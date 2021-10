Mitsubishi Corporation Life Sciences przyspiesza kolejny etap transformacji cyfrowej i rozwoju działalności dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street

Mitsubishi Corporation Life Sciences to Accelerate Next Wave of Digital Transformation and Business Growth by Switching to Rimini Street Support (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce ogłosił, że Mitsubishi Corporation Life Sciences, producent środków spożywczych należący do Mitsubishi Corporation’s Food Industry Group, przeszedł na wsparcie Rimini Street swoich aplikacji JD Edwards. Przejście ze wsparcia dostawcy oprogramowania na Rimini Street umożliwiło spółce znaczne ograniczenie kosztów utrzymania i uwolnienie środków organizacji na inicjatywy strategiczne. Dzięki odzyskaniu kluczowych zasobów - czasu, pieniędzy i personelu - spółka Mitsubishi Corporation Life Sciences jest gotowa na inwestycje w inicjatywy związane z transformacją cyfrową w perspektywie kolejnych pięciu do dziesięciu lat oraz na przygotowanie gruntu pod dalszy rozwój działalności zarówno na skalę lokalną, jak i zagraniczną.

Transformacja cyfrowa nabierze rozpędu dzięki optymalizacji zasobów

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited jest członkiem Mitsubishi Corporation Food Industry Group, która prowadzi zróżnicowaną działalność w wielu segmentach rynku. Podmiot Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited został utworzony w kwietniu 2019 r. za sprawą fuzji trzech spółek - Mitsubishi Shoji Foodtech, MC Food Specialties i KOHJIN Life Sciences. Spółka koncentruje się na realizacji planu w perspektywie pięciu do dziesięciu lat mającego na celu transformację jej działalności dzięki strategicznym inicjatywom cyfrowym, w tym projektom wspierającym pracę zdalną i elastyczne środowisko pracy, cyfryzację dokumentów i odejście od korzystania z dokumentów papierowych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii big data do realizacji przyszłych potrzeb biznesowych podmiotu.

W ramach wspomnianej reformy spółka potrzebowała zgromadzić budżet, aby móc planować i realizować nowe inicjatywy cyfrowe. W celu wsparcia inicjatywy obejmującej całą spółkę dział IT dokonał przeglądu i oceny systemu JD Edward - który służy do zarządzania produkcją, w tym zleceniami na wykonanie prac, planowania zapotrzebowania na surowce i zarządzania zamówieniami – w celu oszacowania bieżącego zwrotu z inwestycji w zamian za wysokie koszty wsparcia. Spółka chciała nadal korzystać z obecnej stabilnej wersji oprogramowania przez możliwie jak najdłuższy okres i nie widziała korzyści z przyszłych aktualizacji. Ponadto spółka uznała, że dostawca oprogramowania nie zapewniał odpowiedniego wsparcia swojego systemu - często pojawiały się problemy, które skutkowały poważnymi zakłóceniami działalności, bez dobrej jakości wsparcia, które rozwiązałoby wspomniane problemy. Dla Mitsubishi Corporation Life Sciences nawet najkrótszy przestój ma poważny wpływ na działalność w takich obszarach jak księgowość, produkcja, sprzedaż, zakupy i zarządzanie zasobami. Mitsubishi Corporation Life Sciences poszukiwało alternatywy, aby rozwiązać te kwestie, co doprowadziło spółkę do Rimini Street.

„ Korzystamy z JD Edwards w wielu obszarach działalności o kluczowym znaczeniu, takich jak księgowość, produkcja, sprzedaż, zakupy i zarządzanie zasobami, a nawet krótki przestój może mieć poważny wpływ na nasz biznes. Wcześniej nie otrzymywaliśmy wystarczającego wsparcia od dostawcy oprogramowania w przypadku poważnych problemów, które mogły sparaliżować naszą działalność. Poszukując sposobów na uzyskanie dobrej jakości wsparcia, którego potrzebowaliśmy, i możliwości zoptymalizowania naszej inwestycji w platformę, dowiedzieliśmy się o wsparciu i obsłudze zewnętrznej oferowanej przez Rimini Street - powiedział Shinya Hattori, dyrektor ds. informacji i główny kierownik systemów informacyjnych Mitsubishi Corporation Life Sciences. - Podjęliśmy decyzję, aby przejść na wsparcie Rimini Street około pół roku po rozpoczęciu oceny. Środki odzyskane dzięki przejściu zamierzamy zainwestować w aspekty rozwoju korporacyjnego, takie jak ekspansja zagraniczna, oraz będziemy ściśle współpracować z Rimini Street, aby stworzyć własny plan na przyszłość w zakresie IT”.

Szybkie reagowanie i wsparcie na światowym poziomie

Podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, Mitsubishi Corporation Life Sciences korzysta z elastycznego modelu wsparcia dla firm wysokiej jakości, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 wynoszący 10 minut. Wszyscy klienci otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego danego klienta wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych.

„ Wcześniej dostawca oprogramowania często nie udzielał szybkiej odpowiedzi na nasze prośby o wsparcie - powiedział Yohei Yoshizaki, kierownik grupy Działu Systemów Informacyjnych M Corporation Life Sciences. - Rimini Street daje nam wyższej jakości obsługę, bardziej bezpośrednie odpowiedzi na zapytania i krótki czas oczekiwania”.

„ Mitsubishi Corporation Life Sciences jest kolejnym przykładem firmy japońskiej, która optymalizuje koszty, co pozwala na zwiększenie inwestycji w ERP, aby przygotować grunt pod transformację cyfrową, która pomoże przedsiębiorstwom w prężnym rozwoju - powiedział Yorio Wakisaka, wiceprezes grupy i kierownik regionalny Rimini Street dla Japonii. - Nawiązując współpracę z Rimini Street, firmy znacznie ograniczyły koszty wsparcia i utrzymania oprogramowania, co pozwoliło im na przeznaczenie środków na bardziej strategiczne cele biznesowe. Cieszymy się, że będziemy mogli dalej wspierać Mitsubishi Corporation Life Sciences w odzyskiwaniu kontroli nad własnym planem działania w zakresie IT, aby dodatkowo nadać rozpędu rozwojowi i przewadze konkurencyjnej”.

