吉列遊戲聯盟連續第四年回歸

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的男士護理專家吉列(Gillette, NYSE: PG)今日宣布吉列遊戲聯盟(Gillette Gaming Alliance)的回歸——這是一支由精挑細選的全球直播主組成的團隊，代表吉列品牌為全球各地的觀眾創作精彩內容。這是吉列遊戲聯盟連續第四年回歸，本屆聯盟擁有迄今為止最多的成員——由來自總計11個國家的直播主組成——使其成為名副其實的全球性聯盟。

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聯盟的每位成員都將創作個人化的直播內容，重點介紹各自的刮鬍習慣、個人風格和吉列的最新創新技術、ProGlide和SkinGuard等吉列核心產品，以及Movember等倡議，並適時進行促銷活動。在今後一年時間內，成員們將有機會聯合直播，也稱為「聯盟軍團直播」(squad stream)，同時也會單獨直播。此外，直播主們還將在Twitch、YouTube和TikTok等多個平臺上分享內容，成為吉列遊戲聯盟史上第一個這樣做的團隊。

吉列執行長Gary Coombe解釋道：「我們很高興連續第四年推動吉列遊戲聯盟的發展——擴大我們的直播主陣容，新增更多國家，並涵蓋更多社群平臺，使聯盟更具實力和影響力。」

本屆吉列遊戲聯盟既包括Alanzoka（巴西）、Elded（墨西哥）、DrLupo（北美）、DeejayKnight（北美）、Buster（俄羅斯）和LandoNorris（英國）等舊將，又有oCastrin（巴西）、Jolavanille（法國）、Juansguarnizo（墨西哥）、DreadzTV（俄羅斯）和Silvername（俄羅斯）等新軍加入。吉列遊戲聯盟全年歡迎更多新成員加入，幫助團隊繼續在全球掀起熱潮，引爆激情。

此外，在整個計畫期間，聯盟成員將代表吉列在直播中為消費者和粉絲帶來豐厚的促銷禮品，以進一步吸引全球社群。

全球知名直播主DrLupo補充道：「很榮幸成為吉列遊戲聯盟的一員，我們將不斷地為全球粉絲帶來新內容和令人興奮的促銷機會。我本人一直是吉列的忠實粉絲，每天都使用吉列產品。隨著該計畫的發展壯大，能夠延續與吉列的合作關係，並幫助一些相當出色的倡議提高知名度，的確令人無比興奮——請務必關注我們，瞭解更多資訊！」

最近，吉列憑藉其在電競和遊戲領域所推展的工作而被Tempest獎評選為「年度品牌」。

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關於吉列

120多年來，吉列始終以精密技術和無可匹敵的產品性能，為全世界8億多消費者創造更加美好的生活。從刮鬍美體，到護膚抑汗，吉列提供種類繁多的產品，包括刮鬍刀、刮鬍凝膠（凝膠、泡沫和乳霜）、護膚產品、鬍後產品、止汗產品、防臭產品和沐浴產品。如需查閱有關吉列的更多資訊和最新新聞，請造訪www.gillette.com。如需瞭解我們的各種精選產品，請造訪www.gillette.com。請透過Twitter、Facebook和Instagram關注吉列。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大的值得信賴的優質領先品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳潔士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、風倍清®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飛絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、歐蕾®(Olay®)、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和護舒寶®(Whisper®)。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。更多寶僑新聞，請造訪www.pg.com/news。

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