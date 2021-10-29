吉列游戏联盟连续第四年回归

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的男士护理专家吉列(Gillette, NYSE: PG)今日宣布吉列游戏联盟(Gillette Gaming Alliance)的回归——这是一支由精挑细选的全球主播组成的团队，代表吉列品牌为全球各地的观众创作精彩内容。这是吉列游戏联盟连续第四年回归，本届联盟拥有迄今为止最多的成员——由来自总计11个国家的主播组成——使其成为名副其实的全球性联盟。

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20211027005386/en/

联盟的每位成员都将创作个性化的直播内容，重点介绍各自的剃须习惯、个人风格和吉列的最新创新技术、ProGlide和SkinGuard等吉列核心产品，以及Movember等倡议，并适时进行促销活动。在今后一年时间内，成员们将有机会联合直播，也称为“联盟军团直播”(squad stream)，同时也会单独直播。此外，主播们还将在Twitch、YouTube和TikTok等多个平台上分享内容，成为吉列游戏联盟史上第一个这样做的团队。

吉列首席执行官Gary Coombe解释道：“我们很高兴连续第四年推动吉列游戏联盟的发展——扩大我们的主播阵容，新增更多国家，并覆盖更多社交平台，使联盟更具实力和影响力。”

本届吉列游戏联盟既包括Alanzoka（巴西）、Elded（墨西哥）、DrLupo（北美）、DeejayKnight（北美）、Buster（俄罗斯）和LandoNorris（英国）等旧将，又有oCastrin（巴西）、Jolavanille（法国）、Juansguarnizo（墨西哥）、DreadzTV（俄罗斯）和Silvername（俄罗斯）等新军加入。吉列游戏联盟全年欢迎更多新成员加入，帮助团队继续在全球范围内掀起热潮，引爆激情。

此外，在整个计划期间，联盟成员将代表吉列在直播中为消费者和粉丝带来丰厚的促销礼品，以进一步吸引全球社区。

全球知名主播DrLupo补充道：“很荣幸成为吉列游戏联盟的一员，我们将不断地为全球粉丝带来新内容和令人激动的促销机会。我本人一直是吉列的忠实粉丝，每天都使用吉列产品。随着该项目的发展壮大，能够延续与吉列的合作关系，并帮助一些相当出色的倡议提高知名度，的确令人无比兴奋——请一定记得关注我们，了解更多信息！”

最近，吉列凭借其在电竞和游戏领域所开展的工作而被Tempest奖评为“年度品牌”。

如需了解有关品牌的更多信息，请点击此处访问吉列官网或访问Twitter、Facebook和Instagram。

关于吉列

120多年来，吉列始终以精密的技术和无可匹敌的产品性能，为全世界8亿多消费者创造更加美好的生活。从剃须美体，到护肤抑汗，吉列提供种类繁多的产品，包括剃须刀、剃须啫喱（啫喱、泡沫和乳霜）、护肤产品、须后产品、止汗产品、防臭产品和沐浴产品。如需查阅有关吉列的更多信息和最新新闻，请访问www.gillette.com。如需了解我们的各种精选产品，请访问www.gillette.com。请通过Twitter、Facebook和Instagram关注吉列。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。更多宝洁新闻，请访问www.pg.com/news。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20211027005386/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。