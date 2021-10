L'outil Climate on Demand de Moody’s ESG Solutions est retenu par le Private Infrastructure Development Group

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Moody’s ESG Solutions annonce que le Private Infrastructure Development Group (PIDG) a sélectionné l'outil de notation Climate on Demand de Moody’s pour évaluer l'exposition aux risques climatiques de ses projets d'investissement.

PIDG mobilise des investissements privés dans des infrastructures durables et inclusives en Afrique sub-saharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. Le PIDG utilisera les données de Moody’s pour identifier des investissements potentiels en termes d'exposition aux risques climatiques en fonction de leur emplacement précis, et pour évaluer l'exposition aux risques climatiques physiques des actifs dans son portefeuille actuel. Les équipes d'investissement et les parrains de projet de PIDG tireront également parti de ces données en vue d'une diligence raisonnable éclairée et de mesures pertinentes de gestion et d'atténuation des risques climatiques.

"Nous devons nous assurer que les nouvelles infrastructures soient résilientes face au changement climatique, en particulier dans les pays les plus vulnérables", déclare Marco Serena, responsable de l'impact du développement durable chez PIDG. "Avec les données de Moody’s, nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec les parrains de projet et les sociétés bénéficiaires d'investissements pour mieux comprendre les risques auxquels les investissements pourraient être exposés durant leur cycle de vie, et pour promouvoir la résilience aux impacts du changement climatique – pas juste sur les actifs eux-mêmes mais aussi sur les communautés qui utilisent les infrastructures."

L'outil Climate on Demand de Moody’s fournit une approche avant-gardiste de l'exposition d'actifs aux risques climatiques physiques, notamment les inondations, le stress thermique, les ouragans et les typhons, la montée des océans, le stress hydrique et les feux de forêt. L'outil peut évaluer l'exposition aux risques climatiques jusqu'à la décennie 2030-2040, qu'elle que soit la localisation dans le monde. Il permet aux utilisateurs d'identifier les facteurs de risque spécifiques et explorer les indicateurs sous-jacents, capturant diverses dimensions de gravité pour chaque risque.

"Il est essentiel d'intégrer l'exposition des risques climatiques physiques aux financements et développements pour garantir la viabilité à long terme d'infrastructures, et pour contribuer à éclairer des mesures de résilience ciblée", déclare Emilie Mazzacurati, responsable mondiale de Moody’s Climate Solutions. "Nous sommes fiers que le PIDG a choisi d'utiliser notre outil Climate on Demand dans le cadre de ses efforts pour stimuler les investissements dans la résilience climatique."

Pour de plus amples renseignements sur Moody’s Climate Solutions, veuillez visiter: https://esg.moodys.io/climate-solutions.

À PROPOS DE MOODY’S ESG SOLUTIONS

Moody’s ESG Solutions Group est une unité commerciale de Moody’s Corporation créée pour répondre à la demande mondiale croissante en perspectives ESG et climatiques. Le groupe tire profit des données et de l’expertise de Moody’s dans les domaines ESG, des risques climatiques et de la finance durable, et aligne son approche sur celle de Moody’s Investors Service et de Moody’s Analytics pour proposer une gamme complète et intégrée de solutions ESG et de gestion des risques climatiques, notamment des scores ESG, des analyses, des notations de durabilité, ainsi que des services d’évaluation/de certification de finance durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://esg.moodys.io/solutions#solutions.

À PROPOS DU PRIVATE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT GROUP

Le Private Infrastructure Development Group (PIDG) est un développeur de projets d'infrastructure innovants et un investisseur mobilisant des investissements privés dans les infrastructures durables et inclusives en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Les investissements du PIDG promeuvent le développement socioéconomique dans une transition équitable vers le net zéro, luttent contre la pauvreté et contribuent aux Objectifs de développement durable. Le PIDG concrétise ses ambitions dans le respect de ses valeurs d'opportunité, de responsabilité, de sécurité, d'intégrité et d'impact. Depuis 2002, le PIDG a soutenu le financement de 171 projets, qui ont fourni à 217 millions de personnes un accès à des infrastructures nouvelles ou mises à niveau. PIDG est financé par les gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suisse, d'Australie, de Suède, d'Allemagne et par IFC. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pidg.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.