Elliptic Labs与PC行业领导者签署一体机系统概念验证协议

挪威，奥斯里--(BUSINESS WIRE)--全球AI软件公司，虚拟智能传感器行业的领导者Elliptic Labs(EuroNext Growth: ELABS.OL)今日宣布，已与三大笔记本/PC制造商之一签署第四份概念验证合同(PoC)。协议的重点是确认将在该制造商的一体机(pc)生产线上采用Elliptic的AI虚拟智能传感交互平台。

该PoC项目重点突出了 Elliptic的AI 虚拟智能传感交互平台，可为客户提供 AI 虚拟存在检测传感技术，从而使一体机能够检测用户的存在状态。 该功能可在用户离开时让系统自动锁定并进入休眠状态；用户返回时自动唤醒和解锁系统。在降低功耗的同时提高系统的安全性和便利性。

“Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器交互平台通过这份合同将市场拓展至PC 和一体机系统。”Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen说，“我们花了十多年的时间，在强大的合作伙伴和客户关系的推动下建立了坚实的技术基础，我们利用这些技术在数十亿美元的市场中为自己定位。我们很高兴看到，我们的客户与我们一起将我们的技术不断扩展到更多的业务部门和运作模式中。”

关于 Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司。于2020年10月正式向泛欧证券交易所（Euronext Growth Market )提交首次公开募股（IPO)申请。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。

Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。

AI Virtual Smart Sensor and AI Virtual Sensor Platform是Elliptic Labs的商标.