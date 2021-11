SCENTMATIC ha sviluppato una fragranza rilassante per Kazuyasu Minobe, leader nel mondo della scherma giapponese, usando l’AI

The World’s Best Glove (Photo: Business Wire)

Kazuyasu Minobe, a Leader in the Japanese Fencing World (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--SCENTMATIC, INC. (“SCENTMATIC”), che propone una nuova esperienza del cliente attraverso la digitalizzazione delle fragranze per ambienti, ha sviluppato una miscela aromatica rilassante in collaborazione con Kazuyasu Minobe, uno spadista della nazionale giapponese, nonché direttore sportivo del progetto KAORIUM della società. Avvalendosi dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) “KAORIUM”, che esprime i profumi utilizzando il linguaggio, SCENTMATIC ha fatto sì che Minobe potesse raggiungere uno stato di massimo rilassamento in preparazione delle prossime gare.

Due fattori hanno infuso a Minobe la fiducia necessaria per i rapidi progressi e i successi conseguiti come spadista della nazionale giapponese: le fragranze ambientali e “il guanto migliore al mondo”.

Per raggiungere il massimo della forma prima di un match, deve essere avvolto da fragranze ambientali

Minobe spiega che le fragranze ambientali sono indispensabili affinché possa esprimersi al massimo durante uno scontro.

Collaborando con SCENTMATIC, Minobe ha sviluppato la sua miscela aromatica rilassante originale nel luglio 2021. “La cosa più importante per un atleta è raggiungere il picco delle proprie prestazioni al momento della gara” afferma Minobe. Ciò presuppone raggiungere le condizioni ottimali il giorno del match. Le fragranze ambientali sono, per lui, indispensabili per raggiungere questo obiettivo.

Al fine di ottimizzare le prestazioni durante una gara, è necessario apportare rettifiche pochi giorni prima di un incontro, valutando non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli mentali. Per Minobe è essenziale potersi rilassare. Questo, anche ora significa ricreare quanto più fedelmente possibile il suo ambiente domestico. Per farlo, vista la sua forte affinità con le fragranze ambientali, porta in viaggio con sé uno spray per ambienti quando ha gare fuori casa.

SCENTMATIC ha utilizzato l’AI “KAORIUM” per aiutare Minobe a creare un ambiente in cui potesse rilassarsi al massimo per le gare realizzando una fragranza originale che si abbinava a lui in modo intrinseco. La presenza di questa fragranza potrebbe aver giocato un ruolo sostanziale nelle sue prestazioni.

“Quando indosso il guanto migliore al mondo, devo essere il migliore al mondo”

Il solo produttore nazionale giapponese di guanti da scherma è la fabbrica di guanti Scherma sita nella prefettura di Kagawa, gestita dai coniugi Hosokawa. Ricevono ordinativi dentro e fuori il territorio giapponese e sono diventati talmente famosi che quasi tutti nel mondo della scherma conoscono i loro guanti.

La caratteristica distintiva dei guanti realizzati da questa coppia di coniugi è che lo schermitore avverte la sensazione di toccare l’elsa a mano nuda. I guanti Scherma usano un ferro speciale che consente alle punta delle dita di piegarsi nella distintiva forma a “U”, diversamente dalla maggior parte dei guanti, che di solito si raggrinziscono al piegarsi delle dita e si dice che diano allo schermitore la sensazione di non indossare nulla sulla mano.

Minobe avverte fortemente quanto questo guanto influenzi le sue prestazioni, dichiarando che “indossando il guanto migliore al mondo, devo essere il migliore al mondo”. È diventato la forza trainante alla base del suo successo atletico.

All’approssimarsi della giornata di gara, due sono i fattori che alimentano il successo di Minobe: la sua fragranza per ambienti personalizzata, indispensabile per creare le condizioni giuste per rilassarsi e “il guanto migliore al mondo”, fautore di ottimi risultati durante i match.

