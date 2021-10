H.I.G. Capital Conclui Investimento Estratégico no Grupo Ransa

BOGOTÁ--(BUSINESS WIRE)--H.I.G. Capital (“H.I.G.”), líder global em investimentos alternativos, com mais de US$45 bilhões sob gestão, anuncia hoje que uma de suas afiliadas completou a aquisição de uma participação majoritária no Grupo Ransa (“Ransa” ou a “Companhia”), empresa líder no setor de serviços logísticos terceirizados (“3PL”) na América Latina. O Grupo Romero, um dos maiores conglomerados do Peru e acionista de longa data da Ransa, permanecerá como parceiro estratégico da Companhia, junto à H.I.G. Capital. A atual equipe sênior de gestão, liderada pelo CEO Paolo Sacchi, continuará no comando da Companhia. Informações adicionais sobre a transação não foram divulgadas.

A Ransa, sediada no Peru, é a maior e mais completa plataforma integrada de 3PL na Região Andina e na América Central, com operações em 8 países e 34 cidades. A Companhia está presente em mercados atraentes e com tendência de crescimento, dado o aumento do comércio internacional, as tendências de terceirização e o crescimento de suas economias e indústrias. A Ransa se estabeleceu como uma solução completa em serviços logísticos, oferecendo serviços integrados de 3PL, serviços de comércio exterior, armazenagem, estocagem de produtos congelados, transporte, distribuição, armazenamento de arquivos e serviços de valor agregado.

Paolo Sacchi, CEO do Grupo Ransa, comentou: “Nós estamos felizes em dar as boas-vindas da H.I.G. à família Ransa. Este investimento é um reconhecimento ao trabalho dos nossos mais de 7,000 colaboradores, ao nosso talento e à nossa cultura orientada ao cliente – elementos que fundamentam nossa vantagem competitiva – e confirma que tomamos a direção certa na estratégia que definimos nos últimos anos. Estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente e acreditamos que a H.I.G. nos ajudará a acelerar nossa trajetória de crescimento e a manter um serviço de alta qualidade para nossos clientes.”

“Nós acreditamos que a Ransa, por sua liderança na América Latina, é um player ideal para entrada da H.I.G. em uma indústria na qual possuímos forte convicção e vasta experiência global. Desde nossas primeiras interações com a Companhia, ficamos muito impressionados com sua presença regional única e com seu portfólio de clientes de longo prazo, composto por nomes líderes de diversos setores. Estamos entusiasmados com nossa parceria junto ao Paolo e seu talentoso time de gestão, ao lado de um parceiro do calibre do Grupo Romero”, afirmou Fabio Saad, Diretor da H.I.G. para a Região Andina.

Fernando Marques Oliveira, Diretor Geral da H.I.G. no Brasil e na América Latina, também comentou: “Com este importante investimento na Ransa, reafirmamos nosso comprometimento com a Região Andina, onde observamos oportunidades de crescimento relevantes. Esperamos acelerar nossa estratégia de alocação de capital na região, e este investimento é um importante passo para consolidação da H.I.G. como um das principais e mais ativas gestoras de investimentos na América Latina”.

Luis Romero Belismelis, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ransa adicionou: “O Grupo Ransa e sua equipe realizaram um trabalho excelente que levou a Companhia a se tornar o operador logístico líder da região. Estamos animados para trabalhar junto à H.I.G. Capital ao longo desta nova fase de crescimento para a Ransa”.

Credit Suisse Securities (USA) LLC atuou como assessor financeiro exclusivo e Garrigues e Simpson Thacer & Bartlett LLP como principais assessores legais do Grupo Romero e da Companhia.

Lazard atuou como assessor financeiro exclusivo e Rebaza Alcazar & De las Casas, Debevoise & Plimpton LLP e Roca Junyent como principais assessores legais para a H.I.G.

Sobre Ransa

Fundada há mais de 80 anos, a Ransa é uma das principais provedoras de serviços logísticos terceirizados (“3PL”) na América Latina com operações nas regiões da América Andina e da América Central. A Companhia tem uma grande presença regional e sua cobertura se estende por 8 países e 34 cidades, nas quais possui mais de 7,000 funcionários e opera mais de 3,5 milhões de metros quadrados de infraestrutura. Estabeleceu-se como uma solução completa em serviços logísticos para clientes importantes e grandes multinacionais na América Latina. A Ransa possui uma base de clientes altamente diversificada com mais de 2,500 clientes operando nas mais diversas indústrias como consumo, alimentos e bebidas, varejo, pesca e agronegócio, mineração e energia, transporte de carga, automotiva e eletrônica, entre outras. Para mais informações, visite https://www.ransa.biz/.

Sobre Grupo Romero

Com mais de 132 anos de história, o Grupo Romero é um conglomerado empresarial sediado no Peru e formado por empresas competitivas que operam em uma ampla gama de setores, incluindo agronegócio, consumo de massa, portos, energia e serviços diversificados. As mais de 15 empresas do Grupo Romero estão localizadas em diferentes regiões do Peru e em vários países da América Latina, fornecendo a seus clientes – pertencentes a diferentes setores econômicos – serviços de alta qualidade e valor agregado. Para mais informações, visite http://www.gruporomero.com.pe.

Sobre H.I.G. Capital

A H.I.G. é líder global em investimentos alternativos com mais de $45 bilhões sob gestão*. Sediada em Miami e com escritórios em Nova York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, São Francisco e Atlanta nos Estados Unidos, além de escritórios afiliados em Londres, Hamburgo, Madri, Milão, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro e São Paulo, a H.I.G. é especializada em fornecer capital ou dívida para companhias de pequeno e médio porte, se valendo de uma abordagem flexível e operacionalmente focada na geração de valor:

Os fundos de private equity da H.I.G. investem em management buyouts, growth equity e corporate carve-outs, tanto em empresas rentáveis, como em empresas em situação de turnaround operacional. Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para empresas, tanto através de financiamento direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company aberta em bolsa, a WhiteHorse Finance. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em ativos diferenciados, que podem se beneficiar de melhores práticas de gestão de ativos. O braço de infraestrutura da H.I.G. é focado na realização de investimentos de valor agregado no setor de infraestrutura.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. administrou e investiu em mais de 300 companhias a nível mundial. O atual portfólio da empresa inclui mais de 100 companhias cujo faturamento combinado excede $ 30 bilhões. Para mais informações, por favor visite o website da H.I.G. em https://higcapital.com/.

* Baseado no capital total comprometido administrado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.