The LYCRA Company lança portal do cliente online, conduzindo a transformação digital para o setor de vestuário

The LYCRA ONE™ portal enables mills and retailers to collaborate digitally.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje o lançamento de seu LYCRA ONE™ Online Network Exchange. O novo portal do cliente online permite que marcas, varejistas e fabricantes de roupas se conectem a uma rede mundial de fábricas, tudo em uma plataforma conveniente com foco na ciência do conforto, ajuste e desempenho.

Antes da pandemia, já havia uma necessidade no mercado de uma experiência digital permitindo que marcas e varejistas se conectassem com fábricas e fabricantes em uma capacidade virtual, sem perder as vantagens inerentes de uma conexão pessoal. Através do portal LYCRA ONE™, os usuários podem obter soluções de fibra inovadoras com uso da biblioteca de tecidos digital. Os usuários também podem se conectar diretamente com as fábricas para iniciar ou expandir relações comerciais, aprender sobre recursos e visualizar catálogos de produtos.

"The LYCRA Company possui um rico legado de inovação e devemos abraçar a transformação digital", disse Julien Born, Diretor Executivo da The LYCRA Company. "O lançamento do portal LYCRA ONE™ alavanca nossa conectividade em todas as cadeias de valor de vestuário e cuidados pessoais, ao oferecer uma solução integrada para mover rapidamente as ideias de nossos clientes do conceito ao lançamento."

O portal LYCRA ONE™ apresenta um centro de conhecimento onde os usuários podem acessar conteúdo exclusivo, como seminários online, relatórios técnicos e vídeos que cobrem novas tecnologias de fibra, tendências do setor, marketing, sustentabilidade e muito mais. Estes recursos ajudam a orientar os usuários sobre como maximizar o valor da The LYCRA Company e suas soluções inovadoras para fornecer produtos que possam atender às necessidades de seus consumidores e oferecer inspiração para novas ideias.

Os clientes irão descobrir soluções inovadoras de marketing e merchandising através do portal LYCRA ONE™, incluindo ativos de marca e etiquetas para pendurar roupas. Além disto, podem ser enviados pedidos de contratos de licença de marca e certificações de fibra que ajudam a reforçar a qualidade dos produtos respaldados pela força da marca LYCRA®.

Para saber mais e se registrar no portal LYCRA ONE™, acesse one.lycra.com e selecione o botão de registro.

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia aos setores de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialização técnica, soluções sustentáveis ​​e suporte de marketing incomparável. A empresa LYCRA possui marcas comerciais e com liderança de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, and TACTEL®. O legado da The LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, a fibra LYCRA®. Hoje, The LYCRA Company tem foco em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas concebidas para atender às necessidades de conforto do consumidor e desempenho duradouro. Para mais informação, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA® e LYCRA ONE™ são marcas comerciais da The LYCRA Company.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.