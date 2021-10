INNIO façonne le paysage énergétique, en associant l'initiative SBTi d'objectifs basés sur des données scientifiques à la campagne "Objectif zéro"

INNIO furthers commitment to sustainability by signing on with SBTi to set science-based emissions reduction targets and joining the United Nations' "Race to Zero" campaign (Photo: Business Wire)

JENBACH, Autriche--(BUSINESS WIRE)--INNIO a annoncé aujourd'hui avoir adhéré à l'initiative d'objectifs basés sur des données scientifiques (SBTi) qui vise à fixer des objectifs de réduction des émissions, basés sur des données scientifiques, conformément aux scénarii, des critères et des recommandations relatives aux émissions, en vue de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C. Cet engagement s'appuie sur la position de premier plan d'INNIO, artisan de la transition énergétique. En outre, INNIO est heureux de rejoindre "Objectif zéro", une campagne mondiale organisée via la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), qui a pour objectif de réunir les dirigeants du monde entier et de tendre vers un avenir zéro carbone, sain et résilient.

INNIO est un fournisseur de premier plan de solutions et de services renouvelables reposant sur le gaz, le gaz naturel et l'hydrogène, pour la production d'électricité et la compression des gaz, au point d'utilisation, ou à proximité de celui-ci. Avec ses moteurs Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à la fourniture d'énergie aux communautés, à l'industrie et au public.

"Chez INNIO, nous controns inlassablement la menace du changement climatique en organisant des actions de réduction du carbone dans l'ensemble de l'entreprise et en nous alignant à des politiques externes percutantes qui soutiennent l'objectif de zéro émission nette", affirme Olaf Berlien, président directeur général d'INNIO. "L'initiative d'objectifs basés sur des données scientifiques (SBTi) constitue une part essentielle de notre engagement visant la réduction des émissions de carbone."

Les ambitions audacieuses d'INNIO en matière de durabilité incluent le fait que ses moteurs sont prêts à être alimentés par des gaz à 100% d'effet neutre sur le climat d'ici 2025 et que 100% de ses intrants de matières premières peuvent être recyclés, renouvelés ou récupérés.

INNIO s'engage également à réduire les gaz à effet de serre dans sa propre chaîne de valeurs. La société a par conséquent promis de réduire ces émissions de 50% d'ici 2030 sur ses sites de fabrication et dans ses bureaux. En outre, les fournisseurs d'INNIO s'engageront à atteindre ce même objectif dans les mêmes délais. Les distributeurs seront invités à en faire de même. INNIO a utilisé l'année 2020 comme base de référence pour ses objectifs et ambitions.

INNIO a pris des mesures audacieuses visant à garantir que son parcours de durabilité est un processus collaboratif impliquant l'ensemble des segments de ses organisations Jenbacher et Waukesha, des employés aux communautés, en passant par les consommateurs et les fournisseurs. Tout récemment, INNIO a publié son rapport inaugural sur la durabilité, intitulé "Ensemble pour un avenir durable". La société a rejoint l'initiative Pacte mondial des Nations Unies, la plus vaste initiative corporative au monde; et a été classée Médaille d'argent par EcoVadis, ce qui positionne INNIO Jenbacher parmi les 17% premières sociétés engagées en faveur de la durabilité.

Pour de plus amples informations à propos du parcours d'INNIO vers un avenir durable, veuillez consulter www.innio.com/en/company/sustainability.

À propos d’INNIO

INNIO est un important fournisseur de solutions et de services reposant sur le gaz renouvelable, le gaz naturel et l'hydrogène, pour la production d’électricité et la compression de gaz sur le lieu d’utilisation ou à proximité. Avec ses moteurs à gaz Jenbacher et Waukesha, INNIO contribue à fournir aux communautés, à l'industrie et au public un accès à une énergie durable, fiable et économique allant de 200 kW à 10 MW. Nous offrons également un support tout au long du cycle de vie et des solutions numériques pour les plus de 53 000 moteurs à gaz livrés à travers le monde, grâce à notre réseau de services établi dans plus de 100 pays. Nous fournissons une technologie innovante basée sur la décarbonisation, la décentralisation et la numérisation pour contribuer à tracer la voie vers un avenir plus vert. Sise à Jenbach, en Autriche, la société possède également des unités d’exploitation majeures à Welland, en Ontario (Canada), et à Waukesha, dans le Wisconsin (États-Unis). Pour en savoir plus, veuillez visiter www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.