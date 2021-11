L'entreprise LYCRA lance un portail client en ligne, pour stimuler la transformation numérique dans le secteur de l'habillement.

The LYCRA ONE™ portal enables mills and retailers to collaborate digitally. (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company , un leader mondial dans le développement de solutions innovantes pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels, a annoncé aujourd'hui le lancement de son réseau d'échange en ligne LYCRA ONE™. Ce nouveau portail client en ligne permet aux marques, aux détaillants et aux fabricants de vêtements de se connecter à un réseau mondial d'usines, à l'aide d'une plateforme unique et pratique, orientée vers la science du confort, l'adéquation et la performance.

Avant la pandémie, le marché avait déjà besoin d'une expérience numérique permettant aux marques et aux détaillants de se connecter aux usines et aux fabricants de manière virtuelle, sans perdre les avantages que procure un contact en personne. Grâce au portail LYCRA ONE™, les utilisateurs peuvent trouver des solutions de fibres innovantes à l'aide de la bibliothèque numérique de tissus. Les utilisateurs peuvent également se connecter directement avec les usines pour amorcer ou développer des relations commerciales, acquérir des connaissances sur les capacités et consulter les catalogues de produits.

« The LYCRA Company possède un riche bilan en matière d'innovation et nous nous voyons obligés d'adopter la transformation numérique », a déclaré Julien Born, CEO de The LYCRA Company. « Le lancement du portail LYCRA ONE™ s'appuie sur notre connectivité dans toutes les chaînes de valeur de l'habillement et des soins personnels et offre une solution unique et transparente pour faire passer rapidement les idées de nos clients du concept au lancement ».

Le portail LYCRA ONE™ intègre un centre de connaissances qui permet aux utilisateurs d'accéder à des contenus exclusifs tels que des webinaires, des livres blancs et des vidéos présentant les nouvelles technologies des fibres, les tendances du secteur, le marketing, la durabilité, et plus encore. Ces ressources permettent de sensibiliser les utilisateurs sur l'optimisation de la valeur de The LYCRA Company et de ses solutions innovantes dans le but de fournir des produits pouvant répondre aux besoins de leurs consommateurs et leur fournir une source d'inspiration pour de nouvelles idées.

Les clients découvriront des solutions innovantes de marketing et de merchandising sur le portail LYCRA ONE™, notamment des actifs de marque et des étiquettes à suspendre aux vêtements. En outre, des demandes peuvent être soumises pour obtenir des accords de licence de marque et des certifications de fibre, ce qui contribue à renforcer la qualité des produits cautionnés par la puissance de la marque LYCRA®.

Pour en savoir plus et s'inscrire sur le portail LYCRA ONE™, visitez le site one.lycra.com et sélectionnez le bouton « S'inscrire ».

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l'habillement et des soins personnels. Basée à Wilmington, dans le Delaware, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son soutien marketing inégalé. The LYCRA Company est propriétaire de grandes marques grand public et commerciales : LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. L'histoire de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l'invention du fil spandex original, la fibre LYCRA®. Aujourd'hui, The LYCRA Company se concentre sur la valeur ajoutée des produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour de plus amples informations, visitez le site www.thelycracompany.com.

LYCRA® et LYCRA ONE™ sont des marques déposées de The LYCRA Company.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.