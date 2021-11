DBRS Morningstar - Previsioni riguardanti i rating sovrani in seguito alla pandemia di COVID-19

FRANCOFORTE SUL MENO--(BUSINESS WIRE)--I governi e le autorità monetarie hanno reagito rapidamente alla crisi sanitaria causata dalla malattia da coronavirus (COVID-19) con massicci interventi fiscali e monetari. Mentre le economie riaprono, DBRS Morningstar si aspetta che emergeranno problemi creditizi nel settore domestico e in quello aziendale – con il rischio di dati di difficile interpretazione e volatilità del mercato – ma che in ultima analisi vi sarà una ripresa completa dell’economia mondiale. In questa situazione, sarà attuato un determinato ribilanciamento fiscale ma in molti casi, nel corso di questo decennio il debito pubblico rimarrà ben sopra i livelli precedenti la crisi. Prevediamo una divergenza continua tra alcune economie che hanno sviluppato una solida reputazione di prudenza fiscale e numerose altre delle principali economie che probabilmente daranno la priorità alla spesa pubblica.

Con i presenti commenti vogliamo esplorare i fattori che potrebbero influire sulle nostre previsioni riguardanti i rating sovrani, che rimangono miste. Alcune nazioni sono in una fase avanzata di ripresa economica e stanno già iniziando il processo di risanamento dello stato patrimoniale. In tali casi, è probabile una tendenza all’aumento dei rating. In altri casi, gli interventi governativi hanno aggravato problemi fiscali preesistenti e alla fine potrebbero avere un impatto sui rating creditizi. In economie meno sviluppate, interventi governativi meno rilevanti, in combinazione con accesso limitato ai vaccini, potrebbe ritardare la ripresa. Le nazioni con squilibri fiscali o macroeconomici non affrontati potrebbero essere soggette a ulteriori pressioni verso la riduzione dei rating.

Punti salienti:

1. La ripresa globale deve far fronte ad alcuni venti contrari – interruzioni continue della domanda e dell’offerta dovute alla COVID-19 e pressioni emergenti sui prezzi. Mentre un’inflazione elevata e sostenuta sarebbe chiaramente dannosa, periodi brevi di inflazione un po’ alta potrebbero essere vantaggiosi per le economie avanzate più indebitate.

2. Sviluppi geopolitici avversi, politiche energetiche incostanti o posizioni variabili nei confronti della globalizzazione potrebbero complicare le previsioni riguardanti la crescita e l’inflazione.

3. Varie economie avanzate probabilmente continueranno a sostenere agevolmente un notevole indebitamento grazie al rifinanziamento dei debiti con tassi più alti, ma in numerosi casi probabilmente saranno necessari aggiustamenti fiscali a medio termine.

“La qualità della spesa pubblica è importante, e mantenere deficit fiscali per finanziare miglioramenti delle infrastrutture probabilmente comporterebbe considerevoli vantaggi a medio termine”, commenta Nichola James, Condirettrice Rating sovrani presso DBRS Morningstar. “Ciò nonostante, aggiustamenti fiscali più lenti alla fine potrebbero dover far fronte a determinate pressioni sui rating – che siano dovute a una crisi successiva o ad una contrazione oppure a un deterioramento più graduale della solidità della finanza pubblica”.

“La flessibilità finanziaria delle economie avanzate ha permesso alle stesse di impegnarsi in una massiccia risposta fiscale mentre riducevano i costi del servizio del debito”, aggiunge Thomas Torgerson, Condirettore Rating sovrani globali presso DBRS Morningstar, così concludendo: “Invece, i mercati emergenti hanno attuato interventi fiscali più limitati, ma ciò nonostante si prevede che per la maggior parte dei medesimi i costi del servizio del debito aumenteranno ulteriormente nei prossimi anni”.

Per leggere la relazione completa fare clic qui: https://www.dbrsmorningstar.com/research/387057/outlook-for-sovereign-ratings-in-the-wake-of-covid-19

Fa fede la versione in lingua inglese del presente comunicato.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.