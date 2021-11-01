三菱商事生命科學株式會社改用Rimini Street支援服務，以加速下一波數位化轉型和業務成長

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者、Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，三菱商事生命科學株式會社(Mitsubishi Corporation Life Sciences)已改由Rimini Street為其JD Edwards 應用程式提供支援服務。三菱商事生命科學株式會社是三菱商事食品產業部門旗下的食品原料生產商。透過將支援服務提供方從供應商改為Rimini Street，該公司得以顯著降低維護成本，並能夠釋放內部資源以推動策略計畫。憑藉釋放的時間、資金和人員等關鍵資源，三菱商事生命科學株式會社將有能力為接下來五至十年的數位化轉型計畫開啟投資之旅，並為進一步擴大本地和海外業務奠定基礎。

最佳化資源以推動數位化轉型

三菱商事生命科學株式會社是三菱商事食品產業部門旗下子公司，後者在多個區隔市場推展多樣化經營。三菱商事生命科學株式會社於2019年4月透過三家公司（三菱商事食品科技株式會社、MC食品科技株式會社和興人生命科學株式會社）的合併而成立。該公司致力於實施五至十年計畫，旨在透過策略性數位化措施實現業務轉型，包括支援遠距辦公和彈性工作環境的多個專案、文件數位化和逐步實現無紙化環境，以及利用人工智慧和巨量資料技術來滿足其未來的業務需求。

在轉型過程中，該公司需要制定預算，以便開始規劃和實施這些新的數位化措施。為支援這項涵蓋全公司的計畫，IT部門審查並評估了其JD Edward系統（用於生產管理，包括工作訂單、物料需求計畫和訂單管理），以評估其目前付出高額支援服務成本後獲得的投資報酬率。該公司希望繼續使用當前的穩定軟體版本，並希望持續盡可能長的時間，且認為該系統未來無需升級。此外，該公司認為供應商沒有為其系統提供充分的支援——他們經常遇到嚴重影響營運的問題，但卻得不到高品質的支援來解決。對三菱商事生命科學株式會社而言，即便是輕微程度的停機，也會嚴重影響其會計、生產、銷售、採購和庫存管理等經營活動。因此，三菱商事生命科學株式會社開始尋求替代方法來解決這些問題，並最終選擇了Rimini Street。

三菱商事生命科學株式會社資訊長兼資訊系統總經理Shinya Hattori表示：「我們將JD Edwards用於許多關鍵型業務領域，如會計、生產、銷售、採購和庫存管理，即使是短暫的停機也會對我們的經營活動產生嚴重影響。過去，供應商對可能導致我們業務中斷的重大軟體問題的支援力道無法令我們滿意。在我們尋找其他方法以獲得所需的高品質支援以及最佳化針對該平臺投資的能力過程中，我們瞭解到Rimini Street的協力廠商維護支援服務。從開始評估算起，大約六個月後，我們決定改用Rimini Street的支援服務。透過這次切換供應商而釋放的資源，我們的目標是投資於包括海外擴張在內的企業成長領域，並將與Rimini Street密切合作，制定我們自己的未來IT藍圖。」

快速回應和一流的支援服務

與所有Rimini Street客戶一樣，三菱商事生命科學株式會社也從靈活、一流的企業軟體支援模式中受惠，該模式包括業界領先的服務層級協定(SLA)，以及保證所有重大問題(P1級)的回應時間為10分鐘或以內。此外，所有客戶都將被指派一名首席支援工程師，他們在客戶的特定企業軟體方面擁有平均20年的豐富經驗，並擁有由功能和技術工程師組成的團隊作為堅強後盾。

三菱商事生命科學株式會社資訊系統部分組經理Yohei Yoshizaki表示：「過去，軟體供應商經常無法快速回應我們的支持請求。改由Rimini Street提供支援後，我們獲得了更優質的服務、更用心的諮詢回復和更快速的回應。」

Rimini Street集團副總裁兼日本區域總經理Yorio Wakisaka表示：「日本企業希望透過最佳化成本，將企業資源計畫(ERP)投資最大化，從而為數位化轉型奠定基礎，最終幫助其業務發展壯大，而三菱商事生命科學株式會社是該方面的又一典範。透過與Rimini Street合作，他們顯著降低了支援和維護成本，從而能夠釋放大量資源，並將資源投入到實現更具策略性的業務需求上面。我們期待繼續為三菱商事生命科學株式會社提供支援，他們也將重新掌控自身的IT藍圖，進而更有效地打造競爭優勢並推動成長。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、法規和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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