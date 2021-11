Cleanhill Partners annonce un partenariat avec CleanJoule pour stimuler la croissance du carburant d'aviation durable

SALT LAKE CITY & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cleanhill Partners, une société de capitaux privés spécialisée dans les investissements pour le secteur de la transition énergétique contribuant à la décarbonation, annonce un partenariat avec CleanJoule LLC, le premier producteur mondial de carburants d'aviation durables (CAD). Le contrat fournit à CleanJoule les ressources financières, stratégiques et opérationnelles nécessaires pour accélérer la commercialisation de sa technologie – faisant ainsi progresser des initiatives pertinentes pour ralentir le changement climatique et palier aux pénuries énergétiques qui devraient perturber l'industrie de l'aviation dans les 30 prochaines années. Cet investissement fait suite au partenariat de Cleanhill avec KORE Power, Inc., le principal développeur américain d'éléments de batterie pour les secteurs du transport électrique et du stockage énergétique.

"Alors que le secteur de l'aviation continue à présenter un défi technologique considérable et un impératif environnemental grandissant, nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Cleanhill et de promouvoir notre ambition commune de créer des solutions rentables d'énergie propre déployables aujourd'hui, déclare Mukund Karanjikar, PDG de CleanJoule. "Pionnier du développement du carburant d'aviation durable le plus écologique et commercialement viable du secteur, CleanJoule se positionne très favorablement pour renforcer son adoption et accélérer le calendrier d'une industrie de l'aviation mondiale plus verte."

M. Karanjikar, qui a précédemment occupé des postes axés sur l'innovation chez Technology Holding LLC et Chevron, a consacré plus d'une décennie à développer la technologie CleanJoule SAF, au côté de M. Ashok Joshi, un entrepreneur de renommée mondiale dans les hautes technologies. Validé par le département américain de la Défense et le département américain de l'Énergie, le processus de production propriétaire de CleanJoule convertit la biomasse en une molécule de CAD supérieure, ainsi qu'en un coproduit de gomme d'origine biologique, produisant le seul CAD à bilan carbone négatif, sans pétrole, à haute performance et à compatibilité fonctionnelle totale pouvant être utilisé dans une variété de moteurs de l'aviation commerciale, sans modification.

Les cofondateurs et associés directeurs de Cleanhill Ash Upadhyaya et Rakesh Wilson intégreront le conseil d'administration de CleanJoule. Ayant précédemment occupé des postes de direction chez KKR et Apollo, respectivement, ils apportent des décennies d'expérience d'investissement sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

"Cleanhill accorde une attention toute particulière à la collaboration avec des entreprises telles que CleanJoule qui relèvent les défis de décarbonisation à grande échelle à l'aide d'approches réactives et commercialement viables", déclarent Upadhyaya et Wilson. "En mettant rapidement à échelle CleanJoule en collaboration avec nos partenaires industriels, nous réaliserons des avancées d'une importance vitale pour le climat et l'économie mondiale."

Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller juridique auprès de Cleanhill Partners.

À propos de CleanJoule

CleanJoule, le chef de file mondial de l'innovation du CAD à rendement optimal, a été créé par un groupe d'ingénieurs, scientifiques et visionnaires passionnés et créatifs spécialisés dans les carburants d'aviation, avec pour objectif de créer une planète durable, en réduisant les émissions mondiales de carbone pour lutter contre le changement climatique. La technologie hautement innovante de CleanJoule lui permet de tirer parti de l'énergie de la biomasse pour la convertir en un carburant d'aviation à performance supérieure, ainsi qu'en gomme biologique pouvant être utilisée dans divers produits grand public et commerciaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cleanjoule.com.

À propos de Cleanhill Partners

Cleanhill Partners est une société de capitaux privés spécialisée dans les investissements pour le secteur de la transition énergétique contribuant à la décarbonation. Nous investissons dans des entreprises évolutives avec une visibilité sur la croissance des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie. Nous tirons parti de notre approche argumentée et de notre expertise opérationnelle pour accroître la valeur de chacun de nos investissements. La société possède des bureaux à New York et Houston. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.cleanhillpartners.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.