Slate Asset Management annonce une recapitalisation du portefeuille européen de produits d'épicerie de 427 millions EUR

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management ("Slate") annonce que Slate European Real Estate Limited Partnership I, Slate European Real Estate Limited Partnership II et Slate European Real Estate Fund III ont convenu de recapitaliser un portefeuille d'actifs immobiliers de produits d'épicerie, d'une valeur de 427 millions EUR, avec un groupe dirigé par New Zealand Superannuation Fund.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle stratégie perpétuelle axée sur les revenus, gérée par Slate, qui cible les actifs immobiliers stables essentiels dans l'ensemble de l'Europe. L'immobilier essentiel constitue l'infrastructure critique qui facilite la distribution des biens et services essentiels aux consommateurs finaux. Cette stratégie sera axée sur l'acquisition d'actifs critiques pour la chaîne d'approvisionnement, tels les produits d'épicerie; les créances de soins de santé, telles la pharmacie ou d'autres actifs sous la forme de services de soins de santé; et les entrepôts affiliés et actifs logistiques. Slate et New Zealand Superannuation Fund envisagent d'intégrer l'ESG comme priorité dans l'ensemble des aspects des opérations et de la gestion de la stratégie.

Slate est présente sur le marché européen de l'immobilier depuis 2016, centrée sur l'acquisition, la détention et l'exploitation d'actifs immobiliers essentiels de produits d'épicerie. La nouvelle stratégie d'investissements fondamentaux de la société, axée sur les revenus et centrée sur l'immobilier essentiel en Europe, correspond à l'évolution de son approche de placements à valeur ajoutée dans la région jusqu'à aujourd'hui. Grâce à une gestion directe des actifs, et en investissant largement dans ses actifs et en s'associant étroitement à ses locataires, Slate a transformé ses biens immobiliers en un portefeuille de qualité institutionnelle avec des conditions de bail de longue durée destinées à certains des principaux distributeurs de biens essentiels internationaux, y compris Edeka Group, Rewe Group, Lidl et Aldi.

"L'immobilier essentiel est pour nous un thème d'investissement à haute conviction, étant donné son caractère défensif et sa capacité à supporter des périodes de volatilité économique. Nous continuons d'accroître notre exposition à cette catégorie unique d'actifs", affirme Brady Welch, partenaire fondateur de Slate. "Malgré un environnement opérationnel mondial difficile, notre équipe a continué de réaliser ses plans d'affaires et de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, via la modernisation de biens immobiliers, des bonifications durables et des améliorations opérationnelles qui contribuent à renforcer la productivité desdits biens. Nous sommes reconnaissants à nos précieux investisseurs pour leur soutien et impatients de tirer parti ensemble de cette recapitalisation fructueuse."

Slate a collaboré avec des évaluateurs de biens immobiliers et des conseillers immobiliers de premier plan pour commercialiser les actifs et en déterminer la juste valeur. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme mondiale d'investissements alternatifs axée sur l'immobilier. Nous nous concentrons sur les fondamentaux dans le but de créer de la valeur sur le long terme auprès de nos investisseurs et nos partenaires. La plateforme de Slate couvre une gamme de stratégies d'investissement, notamment des investissements opportunistes, à valeur ajoutée, fondamentaux et dans la dette. Nous sommes soutenus par des personnes exceptionnelles et un capital flexible nous permettant de saisir une large gamme d'opportunités d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur slateam.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.