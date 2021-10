Ferramenta 'Climate on Demand' da Moody's ESG Solutions selecionada pelo Grupo de Desenvolvimento de Infraestrutura Privada

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Moody's ESG Solutions anunciou hoje que o Grupo de Desenvolvimento de Infraestrutura Privada (PIDG) selecionou a ferramenta de pontuação 'Climate on Demand' da Moody's para avaliar a exposição ao risco climático em seus projetos de investimento.

O PIDG mobiliza investimento privado em infraestrutura sustentável e inclusiva na África subsaariana e no sul e sudeste da Ásia. Ele fará uso dos dados da Moody's para rastrear novos investimentos potenciais para exposição a riscos climáticos com base em sua localização precisa e avaliar a exposição ao risco climático físico de ativos em seu portfólio existente. As equipes de investimento e patrocinadores do projeto do PIDG também irão aproveitar os dados para informar a devida diligência e gestão de risco climático bem como medidas de mitigação.

" Precisamos garantir que a nova infraestrutura seja resiliente às mudanças climáticas, em especial nos países mais vulneráveis", disse Marco Serena, Chefe de Impacto para o Desenvolvimento Sustentável do PIDG. " Ao usar os dados da Moody's, esperamos trabalhar com patrocinadores de projetos e empresas investidas para compreender melhor os riscos aos quais os investimentos podem estar expostos durante sua vida útil e apoiar o aumento da resiliência aos impactos das mudanças climáticas - não apenas sobre os próprios ativos, mas também nas comunidades que usam a infraestrutura."

A ferramenta 'Climate on Demand' da Moody's oferece uma visão prospectiva da exposição dos ativos a riscos climáticos físicos, incluindo inundações, estresse por calor, furacões e tufões, aumento do nível do mar, estresse hídrico e incêndios florestais. Ela pode pontuar a exposição aos riscos climáticos até a década de 2030-2040 para qualquer local do mundo. Também permite que os usuários examinem os fatores de risco específicos e explorem os indicadores subjacentes, captando várias dimensões de risco a cada perigo.

" Ao integrar a exposição aos riscos climáticos físicos no financiamento e no desenvolvimento, é essencial garantir a viabilidade a longo prazo dos ativos de infraestrutura e ajudar a informar as medidas de resiliência direcionadas", disse Emilie Mazzacurati, Chefe Global da Moody's Climate Solutions. " Estamos satisfeitos que o PIDG tenha escolhido usar nossa ferramenta 'Climate on Demand' como parte de seus esforços cruciais para impulsionar o investimento na resiliência climática."

Para saber mais sobre a Moody’s Climate Solutions, acesse: https://esg.moodys.io/climate-solutions.

SOBRE A MOODY'S ESG SOLUTIONS

O Moody's ESG Solutions Group é uma unidade de negócios da Moody's Corporation atendendo à crescente demanda mundial por ESG e percepções climáticas. O grupo aproveita os dados e a experiência da Moody's em ESG, risco climático e finanças sustentáveis e se alinha com o Moody's Investors Service e o Moody's Analytics para oferecer um conjunto abrangente e integrado de soluções de risco climático e ESG, incluindo pontuações de ESG, análises, classificações de sustentabilidade e serviços sustentáveis de revisão / certificação financeira. Para mais informação, acesse https://esg.moodys.io/solutions#solutions.

SOBRE O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA PRIVADA

O Grupo de Desenvolvimento de Infraestrutura Privada (PIDG) é um desenvolvedor e investidor de projetos de infraestrutura inovadores que mobiliza investimento privado em infraestrutura sustentável e inclusiva na África subsaariana e no sul e sudeste da Ásia. Os investimentos do PIDG promovem o desenvolvimento socioeconômico em uma transição justa para emissões líquidas zero, combatem a pobreza e contribuem para as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs). O PIDG entrega sua ambição segundo seus valores de oportunidade, responsabilidade, segurança, integridade e impacto. Desde 2002, o PIDG deu suporte a 171 projetos de infraestrutura até o fechamento financeiro, o que proporcionou acesso á nova ou melhor infraestrutura a cerca de 217 milhões de pessoas. O PIDG é financiado pelos governos do Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Austrália, Suécia, Alemanha e IFC. Para mais informação, acesse www.pidg.org.

