospérer et diriger dans les années à venir, a déclaré Tom Dretler, chef de la direction de Shorelight. Nous sommes particulièrement bien placés pour répondre à l’énorme demande mondiale d’une expérience universitaire transformatrice, et le financement de la Banque CIBC nous aide à maximiser notre impact. »

« Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’aider Shorelight à réaliser ses objectifs de croissance et sa mission fondamentale, qui consiste à améliorer les résultats en éducation pour les étudiants et les universités grâce à l’innovation, a indiqué Andy Schwartz, directeur général au bureau de Chicago de Services financiers Innovation CIBC. Nous avons constaté les liens solides qu’entretient Shorelight avec ses partenaires universitaires et ses étudiants, ainsi que l’expérience unique qu’ont son équipe de direction et son conseil d’administration dans ce secteur, et nous avons hâte de continuer à travailler avec son équipe en offrant des solutions de financement et des services de gestion de trésorerie personnalisés. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Shorelight

Shorelight réinvente l’expérience des études à l’étranger pour les étudiants comme pour les universités. En partenariat avec des établissements scolaires américains de premier plan, nous créons des programmes universitaires novateurs – offerts sur les campus ou en ligne, et aux États-Unis ou dans les pays d’origine des étudiants – qui aident les étudiants à réussir et qui créent une nouvelle génération de diplômés prospères et axés sur le monde.

