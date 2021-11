Cleanhill Partners annuncia una partnership con CleanJoule per guidare la crescita del carburante sostenibile per l'aviazione

SALT LAKE CITY & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cleanhill Partners, una società di private equity che persegue investimenti nel settore della transizione energetica che contribuiscono alla decarbonizzazione, ha annunciato una partnership con CleanJoule LLC CleanJoule è il principale produttore mondiale di carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) a pieno rendimento. L'accordo fornisce a CleanJoule le risorse finanziarie, strategiche e operative per accelerare la commercializzazione della sua tecnologia - avanzando gli sforzi significativi per rallentare il cambiamento climatico e affrontare le carenze energetiche previste per sconvolgere l'industria dell'aviazione entro i prossimi 30 anni. L'investimento arriva sulla scia della partnership di Cleanhill con KORE Power, Inc., lo sviluppatore leader negli Stati Uniti della tecnologia delle celle a batteria per il trasporto elettrico e le industrie di stoccaggio dell'energia.

"Come decarbonizzazione del settore dell'aviazione continua a presentare una sfida tecnologica scoraggiante e un imperativo ambientale crescente, siamo entusiasti di essere in grado di collaborare con Cleanhill e avanzare la nostra visione condivisa di creare soluzioni di energia pulita conveniente che possono essere distribuiti oggi", ha detto il dottor Mukund Karanjikar, CEO di CleanJoule. "Avendo aperto la strada allo sviluppo del carburante per l'aviazione sostenibile più ecologico e commercialmente praticabile del settore, CleanJoule è ora molto ben posizionata per espandere significativamente la sua adozione e accorciare i tempi per raggiungere un'industria aeronautica globale più verde".

Karanjikar, che in precedenza ha ricoperto ruoli incentrati sull'innovazione presso Technology Holding LLC e Chevron, ha trascorso più di un decennio a sviluppare la tecnologia CleanJoule SAF, insieme al dottor Ashok Joshi, un imprenditore di alta tecnologia riconosciuto a livello mondiale. Convalidato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, il processo di produzione proprietario di CleanJoule converte la biomassa in una molecola SAF superiore insieme a un co-prodotto di gomma bio-derivato, producendo l'unico SAF a zero carbonio, zero petrolio, con prestazioni complete e 100% drop-in che può essere utilizzato in una varietà di motori di aviazione commerciale senza modifiche.

I co-fondatori di Cleanhill e i soci amministratori Ash Upadhyaya e Rakesh Wilson si uniranno al consiglio di amministrazione di CleanJoule. Avendo precedentemente servito in posizioni di leadership presso KKR e Apollo, rispettivamente, portano decenni di esperienza negli investimenti in tutta la catena del valore energetico.

"Cleanhill è focalizzata sul collaborare con aziende come CleanJoule che stanno risolvendo sfide di decarbonizzazione su larga scala con approcci tempestivi e commercialmente fattibili", hanno detto Upadhyaya e Wilson. "Scalando rapidamente CleanJoule in collaborazione con i nostri partner industriali, faremo avanzare sforzi di vitale importanza per il clima e l'economia globale".

Kirkland & Ellis LLP è stato il consulente legale di Cleanhill Partners.

Informazioni su CleanJoule

CleanJoule è l'innovatore leader mondiale di SAF ad alte prestazioni, fondato da un gruppo appassionato e creativo di ingegneri, scienziati e visionari concentrati sui carburanti per l'aviazione, con lo scopo di creare un pianeta sostenibile, ridurre le emissioni globali di carbonio e, in definitiva, combattere il cambiamento climatico. La tecnologia altamente innovativa di CleanJoule permette di sfruttare l'energia esistente dalla biomassa e di convertirla in carburante per l'aviazione con prestazioni superiori, nonché in bio-gomma che può essere utilizzata in vari prodotti di consumo e commerciali. Per maggiori informazioni, visitate www.cleanjoule.com.

Informazioni su Cleanhill Partners

Cleanhill Partners è una società di private equity che persegue investimenti nel settore della transizione energetica che contribuiscono alla decarbonizzazione. L'azienda investe in aziende scalabili con visibilità sui ricavi, sugli utili e sulla crescita del flusso di cassa, sfruttando il suo approccio basato sulla tesi e l'esperienza operativa per aumentare il valore di ciascuno dei nostri investimenti. L'azienda ha uffici a New York e Houston. Per saperne di più, visitate www.cleanhillpartners.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.