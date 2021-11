Services financiers Innovation CIBC offre une facilité de crédit de 50 millions de dollars à Terminus pour accélérer la croissance

ATLANTA et INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--L’équipe de Services financiers Innovation CIBC est heureuse d’annoncer qu’une facilité de crédit de 50 millions de dollars a été accordée à Terminus Software (« Terminus »), une importante plateforme de marketing axé sur les comptes d’Atlanta et d’Indianapolis. Terminus utilisera le capital pour soutenir ses opérations de fusions et acquisitions, son expansion à l’échelle internationale et le développement de ses produits. Cela comprend sa récente acquisition de Zylotech, une plateforme de données sur les clients interentreprises, maintenant connue sous le nom de Terminus CDP.

« L’équipe de Services financiers Innovation CIBC a offert un soutien incroyable à Terminus, a déclaré Tim Kopp, chef de la direction et président du conseil d’administration de Terminus. Nous sommes reconnaissants de l’appui continu qu’elle nous a offert durant notre rapide expansion à l’échelle internationale et pour l’innovation de produits. »

La plateforme de données sur les clients (CDP) de Terminus permet aux entreprises clientes de simplifier continuellement les données de mise en marché et de découvrir automatiquement de nouveaux comités d’achat dans leurs comptes cibles. Grâce à l’acquisition de Zylotech, Terminus est maintenant la seule plateforme de marketing axé sur les comptes dotée d’une CDP autonome conçue pour le commerce interentreprises. Il s’agit de la quatrième acquisition de l’entreprise au cours des trois dernières années.

« Terminus jouit d’un solide positionnement concurrentiel dans le secteur du marketing axé sur les comptes, a indiqué Andy Kirk, directeur général, Services financiers Innovation CIBC, à Atlanta. Nous sommes heureux de voir l’entreprise croître et nous avons hâte de continuer à soutenir sa croissance. »

Plus tôt en 2021, Terminus a mobilisé 90 millions de dollars pour sa série C et compte maintenant plus de 300 employés à l’échelle mondiale. L’entreprise est financée par un solide syndicat d’investisseurs, dont Great Hill Partners.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Terminus

Terminus est la seule plateforme de mobilisation axée sur les comptes conçue pour accroître le pipeline et les revenus grâce au marketing multicanal axé sur les comptes. La plateforme Engagement Hub de Terminus relie les données de première et de tierce partie nécessaires pour comprendre les clients et les clients potentiels, au moyen d’un éventail de canaux de mobilisation des plus solides qui soient, y compris la publicité, le clavardage, le courriel et le Web. Terminus alimente le marketing multicanal axé sur les comptes pour des milliers de marques à l’échelle mondiale, y compris DHL, G2, Outreach et TripActions. Terminus est fière d’être un leader G2 en matière de marketing axé sur les comptes depuis 13 trimestres consécutifs. Visitez le site de Terminus pour en savoir plus ou communiquez avec nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.