ANNIE MURPHY ET LA BAIE APPORTENT CONFORT ET JOIE AUX CANADIENS AVEC DES SOLUTIONS INSPIRÉES ET SIMPLIFIÉES DE MAGASINAGE EN LIGNE

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--On vit tous le temps des fêtes un peu différemment, et avec toutes les réceptions, les cadeaux à offrir et les décorations à choisir et à installer, la saison peut devenir aussi stressante qu’euphorique. Que vous viviez pour offrir, que vous préfériez vous gâter un peu avant de rayer des achats de votre liste ou que vous souhaitiez sortir des sentiers battus pour les fêtes, cette année, La Baie apporte confort, plaisir et facilité à votre magasinage en ligne avec l’aide de l’actrice et lauréate d’un prix Emmy Annie Murphy. Sans même avoir à sortir du lit, les internautes auront accès à un pôle de découverte unique pour les meilleurs cadeaux des fêtes ainsi qu’à des services bonifiés, des expériences numériques novatrices et bien plus à labaie.com. Et avec l’assortiment élargi de produits de son Marché, la livraison accélérée et sa politique d’égalisation des prix, La Baie a tout pour vos fêtes, peu importe la façon dont vous célébrez.

« Ce que je souhaite le plus pour les fêtes, c’est de passer du temps en famille et entre amis », a mentionné Annie Murphy. « MAIS, comme nous ne sommes qu’en 2021 et que nous ne pouvons pas ENCORE acheter du temps, je peux au moins compter sur labaie.com pour compenser. Grâce au site, je peux acheter des cadeaux pour mes proches tout en profitant de leur compagnie et en faisant SEMBLANT de faire autre chose. »

Les idées-cadeaux coups de cœur d’Annie comprennent le rouge à lèvres Rouge Volupté Shine d’Yves Saint Laurent, la bague d’oreille plaquée or 18 ct Oma The Label, le mini-appareil de massage par percussion Theragun, les bougies Boy Smells et la luxueuse tunique ample Ottoman de Free People.

« Nous sommes très heureux de faire une fois de plus équipe avec Annie pour répandre la joie et inspirer les Canadiens à l’approche des fêtes », a déclaré Allison Litzinger, vice-présidente, Marketing de la marque et Fidélisation de la clientèle pour La Baie. « Nous savons à quel point le magasinage des fêtes peut être stressant, et nous souhaitons que les Canadiens sachent à quel point il est facile et pratique de magasiner à labaie.com. En réunissant tout le nécessaire des fêtes au même endroit, nous éliminons le facteur stress de l’équation et permettons à tous de célébrer plus longuement avec les gens qui comptent le plus pour eux. »

LE GUIDE CADEAUX PAR EXCELLENCE

Conçu pour rendre l’expérience de magasinage aussi fluide que possible, le guide cadeaux de La Baie invite avant tout à la découverte en mettant l’accent sur ce que labaie.com a de mieux à offrir pour tout un chacun. Que vous magasiniez pour des passionnés de beauté, des défenseurs de l’achat local, des casaniers ou des fashionistas, labaie.com vous aidera à surpasser le père Noël.

UNE AMBIANCE FESTIVE VERSION NUMÉRIQUE

★ Le Marché La Baie pour mieux célébrer : Découvrez encore plus d’articles à aimer à labaie.com. Grâce au Marché La Baie et à ses nombreux fournisseurs œuvrant d’un océan à l’autre, vous avez désormais accès à plus de produits et d’idées-cadeaux que jamais. Avec plus de 2500 nouvelles marques de catégories inédites ou élargies, dont de l’équipement sportif et récréatif, des appareils technos, des accessoires pour animaux et plus, et de nouveaux produits ajoutés quotidiennement, vous ne trouverez nulle part ailleurs de quoi plaire aussi facilement à tous.

★ Nouvelle année, nouvelle appli : Maintenant offerte pour Android et iOS, la nouvelle application bilingue de La Baie a tout pour vous permettre de magasiner jusqu’à l’épuisement.

★ Trouvez, scannez, commandez : Parfois, les listes d’achats peuvent sembler interminables. Visitez les salles d’exposition des magasins La Baie d’Hudson pour vous imprégner d’une myriade d’idées, puis scannez le code QR des articles désirés pour les faire livrer à domicile. Rien de plus facile!

★ Clavardage en direct : Vous désirez obtenir des conseils et des recommandations lors de votre magasinage en ligne? Le clavardage en direct à labaie.com permet aux clients de s’adresser directement à un associé à la vente ou à un représentant du service à la clientèle.

★ Soyez récompensé : Avec la carte Mastercard La Baie d’Hudson, recevez en moyenne 2 % de remises en argent, doublez vos points Primes sur les achats effectués dans les magasins La Baie d’Hudson ou à labaie.com, et profitez de la livraison gratuite sur vos commandes de 45 $ ou plus. Pour en savoir plus, visitez labaie.com/demande.

LE MAGASINAGE SIMPLIFIÉ

La Baie élimine le stress du magasinage des fêtes avec des services inédits ou bonifiés. Certaines conditions s’appliquent. Précisions à labaie.com.

★ Livraison express : À Toronto et Vancouver, profitez dès le début de novembre d’un service de livraison accélérée, notamment de la livraison le jour même ou le jour suivant, sur les commandes admissibles.

★ Retours sans frais des commandes en ligne : Les articles achetés à labaie.com (sauf ceux du Marché La Baie) sont admissibles aux retours sans frais par la poste.

★ Politique de retour élargie : Vous avez maintenant jusqu’au 14 janvier 2022 (ou 90 jours après votre achat, selon la date la plus tardive) pour effectuer le retour ou l’échange d’une commande en ligne passée à compter du 15 octobre (exception faite des articles du Marché La Baie).

★ Politique d’égalisation des prix : Notre cadeau pour vous. Si vous trouvez chez un détaillant autorisé un article admissible dont le prix annoncé est inférieur à celui d’un article identique en stock à La Baie (sauf ceux des vendeurs du Marché), nous égalerons ce prix avec plaisir!

★ Livraison gratuite : Les articles vendus par La Baie d’Hudson sont admissibles à la livraison gratuite des achats de 45 $+ réglés avec le crédit La Baie d’Hudson (ou de 99 $+ payés autrement) et des achats beauté de 29 $+, peu importe le mode de paiement.

★ Cueillette à l’auto : Vous êtes pressé? À labaie.com, sélectionnez la cueillette à l’auto au moment de passer à la caisse (sauf pour les articles du Marché La Baie) et votre commande pourrait être prête à ramasser en aussi peu que 3 heures. Ou magasinez dans le confort de votre foyer, sélectionnez l’option « Achat en ligne, cueillette en magasin » à la caisse et passez chercher votre commande au moment qui vous convient.

★ Stylistes : Trouvez le cadeau, la tenue ou le mobilier par excellence avec les services de magasinage personnalisé de La Baie d’Hudson. Prenez rendez-vous pour une consultation sans frais, virtuelle ou en personne aux magasins suivants : Queen Street et Yorkdale à Toronto, Southgate Centre et Chinook Centre à Calgary, centre-ville de Montréal ou centre-ville de Vancouver.

★ Solution de paiement brillante : Paybright offre plus de flexibilité pour régler les achats des fêtes. Les clients peuvent sélectionner le mode de paiement Paybright à labaie.com pour payer leur commande en 4 versements bimensuels sans intérêt.

★ Système Auto Locate : Vous ne trouvez pas la bonne taille ou le bon modèle en magasin? Nos associés peuvent parcourir tous les stocks de La Baie d’Hudson et de labaie.com combinés, et faire livrer l’article désiré directement chez vous.

DES CADEAUX QUI COMPTENT

★ Les passionnés de beauté peuvent se réjouir. La Baie a lancé son tout premier calendrier beauté des fêtes conçu par l’artiste autochtone et créatrice de mode Lesley Hampton et comprenant plus de 30 produits de beauté et parfums de luxe de format courant ou miniature. De plus, 10 % du produit net de la vente des calendriers beauté seront versés à Indspire, un partenaire caritatif de la Fondation La Baie d’Hudson qui propose des programmes de soutien financier, de mentorat et le perfectionnement professionnel aux étudiants et aux professeurs inuits, métis et membres des Premières Nations du Canada.

★ Donnez-leur le plaisir de se gâter cette saison avec la carte-cadeau écologique La Baie d’Hudson à base de papier composée à 30 % de matériaux postconsommation, ou envoyez-leur une carte virtuelle personnalisée par l’entremise de labaie.com. À compter du 4 novembre, recevez également un mini-ornement de série limitée en forme de mitaine à rayures multicolores (porte-carte) à l’achat de 100 $ ou plus de cartes-cadeaux La Baie d’Hudson en magasin, jusqu’à épuisement des stocks.

LA TRADITION REVISITÉE

★ Venez admirer les célèbres vitrines des fêtes de La Baie d’Hudson et vivre la magie des fêtes au magasin de Queen Street, à Toronto. Les présentations interactives débutent le 5 novembre!

À PROPOS DE LA BAIE ET DE LA BAIE D’HUDSON

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 85 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, la sixième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie s’est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d’articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.