Ikooniline restoranibränd Popeyes® laieneb Rumeeniasse

Popeyes® to Expand Iconic Restaurant Brand to Romania (Photo: Business Wire)

Popeyes® to Expand Iconic Restaurant Brand to Romania (Photo: Business Wire)

BUKAREST, Rumeenia--(BUSINESS WIRE)--Popeyes’i® bränd ja Sterling Cruise teatavad täna elevusega uuest eksklusiivsest arendusleppest, millega Popeyes’i bränd laieneb Rumeeniasse, plaaniga avada järgmise kümne aasta jooksul 90 restorani. Sellest saab restoraniketi esimene sisenemine regiooni.

“Meil on rõõm jagada suurt uudist Rumeeniaga, kus me oleme teatanud ambitsioonikast plaanist tuua riiki üks maailma populaarsemaid praekana restorane,” ütles Popeyes Louisiana Kitcheni rahvusvaheliste turgude eest vastutav president David Shear. “Popeyes on üks kiiremini kasvavaid restoranibrände USA-s. Meie sisenemine Rumeenia turule toob välja meie pühendumuse jagada meie erilist segu vürtsidest, maitsetest ja kogemusest külastajatega üle maailma.”

Lepe märgib jätku Popeyes’i laienemisplaanile Euroopas, kus restoranibränd on juba tegev Hispaanias ja Šveitsis ning plaanib avada sel aastal uksed ka Ühendkuningriigis. Rumeenia kanaarmastajad saavad nüüd pikisilmi oodata, mil nad saavad käed külge Popeyes’i maailmakuulsatele toodetele, nende seas brändi eriline Chicken Sandwich ja palju muud. Popeyes on pidanud samast retseptist kinni pea 50 aastat; selle kuulsad praekanad marineeruvad vähemalt 12 tundi, paneeritakse käsitsi ja küpsetatakse seejärel täiuseni kasutades firma enda küpsetamismeetodit. Menüü eest kannab hoolt restorani kutseliste kokkade meeskond, kelle kirg on pidada lugu minevikust, samal ajal tuues Louisiana maitsesse, toitu ja traditsioonidesse innovatsiooni.

“Me oleme erakordselt uhked kuulsa Popeyes’i brändi toomise üle Rumeenia einestajateni. Meie külastajad armastavad ikoonilist Popeyes’i kogemust ja võrratut kana, mis teeb selle brändi nii kuulsaks üle maailma,” ütles Sterling Cruise’i pressiesindaja. “Lisaks sellele panustab antud uuele turule sisenemine ka Rumeenia majandusse, luues tulevail aastail sadu uusi töökohti. Me ei saaks rohkem elevil olla.”

Lisaks suu vett jooksma ajavale toidule, on Popeyes pühendunud einestajatele maailmaklassi kogemuse pakkumisele, nii restoranis kui veebis. Bränd toob Rumeeniasse oma tippklassi digikogemuse, kus pannakse rõhku võimalikult sujuvale toidutellimise kogumusele. Popeyes’i restoranides on digitaalsed tellimisekraanid, mobiilne tellimine, lauateenindus ja kohaletoomine, et külastajad saaks Popeyes’i maitsvat toitu tellida ja nautida kuidas iganes nad soovivad.

Sterling Cruise on mitmebrändiline restoranikontsern, mis loodi 2014. aastal ja millel on praegu Rumeenias pea 40 restorani. Esimene Popeyes’i restoran plaanitakse Rumeenias avada aastal 2022.

Popeyes®’ist

Aastal 1972 New Orleansis asutatud Popeyes’il® on üle 45 aastane ajalugu ja kulinaarne traditsioon. Popeyes® paistab silma oma unikaalse New Orleansi stiilis menüüga, kus figureerivad vürtsikana, kanapulgad, praetud krevetid ja muu regionaalne toit. Keti kirg oma Louisiana pärandi ja maitseküllase autentse toidu vastu on aidanud Popeyes’il® saada üheks maailma suurimaks kanakiirtoidu restoraniks, millel on üle 3300 restorani USA-s ja mujal maailmas. Rohkem infot brändi kohta leiab külastades Popeyes’i® brändi veebilehte www.popeyes.com või jälgides meid Facebookis, Twitteris ja Instagramis.

Restaurant Brands International Inc’ist

Restaurant Brands International Inc (“RBI") on üks maailma suurimaid kiirtoidurestorani firmasid, mille kogukäive ulatub üle 34 miljardi dollari ja millel on üle 27 000 restorani rohkem kui sajas riigis. RBI-le kuulub kolm maailma tuntuimat ja ikoonilisemat kiirtoidurestoraniketti – TIM HORTONS®, BURGER KING® ja POPEYES®. Need iseseisvalt tegutsevad brändid on teenindanud oma külastajaid, frantsiise ja kogukondi üle 45 aasta. Rohkem infot RBI-i kohta firma kodulehel aadressil http://www.rbi.com.

Ettevaatavad hinnangud

See pressiteade sisaldab teatud ettevaatavaid hinnanguid ja infot, mis peegeldab juhtkonna praeguseid uskumusi ja eeldusi seoses tulevaste sündmuste, algatuste ja tulemustega ning kajastab ainult praegust hinnangut. Need ettevaatavad hinnangud ei ole garantiid tulevastele tulemustele ja hõlmavad hulga riske ning ebakindlusi. Need ettevaatavad hinnangud hõlmavad, kuid ei ole piiratud avaldustele meie ootuste kohta, mis puudutab Popeyes’i Rumeenia äri võimet avada [90] restorani tulevail aastail; meie ootust luua tulevail aastail sadu töökohti; meie ootusi seoses võimega tuua Rumeeniasse maailmaklassi digitaalne kogemus, ja meie ootusi seoses meie võimega korrata oma edukat rahvusvahelist valemit Rumeenia klientide jaoks. Faktorid, mis võivad viia tegelike tulemuste materiaalse erinemiseni RBI ootustest, on välja toodud USA Väärtpaberite- ja Börsikomisjonile ja Kanada väärtpaberite järelevalveorganitele esitatud avaldustes, sealhulgas aasta- ja kvartaliaruanded ja 8-K vormi raportid ning need hõlmavad järgnevaid riske: riskid seoses meie võimega viia edukalt läbi kodumaist ja rahvusvahelist kasvustrateegiat ja riskid seoses rahvusvahelise tegevusega; riskid seoses meie võimega konkureerida kodumaal ja rahvusvaheliselt äärmiselt konkurentsitihedas tööstuses; maailmamajanduse ja muud äriolud, mis võivad mõjutada meie klientide soovi või võimet osta meie kaupasid; meie suhe frantsiisivõitjatega ja nende edu ning riskid seoses meie täielikult frantsiisitud ärimudeliga; ning meie turunduse ja reklaamiprogrammide tõhusus ja frantsiisivõtjate toetuse neile programmidele. Välja arvatud sel määral, mida asjaomaste seaduste alusel nõutakse, ei võta me endale kohustust neid ettevaatavaid hinnanguid uuendada, olgu see kas uue informatsiooni, järgnevate sündmuste või olude, ootuste muutumise või muude asjaolude tagajärjel.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.